Жизнь и смерть "валютного короля". Как Хрущёв воевал с теневыми финансистами

Чтобы расстрелять короля советских валютчиков, закону впервые в мировой судебной практике придали обратную силу.

В апреле 1960 года КГБ вышел на след московского подпольного короля валютчиков Яна Рокотова. Вскоре он был арестован и осуждён вместе с двумя другими финансистами-подпольщиками Владиславом Файбишенко и Дмитрием Яковлевым.

Первоначально подсудимых приговорили к 8 годам заключения, затем приговор ужесточили до 15 лет лишения свободы и, наконец, приговорили к смертной казни по закону, принятому уже после их первого осуждения. Такого в мировой судебной практике ранее не было.

Кто такие валютчики

В сталинскую эпоху со сворачиванием НЭПа над валютными операциями в стране был установлен строжайший контроль. Все иностранцы, приезжавшие в СССР, должны были менять валюту по сильно заниженному курсу. Фактически такая политика позволяла государству менять рубли на валюту в наиболее выгодном для себя соотношении.

Разумеется, сразу же нашлись люди, которые смекнули, что на этом можно неплохо заработать. Предприимчивые граждане искали на улице иностранцев и предлагали им обменять валюту по гораздо более выгодному курсу, чем в государственных обменниках. А потом валюту можно было кому-то перепродать по ещё более выгодному курсу или приобрести на неё что-то ценное у других иностранцев.

В 50-е годы "железный занавес" приоткрылся и иностранцы стали частыми гостями в Москве и Ленинграде. На них некоторые советские граждане строили подпольный бизнес.

Валютный король

Не будет преувеличением назвать Яна Рокотова валютным королём СССР. Он родился в 1927 году в семье революционера Александра Орликова. Мать рано умерла. Отец, занятый партийными делами, отдал сына на воспитание родственницам. Одна из них вышла замуж за известного журналиста, редактора "Интернациональной жизни" Тимофея Рокотова, который усыновил мальчика и дал ему свою фамилию.

В детстве одноклассница случайно ударила Рокотова в глаз острым предметом, и он ослеп на один глаз, из-за чего позднее был известен в кругах валютчиков и фарцовщиков как Косой.

Рокотов-старший умер в 1945 году. Вскоре после его смерти пасынок был арестован. Прямо во время обыска Ян Рокотов бежал, но через несколько месяцев был арестован и осуждён по контрреволюционной 58-й статье.

Следующие семь лет он провёл в лагерях. В 1954 году на волне хрущёвской оттепели был освобождён и полностью реабилитирован.

Судя по всему, именно в лагере Рокотов наловчился совершать выгодные сделки. Литературовед Фильштинский, отбывавший наказание вместе с Рокотовым, вспоминал, что он сумел приспособиться к лагерным условиям и уезжал на свободу с "большим чемоданом, набитым имуществом, и в новом костюме".

После освобождения Рокотов вернулся к тому, чему в совершенстве научился в лагере, — к подпольным сделкам. Тем более что в СССР зачастили иностранцы.

Сначала Рокотов покупал у иностранцев валюту по более выгодному, чем предлагало государство, курсу, потом перепродавал её. Постепенно он скопил денег, завязал контакты и перешёл к более прибыльной схеме: на купленную валюту он покупал у приезжавших в СССР арабов золотые монеты. Эти монеты потом продавались подпольным коллекционерам и скупщикам золота с очень высокой прибылью.

Обороты росли, и вскоре Рокотов уже лично не участвовал в сделках, а контролировал целую подпольную сеть перекупщиков, среди его клиентов были подпольные воротилы-цеховики и даже иностранные дипломаты.

Но "валютный король" не кутил по ресторанам напропалую, как об этом писали газеты. Советский подпольный миллионер Рокотов неприметно жил в коммуналке на улице Дурова, исправно работал юрисконсультом и носил один и тот же недорогой костюм. Все, кто встречался с Рокотовым, в один голос твердили, что он казался им небогатым и неприметным человеком.

Погром валютчиков

По наиболее популярной версии, инициатором жестокой борьбы с валютчиками выступил Никита Хрущёв. Во время одного из зарубежных визитов Никита Сергеевич в свойственной ему манере взялся ругать загнивающий капитализм, на что получил ответ: на себя посмотрите, у вас в Москве иностранным гражданам пройти не дают, постоянно просят что-нибудь продать.

Хрущёв в гневе вернулся в СССР и потребовал активизировать борьбу с валютчиками и спекулянтами. Полномочия были переданы КГБ. В мае 1960 года Рокотов был арестован. Его захватили во время переноски чемодана с ценностями из одной камеры хранения в другую. В чемодане оказалось более 300 тысяч рублей и золотые монеты. Дома у него вообще ничего не нашли, все ценности хранились в чемодане.

Месть Хрущёва или борьба спецслужб?

Статья 88 УК РСФСР предусматривала до 8 лет лишения свободы за совершение незаконных валютных операций. Помимо Рокотова перед судом предстали ещё двое обвиняемых: Владислав Файбишенко и Дмитрий Яковлев. Они также были валютчиками, но объёмы их сделок существенно уступали рокотовским.

Преступники уже были этапированы к месту отбытия наказания, когда вышло правительственное постановление об ужесточении валютного законодательства. Теперь за незаконные операции предусматривалось уже до 15 лет заключения.

Всех осуждённых вернули обратно и вновь осудили. На этот раз они были приговорены уже к 15 годам лишения свободы. На них была распространена так называемая обратная сила закона. Такая практика считается недопустимой во всех развитых странах мира. Неважно, как меняется законодательство, важно, чтобы преступники были осуждены по тому законодательству, которое действовало в момент совершения преступления. Это основополагающий принцип права.

Однако и на этом история не закончилась. После приговора законодательство было изменено во второй раз. Теперь правительственный указ предусматривал за незаконные финансовые сделки наказание вплоть до смертной казни. Осуждённых казнили.

Их дело стало уникальным случаем двойного применения обратной силы закона. Даже генеральный прокурор СССР Руденко выступал против такого попрания юридических норм и сдался только под давлением Хрущёва.

Большинство публикаций в СМИ было посвящено не тяжести валютных преступлений, а тому, как своим существованием валютчики порочат облик советского человека. Хрущёв мстил за своё унижение во время зарубежного визита.

Есть и другая версия столь жестокого обращения с валютчиками. Двое из трёх подсудимых были секретными сотрудниками ОБХСС. И Яковлев, и сам Рокотов числились как осведомители и периодически передавали информацию борцам с экономическими преступлениями.

Мог ли Рокотов сколотить подпольную сеть в одиночку, или он пользовался покровительством ОБХСС? Сейчас трудно сказать. Факт в том, что делом валютчиков занимался КГБ, хотя это была традиционная вотчина валютного отдела ОБХСС. А ряд руководителей ОБХСС по итогам дела валютчиков лишились своих постов.