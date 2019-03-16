Бойня в Сонгми. Как военные США заживо спалили женщин, детей и стариков

Самое шокирующее преступление – уничтожение нескольких сотен вьетнамских женщин, детей и стариков – стало известно всему миру, но за него так никто и не ответил. Так США поступают всегда и со всеми.

16 марта 1968 года рота американских солдат стёрла с лица земли вьетнамскую деревню Милай (вьетнамцы называли её Сонгми). Та бойня стала самым жестоким и бессмысленным военным преступлением в истории американской армии, совершённым против мирного населения. На протяжении целого года военным удавалось скрывать преступление. И даже проведённое расследование в итоге было замято, а виновные не понесли наказания. Бойня в Сонгми считается одним из самых шокирующих и отвратительных эпизодов Вьетнамской войны, который подорвал поддержку этой войны в американском обществе.

"Крошилово" детей, стариков и женщин по-американски

В начале 1968 года 48-й батальон Национального фронта освобождения Южного Вьетнама после ряда столкновений с американскими войсками укрылся в нескольких деревнях в провинции Куангнгай. Деревня Милай пользовалась у американцев репутацией вьетконговской. То есть значительная часть её жителей симпатизировала северовьетнамским солдатам, оказывала им поддержку или укрывала.

По данным американской разведки (которые впоследствии оказались неверными), значительная часть батальона укрылась в деревне Милай. На самом деле в деревне действительно было несколько партизан, но они успели скрыться и уцелели. Рота Чарли 20-го полка 11-й бригады 23-й пехотной дивизии США была направлена в деревню на штурм и зачистку. Приказ отдал командир бригады полковник Хендерсон. Капитан Медина, командовавший ротой, передал подчинённым приказ своеобразно — уничтожить всё что ходит, ползает и растёт. То есть убить всех людей, животных, уничтожить посевы и испортить колодцы.

Солдат проинструктировали, что в деревне не будет мирных жителей, которые якобы уходят на базар в семь утра. На уточняющий вопрос одного из командиров взвода, как быть с женщинами и детьми, Медина ещё раз напомнил, что мирных жителей в селе нет — только вьетконговцы.

В 7:30 утра около ста солдат высадились возле деревни. Два взвода под командованием лейтенантов Келли и Баркера направились в деревню. Третий взвод остался за её пределами. Медина также остался за пределами деревни, передоверив командование командирам взводов.

Поскольку солдат заранее запугали вооружёнными до зубов вьетконговцами, все они были на взводе и опасались каждого шороха. По пути к деревне солдаты застрелили нескольких человек на рисовых полях, включая ребёнка, посчитав, что это затаившиеся партизаны.

Солдаты начали собирать ничего не подозревавших крестьян в группы. Однако одному из солдат так не терпелось расправиться с вьетконговцами, что он заколол штыком одного из мужчин, а другого сбросил в колодец и забросал затем гранатами. После этого началась паника. Группа женщин и детей пыталась укрыться возле святилища, но их расстреляли прямо во время молитвы. В другой части деревни солдаты отвели несколько десятков жителей к большой ирригационной канаве и расстреляли. Некоторых женщин раздевали, что видно по сохранившимся фотографиям, на которых они застегивают блузки перед расстрелом.

Часть жителей пыталась укрыться в домах, однако их забрасывали гранатами или поджигали. По свидетельству одного из участников бойни, в толпу женщин и детей один из солдат выстрелил из гранатомёта, после чего всех добили из автомата.

Наиболее кровавым оказался 1-й взвод под командованием лейтенанта Келли. На его счету порядка 80% всех жертв. Второй взвод, действовавший на другом конце деревни, понёс потери в ходе кровавой операции. Один солдат погиб и ещё несколько получили ранения, подорвавшись на растяжке. Ещё один солдат прострелил себе ступню, перезаряжая пистолет (на суде он утверждал, что сделал это специально, чтобы не участвовать в убийствах).

В 11 утра оба взвода сделали перерыв на обед, после чего продолжили стирать деревню с лица земли, не оставляя в живых даже собак и домашних животных.

Спасение с небес

В операции должен был принимать участие вертолёт для наблюдения с воздуха. Командовал экипажем уорент-офицер (приблизительный аналог советского прапорщика) Томпсон. Однако, когда пролетали над деревней, лётчики увидели только следы чудовищной бойни и никаких признаков сопротивления. Сначала решили, что по деревне был нанесён артиллерийский удар. С воздуха заметили раненую девушку и запросили медицинскую эвакуацию, пометив место её нахождения сигнальным дымом. Однако вместе врачей подошёл капитан Медина и застрелил её прямо на глазах у лётчиков.

С воздуха Томпсон заметил движение в одной из канав и велел посадить вертолёт. На земле Томпсон попытался образумить Келли, но тот послал его подальше, а сержант из его группы в тот же момент расстрелял всех в канаве.

После этого Томпсон снова поднялся в воздух и кружил над деревней в поисках выживших. Ему удалось обнаружить нетронутый бункер, к которому уже двигалась группа солдат. Приземлившись между ними, Томпсон уже не вступал в разговоры. Он велел своим людям расчехлить оружие и пригрозил солдатам перестрелять их, если они приблизятся к укрытию. Только после этого ему удалось вызвать на подмогу двоих приятелей-пилотов, которые эвакуировали небольшую группу уцелевших.

Затем Томпсон связался со штабом и рассказал обо всём увиденном. Полковник Баркер сразу же распорядился прекратить операцию.

В результате действий роты Чарли были убито от 347 (минимальная оценка по американской версии) до 504 человек (официальная версия Вьетнама). Никто из убитых не оказывал сопротивления. Подавляющее большинство убитых — женщины, дети и старики. По воспоминаниям одного из участников, им практически не встречались мужчины "боеспособного" возраста. Во всей деревне было обнаружено всего три винтовки.

Скандал пытаются замять

Томпсон подал официальный отчёт о массовых убийствах гражданских, который дошёл до командира дивизии. Тем не менее дело решено было замять. Генерал Костер и полковник Хендерсон объявили роте благодарность за успешную операцию. В СМИ была передана информация об успешной атаке, в которой было уничтожено 128 вьетконговцев и погибли 22 мирных жителя. Томпсону "за молчание" вручили Крест лётных заслуг с формулировкой "за спасение вьетнамской девочки под перекрёстным огнём".

Спустя полгода один из солдат бригады (не участвовавший в бойне) подал рапорт, в котором сообщил, что слышал от сослуживцев о примерах невероятно бесчеловечного отношения к местным жителям. Расследовать информацию поручили майору Колину Пауэллу (будущий министр обороны при Буше-младшем. — Прим. ред.), который заключил, что отношения между солдатами и вьетнамцами были превосходными.

Однако вскоре проявил активность бывший военнослужащий 11-й бригады Рональд Райденауэр. Через несколько дней после бойни он пролетал над деревней и видел множество тел. Он слышал от сослуживцев о жестокой бойне и нашёл человека, готового дать показания. Военнослужащий разослал двадцати конгрессменам письма с просьбой расследовать эту историю. Инцидент заинтересовал только троих, и один из них, демократ Моррис Юдалл, добился расследования (причём, вопреки партийной линии, демократы тогда поддерживали войну).

Некоторые члены комиссии были настроены против тех, кто давал показания. Например, председатель военного комитета палаты представителей Мендель Риверс (убеждённый сторонник войны, с гордостью именовавший себя "дедушкой ястребов") был весьма враждебно настроен к дававшему показания Томпсону, несколько раз назвал его предателем, уверял, что американские солдаты не могли совершить того, что им приписывают, и добивался передачи Томпсона под трибунал за то, что он угрожал американским солдатам оружием во время выполнения ими боевого задания.

Только в ноябре 1969 года, через полтора года после трагедии, информация просочилась в СМИ. Журналист Сеймур Хирш опубликовал интервью нескольких участников бойни и сообщил, что обвинение в массовом убийстве будет предъявлено Келли. Кроме того, в СМИ попали шокирующие снимки, сделанные военным фотографом Рональдом Эберли. С собой у него было два фотоаппарата: на чёрно-белый он снимал фото для военного ведомства, а на цветной — для себя. В итоге бойня была запечатлена Эберли на цветной фотоаппарат. Наиболее шокирующие снимки, где солдаты убивали людей, он уничтожил, а фото трупов и разрушений припрятал на будущее.

Снимки Эберли шокировали весь мир. К тому времени Америка бурлила, Никсон недавно выиграл выборы, обещая закончить войну, в Вашингтоне более миллиона человек участвовали в антивоенном марше. В таких условиях замять скандал было уже невозможно. Вдобавок бойня вызвала негодование и у европейских союзников. СССР так вообще всегда подвергал США беспощадной критике и не упустил случая ещё раз напомнить о преступлениях американского империализма. В советских заявлениях число погибших доходило до 567 человек, хотя вьетнамцы насчитали 504. Одну из выживших в Сонгми девочек привезли на кремлёвскую ёлку.

Снисходительный суд

Перед военным судом предстали 26 человек. Большинство из них обвинялись даже не в убийствах, а в сокрытии информации. В ходе процесса обвинения были сняты со всех фигурантов дела, за исключением лейтенанта Келли. Первоначально он утверждал, что погибшие стали жертвами авиаудара, но после того, как против него дали показания несколько солдат, лейтенант стал обвинять своего начальника — капитана Медину (тот уверял, что приказал убить только вьетконговцев, а не всех подряд, а Келли неверно истолковал его приказ). В итоге Келли был признан единственным виновным и приговорён к пожизненному заключению.

Приговор не удовлетворил никого. Противники войны были возмущены тем, что наказали только одного офицера, хотя в убийствах участвовало около 30 человек. Сторонники войны негодовали, что американского патриота, рисковавшего жизнью, судят за убийство "вьетнамских коммунистов". Армия тоже была недовольна вмешательством в её дела. Политики не упустили шанса заработать себе очков, несколько губернаторов публично выступили в поддержку "героического патриота".

В тюрьме лейтенант провёл всего один день. Затем его перевели под домашний арест на базу Форт-Беннинг. Через три с половиной года Келли был освобождён.

Убийцы и жертвы

Лейтенант Келли после освобождения работал в ювелирном магазине родственников. Он жив до сих пор и периодически даёт интервью. Несколько лет назад он принес извинения за участие в бойне, по-прежнему ссылаясь на то, что он только исполнял приказ. Капитан Медина был уволен из армии, работал риелтором и скончался в 2018 году. Генерал-майор Костер был разжалован в бригадные генералы и лишён одной из наград.

Давший показания вертолётчик Томпсон подвергся травле со стороны сторонников Келли, которые присылали ему угрозы. Он продолжал работать пилотом вертолёта сначала в армии, затем в нефтяной промышленности. Только в 1990-е годы Томпсона перестали считать предателем и начали прославлять как героя. Он даже посетил мемориал в Сонгми, где встретился с несколькими выжившими. Томпсон умер в 2006 году.

Один из оправданных — рядовой Симпсон — позднее покончил с собой. После того как погибли двое его детей, он счёл это наказанием свыше за убийства в Сонгми. Страдая тяжелейшим посттравматическим стрессовым расстройством, Симпсон лечился в психбольницах, жаловался журналистам, что убитые приходят к нему каждую ночь, чтобы отомстить. В конце концов, в 1997 году он покончил с собой.

О выживших известно меньше. Один из них в настоящее время работает директором музея, посвящённого кровавым событиям. Несколько уцелевших продолжают жить в деревне, которую позднее восстановили. Ещё один из выживших осел в Германии.

Несмотря на многочисленные расследования, в этой истории всё ещё остаётся много неясного. Что именно послужило причиной столь кровавой и бессмысленной бойни: было это безумием отдельно взятого лейтенанта Келли, или он просто неверно истолковал приказ вышестоящих офицеров, или из него сделали "козла отпущения", а приказ сверху он исполнил в точности. На эти вопросы трибунал так и не дал внятного ответа.