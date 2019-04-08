Талоны, видеосалоны и платные туалеты. Главные символы перестройки

8 апреля 1986 года Михаил Горбачёв приехал на встречу с работниками Волжского автозавода в Тольятти и стал рассказывать о тех переменах, которые скоро должны произойти в стране. На этой встрече Горбачёв впервые произнёс слово "перестройка", которое разлетелось по всем СМИ, а зарубежная пресса его не переводила и писала "perestroika".
Чем запомнилась эпоха перестройки?
Политика "гласности"
Ослабление цензуры, снятие информационных барьеров. Свобода слова должна была укрепиться во всех слоях общества
Фото: © РИА "Новости"/Юрий Абрамочкин
Дефицит и талоны
Сахар, колбаса, чай, водка, сигареты, крупа, мыло и другие товары выдавались только по специальным карточкам в связи с дефицитом
Фото: © РИА "Новости"/Птицын
Коммерция
В эпоху перестройки в стране появилось частное предпринимательство: кооперативы, ларьки, платные туалеты, забегаловки
Фото: © РИА "Новости"/Олег Кулеш
"Ласковый май"
Первый продюсерский успех в зарождающемся шоу-бизнесе, самая популярная поп-группа, её клоны выступали по всей стране одновременно
Фото: © youtube/i love
Неформалы
Панки, рокеры, металлисты, стиляги, хиппи и прочие антисоветские элементы стали главными символами перестройки
Фото: © РИА "Новости"/С. Иванов
600 секунд
Информационная передача, выходившая в телеэфир с 1987 года. Её вёл Александр Невзоров. Все ужасы перестройки за 10 минут
Фото: © youtube/pucck
Видеосалоны
Залы, где показывали новые западные фильмы. Самые популярные жанры: ужасы, боевики, эротика
Фото: © РИА "Новости"/Юрий Кавер
"Макдоналдс"
В 1990-е появился первый фастфуд в Москве. Очереди стояли часами. Бургеры для советских людей были гастрономической роскошью
Фото: © РИА "Новости"/Юрий Абрамочкин
Развал СССР
Союз Советских Социалистических Республик перестал существовать 8 декабря 1991 года
Фото: © РИА "Новости"/Борис Бабанов
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