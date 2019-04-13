Смерть или имитация? Почему после войны искали следы Гитлера

Несмотря на то что фюрер покончил с собой в присутствии многих свидетелей, слухи о невероятном спасении Гитлера появились почти сразу после его смерти.

Апрель 1945 года стал последним месяцем жизни лидера немецких нацистов Адольфа Гитлера. Практически не покидавший подземный бункер, уже утративший чувство реальности вождь немецких нацистов покончил с собой, когда передовые советские части находились менее чем в километре от его последней резиденции.

Хотя останки были найдены через несколько дней после смерти Гитлера, легенда о его спасении возникла сразу после окончания войны. Где только ни находили в послевоенные годы следы якобы беглого немецкого фюрера: в Бразилии, Аргентине, Парагвае и даже в Антарктиде.

Как умер Гитлер. Официальная версия

Согласно официальной версии, вождь нацистов покончил с собой днём 30 апреля между 15:10 и 15:30. Предварительно он попрощался со всем своим окружением в бункере, поручил адъютанту Гюнше и камердинеру Линге сжечь его тело после смерти и написал завещание, согласно которому его преемником стал Геббельс.

Любимую собаку Гитлера усыпили таблетками цианистого калия, после чего Гитлер и Ева Браун уединились в своей комнате. Выпили яд. Через некоторое время присутствовавшие в бункере услышали выстрел. Гитлер выстрелил себе в правый висок из пистолета. Ева Браун умерла от отравления цианидами.

Тела самоубийц были сожжены во дворе фюрербункера, после чего зарыты в воронке от снаряда без каких-либо опознавательных знаков.

Останки Гитлера были обнаружены уже в начале мая, но Сталин не спешил подтверждать его гибель. Трудно сказать, действительно ли он верил, что вождь нацистов мог спастись, или вёл какую-то политическую игру. Однако по его настоянию маршал Жуков на пресс-конференции в июне 1945 года публично объявил, что труп Гитлера не был найден и что он мог в последний момент вылететь из осаждённого Берлина на самолёте.

Единственными доказательствами смерти вождя нацистов были показания служащих фюрербункера, которые были свидетелями его последних минут, а также фрагменты челюсти Гитлера, которые были опознаны его зубными врачами. Но ведь свидетели могли сговориться — так же, как и врачи. Поэтому сразу же после смерти Гитлера начали циркулировать слухи о его невероятном спасении.

Секретная база в Антарктиде

Самая экзотичная, но вместе с тем и достаточно популярная версия спасения Гитлера — его бегство на секретную немецкую базу в Антарктиде. Определённая логика в этой версии имеется: где же ещё укрываться человеку, которого без труда узнает любой житель Земли, как не среди вечных льдов?

Легенда о немецкой базе в Антарктиде родилась не на пустом месте. Нацисты в предвоенные годы интересовались севером. В 1938 году с большим размахом была организована двухнедельная научная экспедиция к Земле королевы Мод, на которую претендовала Норвегия.

Командира экспедиции Ричера Гитлер принял лично, но особых торжеств в связи с возвращением полярников не было. Сторонники существования полярной базы нацистов объясняют это желанием Гитлера не привлекать к теме особого внимания. Тем не менее Новая Швабия была объявлена территорией рейха (Земля королевы Мод).

Конспирологическая теория гласит, что Гитлер вовсе не покончил с собой, а был вывезен в конце апреля из Берлина в один из северных портов, откуда на подлодке благополучно был доставлен на тайную военную базу 211 в Новой Швабии.

Технологии середины ХХ века не позволяли создать постоянно функционирующую военную базу в Антарктиде без регулярных поставок топлива и припасов. Сторонники этой версии побега Гитлера говорят о влиянии потусторонних сил, помощи богатых семей Европы и Америки и даже инопланетян.

Иногда встречаются утверждения, что база функционировала всего несколько лет, после чего её обитатели перебрались в подготовленные убежища в Южной Америке.

Подлодка в Аргентину

Если предположить, что Гитлер действительно выжил, именно Аргентина была бы его самым вероятным убежищем. Даже в наши дни раз в несколько лет кто-то делает громкое заявление, что нашёл следы Гитлера в Аргентине, или объявляются "дети" Гитлера.

Согласно этой версии, Гитлера вывезли в Южную Америку на подлодке U-977, которая была способна передвигаться без всплытия более двух месяцев. На следующий день после капитуляции Германии экипаж подводной лодки, находившейся близ Норвегии, принял решение уйти в Аргентину, чтобы не сдаваться в плен.

Лодка благополучно добралась до цели, и этот поход сразу же породил версию, что на борту находился сам Гитлер. В начале 50-х годов капитан судна Шаффер даже опубликовал мемуары, чтобы категорически опровергнуть слухи и домыслы о присутствии Гитлера на борту. Однако сторонников версии спасения Гитлера они ничуть не убедили.

В 1945 году в Польше судили капитана люфтваффе Петера Баумгарта, который на суде заявил, что лично доставил на самолёте Гитлера и Еву Браун в Данию 28 апреля 1945 года и получил за это 20 тысяч марок. Этот процесс вызвал немалый интерес в Москве. Но вскоре выяснилось, что Баумгарт страдает психическим заболеванием и словам его верить нельзя.

Также существует свидетельство бразильца Фернанду Ногейра, который утверждал, что лично присутствовал на церемонии перезахоронения Гитлера в Парагвае в 1973 году. По его словам, Гитлер укрылся в тайном нацистском убежище неподалёку от границы Аргентины и Чили, где и провёл последние годы. Помимо Гитлера, в убежище якобы проживало ещё несколько нацистских функционеров, помощь им оказывали немецкие поселенцы.

Всего через несколько месяцев после окончания войны один из агентов ФБР сообщил, что установил контакт с человеком, который уверяет, будто ему известно местонахождение Гитлера в Аргентине, но в обмен на информацию он просит денежное вознаграждение и переселение в США.

Встречи продолжались несколько месяцев. В обмен на денежные суммы информатор сообщал новые "подробности" о Гитлере и даже уверял, что лично видел его и вот-вот передаст координаты его точного местонахождения. Однако затем информатор бесследно исчез. За свою информацию он получил в общей сложности порядка 200 тысяч долларов.

Тропические джунгли Амазонии

Существует версия, что Гитлер жил в Бразилии под чужим именем и для конспирации даже женился на местной чернокожей женщине.

Единственным свидетельством в пользу этой версии являются показания некой польской медсестры, которая утверждала, что в начале 80-х ей довелось лечить в одной из бразильских клиник престарелого Гитлера.

По словам медсестры, Гитлер под фамилией Лейпциг поселился в штате Мату-Гросу, где будто бы занимался поисками некоего иезуитского клада. Скончался он только в 1984 году.

Но даже среди любителей конспирологии эта версия не пользуется особой популярностью по причине практически полного отсутствия хотя бы косвенных аргументов, за исключением того, что в Мату-Гросу после войны поселился некий пожилой немец по имени Адольф Лейпциг, а город Лейпциг был местом рождения любимого композитора Гитлера — Вагнера.