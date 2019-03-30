Сделка с подвохом. Почему Америка не хотела покупать Аляску

Российское правительство желало продать Аляску, чтобы выручить за неё хоть что-то, а американцы не хотели её покупать.

30 марта 1867 года был подписан договор о продаже Аляски Америке. Совершить эту сделку оказалось не самым простым делом. Американцы не горели желанием покупать далёкую и негостеприимную землю, российскому посланнику пришлось пустить в ход все средства, чтобы добиться совершения сделки.

Первые замыслы

Первые мысли о необходимости продажи Аляски появились ещё накануне Крымской войны. Инициатором идеи выступил генерал-губернатор Восточной Сибири Муравьёв-Амурский.

Губернатор рассуждал весьма логично: учитывая темпы продвижения американцев, а также развитие железных дорог, уже в скором времени их поселенцы упрутся в границы Аляски. Эта далёкая и практически не заселённая территория окажется беззащитной, имея под боком двух могущественных соседей: британскую Канаду и Соединённые Штаты. К тому же продажа территории американцам могла укрепить и без того хорошие отношения с ними.

Но из-за начавшейся вскоре Крымской войны вопрос пришлось отложить. Война ещё раз продемонстрировала, что в предложении Муравьёва есть здравый смысл.

Потерю Аляски удалось предотвратить благодаря маленькой махинации. Российский вице-консул в Америке Пётр Костромитинов заключил с американцами фиктивную сделку. Всё имущество Русско-Американской компании (РАК), управлявшей в тот момент Аляской, — корабли и территория колонии — передавалось американцам в пользование на три года.

Договор предполагалось держать в тайне и предъявить документы только в случае захвата Аляски британскими или французскими судами. Однако информация просочилась в прессу, о передаче Аляски как о свершившемся факте раструбили американские газеты. Англичане не рискнули оккупировать незащищённую колонию, не желая проблем с Америкой.

После окончания войны фиктивный договор был аннулирован, но идея не умерла.

Великий князь Константин Николаевич, младший брат нового императора Александра II, выступил с инициативой поскорее продать далёкую и недружелюбную для колонистов территорию. Император идею поддержал, но прежде необходимо было проконсультироваться со специалистами в этом вопросе.

В роли главного консультанта выступил министр морских дел и бывший правитель Русской Америки Фердинанд Врангель. Адмирал Врангель идею продажи в целом поддержал, но предложил выторговать у американцев побольше, потому что леса в регионе много, есть несколько готовых портов, а полученные деньги предложил вложить в инфраструктуру Камчатки и Дальнего Востока.

После консультаций началось обсуждение вопроса в узком правительственном кругу. Продажу Аляски поддержали все, но мнения разделились в вопросе, как именно это сделать.

Глава МИДа Александр Горчаков, адмирал Врангель и император выступили за то, чтобы продать регион после окончания привилегий РАК и не спешить, чтобы не продешевить.

Другую точку зрения представляли адмирал Евфимий Путятин, великий князь Константин Николаевич и российский посланник в Америке Эдуард Стёкль, впоследствии лично занимавшийся сделкой. Они выступали за то, чтобы продать колонию как можно скорее. Ведь рано или поздно американцы заберут её, и лучше не доводить до конфликта, а заблаговременно продать Аляску.

Продажу поручили дипломату Стёклю, который позднее отчитался в Петербурге, что в принципе продать Аляску можно, но больше пяти миллионов долларов за неё не заплатят. Горчаков, состоявший в переписке с дипломатом, считал, что выручить нужно побольше, и поручил дипломату торговаться как следует. Однако из-за начавшейся гражданской войны в Америке переговоры были прекращены.

Окончательное решение

Несколько следующих лет судьба Аляски находилась в подвешенном состоянии. За этот период в рядах сторонников продажи появилась ещё одна могущественная фигура — министр финансов Михаил Рейтерн. Он был убеждён, что РАК не имеет смысла поддерживать. А деньги лучше потратить на развитие Приамурья, которое обладает более благоприятным климатом.

28 декабря 1866 года в МИДе состоялось совещание с участием императора, где было принято окончательное решение о продаже колонии. Под влиянием Стёкля, уверявшего, что больше пяти миллионов американцы за Аляску не дадут, было решено добиваться на переговорах выплаты именно этой суммы.

Российский посланник Стёкль провёл конфиденциальные переговоры с госсекретарём Сьюардом. После них он сообщил в столицу, что американцы готовы дать не больше пяти миллионов, однако он попробует выторговать шесть с половиной миллионов или хотя бы шесть.

Сьюард переговорил с президентом, а потом представил черновик торгового договора правительству. В итоге посланнику удалось поднять цену до семи миллионов долларов (по различным методикам подсчёта, от 110 до 200 миллионов долларов в современных ценах), что даже превысило первоначальные ожидания российской стороны.

На переговоры ушло меньше месяца, договор о продаже был подписан в 4 часа утра 30 марта 1867 года.

Кто кого?

В России была популярна версия, что хитрые американцы подкупили Стёкля и окружение императора, с тем чтобы поскорее купить землю.

В Америке популярна версия, что хитрый Стёкль подкупил американцев, чтобы они заплатили за малопригодный для жизни кусок вечной мерзлоты с белыми медведями.

Так кто же кого подкупил?

Версию о подкупе российской стороны стоит отмести с самого начала. Подкупать Стёкля не было никакого смысла, он ничего не решал и был только исполнителем.

Продажа Аляски обсуждалась в Петербурге почти 15 лет, и за это время решение было неоднократно продумано. Продажа была обусловлена не соображениями финансовой выгоды, а сплетением политических, военных и экономических факторов.

А вот в подкупе американцев действительно была какая-то логика. Против покупки колонии выступили не только многие сенаторы, но и влиятельные газеты. New York Tribune (влиятельная газета, имевшая статус главной, хотя и негласной газеты республиканцев) объявила настоящий крестовый поход против покупки Аляски. Практически ежедневно журналисты бичевали и покупку Аляски, и глупость госсекретаря Сьюарда, заплатившего миллионы за гигантские территории, на которых невозможно жить. Выражение "глупость Сьюарда" употреблялось тогда столь часто, что на какое-то время стало даже синонимом покупки Аляски.

Уже тогда была популярна версия, что российскому посланнику пришлось задобрить отдельных сенаторов и редакторов СМИ, наиболее непримиримо настроенных против совершения сделки, чтобы он замолчали.

Дабы склонить общественное мнение на свою сторону, сторонники приобретения Аляски выдвигали самые причудливые аргументы, вплоть до того, что покупка Аляски не имеет коммерческой выгоды, зато позволит нести свет истинного христианства местным индейцам.

Известно, что Стёкль заплатил нескольким газетам около пяти тысяч долларов за лояльность. Около ста тысяч долларов ушло на "негласные расходы". В отчёте Горчакову Стёкль пояснил: "Акт продажи наших колоний никогда не был популярен в Соединённых Штатах. Могу заверить, если бы этот договор пришлось заключать в настоящее время, мы не получили бы одного миллиона, даже если бы нам и удалось его заключить".

В чём именно заключались эти "негласные расходы", до сих пор однозначно установить не удалось. По наиболее распространённой версии, они ушли на вознаграждение лоббистам сделки в политических кругах. По другой версии, Стёкль просто списал эти расходы, а деньги оставил себе.

После нескольких месяцев закулисных переговоров с участием членов правительства, а также шумной кампании в СМИ сторонники договора всё же одержали победу. Только 14 июля 1868 года Палата представителей наконец проголосовала за выделение денег, тем самым одобрив покупку.