Порно и секс-игрушки. Тайное хобби председателя НКВД Ягоды

Первый нарком безопасности СССР ежегодно транжирил крупные суммы из бюджета государства на свои похождения и сексуальные предпочтения.

28 марта 1937 года был арестован бывший нарком государственной безопасности Генрих Ягода. Обыски в квартире, на даче и в рабочих кабинетах опального наркома длились больше недели. Как оказалось, слухи о роскоши и его развратности ходили не зря.

Развлекался как хотел

Обыски в двух квартирах, кладовой, даче и рабочем кабинете Ягоды начались 28 марта, а завершились только 5 апреля.

В результате у бывшего шефа НКВД обнаружили около 30 тысяч рублей наличными, 15 меховых шуб, три десятка пальто, более 70 пар обуви и сотни предметов как мужской, так и женской одежды, почти 30 ковров (в том числе из шкур редких животных), коллекцию музыкальных пластинок (около 400 штук), девять фотоаппаратов, свыше 30 единиц стрелкового оружия, полтора десятка единиц холодного оружия, свыше тысячи экземпляров антикварной посуды, полтора десятка часов (включая золотые), более 1200 бутылок коллекционных старых вин, 11 тысяч заграничных сигарет.

В квартире Ягоды была обнаружена огромная коллекция порнографических снимков (почти четыре тысячи экземпляров) с кинопроектором, несколько сотен курительных трубок из слоновой кости (также с изображениями порнографического характера), резиновый половой член.

Заметно, что Ягода был любителем пикантных развлечений. Огромное количество женских чулок и других предметов одежды даже породило слухи, что Ягода был любителем переодеваться в женскую одежду. Однако, скорее всего, вещи принадлежали жене, часть из них, возможно, была предназначена для подарков другим женщинам, любовницам. Во всяком случае, никаких убедительных свидетельств того, что Ягода разгуливал в женской одежде, нет.

Что касается просмотров порнографии и огромной коллекции соответствующих фотокарточек, в 30-е годы прошлого века хранить такие "артефакты" разрешалось, а распространять — запрещалось.

Сегодня существует миф о необычайной целомудренности той эпохи. На самом деле это не совсем так. В середине 30-х действительно произошёл основательный сдвиг в сторону консерватизма, но в предыдущие 15 лет СССР переживал нечто вроде сексуальной революции. Так что обнажёнкой в те времена было никого не удивить, следователи по делу Ягоды даже не задали ему ни одного вопроса по поводу его богатой коллекции.

Пикантные кинофильмы, а также секс-игрушки и даже презервативы (была найдена целая коробка) ему привозили из-за границы подчинённые, потому что в СССР 30-х это не производилось.

Существует версия, что фаллоимитатор вообще не принадлежал Ягоде, а хранился в одной из кладовых НКВД. Поскольку в описи обыска нет разбивки по локациям, перечислено только изъятое, но не указано, откуда это изъято. Но в таком случае не совсем понятно, зачем подобная секс-игрушка могла понадобиться ведомству, да ещё так сильно, чтобы везти её из-за границы. Скорее всего, этот предмет действительно был привезён по просьбе наркома кем-то из подчинённых и использовался им для развлечений интимного характера.

Щедрый НКВД

В период руководства Ягоды советские граждане получали от НКВД по-настоящему щедрые подарки. Правда, не все граждане, а только друзья, родственники и любовницы Ягоды, а также те люди, поддержкой которых нарком желал заручиться.

Сотрудник НКВД Цилинский на допросе рассказал, что прихоти Ягоды и его друзей финансировались из бюджета ведомства по линии спецрасходов. Средние годовые траты составляли порядка четырёх миллионов рублей. Средняя зарплата в СССР в 1936 году была примерно 200 рублей в месяц.

Деньги тратились на содержание дач и квартир Ягоды, на питание и зарплату для прислуги наркома. Кроме того, все многочисленные родственники Ягоды также не тратили на себя ничего. Помимо них Ягода взял на государственное содержание всех родственников своей жены Иды.

Другой линией трат были писатели, с которыми дружил Ягода или намеревался расположить их к себе. Литераторы Киршон (автор знаменитого стихотворения "Я спросил у ясеня"), Шолохов и Афиногенов получали от Ягоды щедрые подарки: кому-то он оплатил ремонт, кому-то купил мебель. Художнику Корину Ягода арендовал роскошный особняк в центре Москвы.

Друзья Ягоды также не были обделены вниманием. Все получали дачи, особняки, продуктовые пайки и полное содержание семей. Всё это происходило на деньги из бюджета СССР.

Женщины

Беглый чекист Агабеков в своей разоблачительной книге так описывал нравы Ягоды ещё в тот период, когда он был заместителем Менжинского: "Ягода окружил себя хотя и бездарной, но преданной публикой, которая за его подачки и поддержку готова делать и делает всё, что он захочет. Одним из таких прихлебателей является его секретарь Шанин — уголовная личность с явно садистскими наклонностями. Этот Шанин устраивает частенько для Ягоды оргии с вином и женщинами, на которые Ягода большой охотник. Девочки на эти вечера вербуются из комсомольской среды".

Его последней, но всепоглощающей страстью была Тимоша — Надежда Пешкова, супруга сына писателя Горького Максима Пешкова. Муж Тимоши умер из-за непонятной болезни, позднее именно Ягоду обвинили в том, что из-за своей страстной любви к Надежде Пешковой он приказал врачам "залечить" её мужа до смерти.

Тимоша была особенно облагодетельствована наркомом госбезопасности. Он купил ей роскошную дачу в элитной Жуковке, которая обошлась в 135 тысяч рублей. Киршон, которого подсадили к Ягоде в камеру, чтобы его разговорить, докладывал: "Говоря о Тимоше, Ягода упомянул однажды о том, что ей было передано 15 тысяч долларов".

Уже будучи в заключении, он больше всего интересовался двумя вопросами: как там Ида (супруга) и как дела у Тимоши.

В опалу некогда всесильный нарком госбезопасности попал не за свои настоящие грехи, а за вымышленные. Хотя у следователей по его делу была масса информации о финансовых злоупотреблениях Ягоды, они не интересовались ею и практически не расследовали. Обвинение в финансовых преступлениях даже не предъявлялось Ягоде на суде.

О его роскошной жизни прекрасно были осведомлены в Политбюро ЦК КПСС. Пока Ягода был полезен на своей должности, ему разрешалось многое. Но, как только на его место был найден более ценный кандидат — Ежов, от Ягоды безжалостно избавились. Его обвинили в убийствах Кирова, Менжинского, Горького и его сына, в попытке отравления Ежова, а также в работе на иностранные разведки и контрреволюционном заговоре.

Щедрость Ягоды вышла боком большинству его приближённых. Все родственники Ягоды, все его выдвиженцы в НКВД и большая часть друзей и приближённых были репрессированы и погибли.