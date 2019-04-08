Талоны, видеосалоны и платные туалеты. Главные символы перестройки

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Талоны, видеосалоны и платные туалеты. Главные символы перестройки

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Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Лайф вспоминает самые главные символы перестройки и той самой эпохи перемен, которая началась во второй половине 1980-х.

8 апреля 1986 года Михаил Горбачёв приехал на встречу с работниками Волжского автозавода в Тольятти и стал рассказывать о тех переменах, которые скоро должны произойти в стране. На этой встрече Горбачёв впервые произнёс слово "перестройка", которое разлетелось по всем СМИ, а зарубежная пресса его не переводила и писала "perestroika".

Чем запомнилась эпоха перестройки?

Политика "гласности"

Ослабление цензуры, снятие информационных барьеров. Свобода слова должна была укрепиться во всех слоях общества

Фото: © РИА "Новости"/Юрий Абрамочкин

Дефицит и талоны

Сахар, колбаса, чай, водка, сигареты, крупа, мыло и другие товары выдавались только по специальным карточкам в связи с дефицитом

Фото: © РИА "Новости"/Птицын

Коммерция

В эпоху перестройки в стране появилось частное предпринимательство: кооперативы, ларьки, платные туалеты, забегаловки

Фото: © РИА "Новости"/Олег Кулеш

"Ласковый май"

Первый продюсерский успех в зарождающемся шоу-бизнесе, самая популярная поп-группа, её клоны выступали по всей стране одновременно

Фото: © youtube/i love

Неформалы

Панки, рокеры, металлисты, стиляги, хиппи и прочие антисоветские элементы стали главными символами перестройки

Фото: © РИА "Новости"/С. Иванов

600 секунд

Информационная передача, выходившая в телеэфир с 1987 года. Её вёл Александр Невзоров. Все ужасы перестройки за 10 минут

Фото: © youtube/pucck

Видеосалоны

Залы, где показывали новые западные фильмы. Самые популярные жанры: ужасы, боевики, эротика

Фото: © РИА "Новости"/Юрий Кавер

"Макдоналдс"

В 1990-е появился первый фастфуд в Москве. Очереди стояли часами. Бургеры для советских людей были гастрономической роскошью

Фото: © РИА "Новости"/Юрий Абрамочкин

Развал СССР

Союз Советских Социалистических Республик перестал существовать 8 декабря 1991 года

Фото: © РИА "Новости"/Борис Бабанов

Автор:
Наталия Хомякова
НХ
Наталия Хомякова
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