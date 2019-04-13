Смерть или имитация? Почему после войны искали следы Гитлера
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Апрель 1945 года стал последним месяцем жизни лидера немецких нацистов Адольфа Гитлера. Практически не покидавший подземный бункер, уже утративший чувство реальности вождь немецких нацистов покончил с собой, когда передовые советские части находились менее чем в километре от его последней резиденции.
Хотя останки были найдены через несколько дней после смерти Гитлера, легенда о его спасении возникла сразу после окончания войны. Где только ни находили в послевоенные годы следы якобы беглого немецкого фюрера: в Бразилии, Аргентине, Парагвае и даже в Антарктиде.
Как умер Гитлер. Официальная версия
Согласно официальной версии, вождь нацистов покончил с собой днём 30 апреля между 15:10 и 15:30. Предварительно он попрощался со всем своим окружением в бункере, поручил адъютанту Гюнше и камердинеру Линге сжечь его тело после смерти и написал завещание, согласно которому его преемником стал Геббельс.
Любимую собаку Гитлера усыпили таблетками цианистого калия, после чего Гитлер и Ева Браун уединились в своей комнате. Выпили яд. Через некоторое время присутствовавшие в бункере услышали выстрел. Гитлер выстрелил себе в правый висок из пистолета. Ева Браун умерла от отравления цианидами.
Тела самоубийц были сожжены во дворе фюрербункера, после чего зарыты в воронке от снаряда без каких-либо опознавательных знаков.
Останки Гитлера были обнаружены уже в начале мая, но Сталин не спешил подтверждать его гибель. Трудно сказать, действительно ли он верил, что вождь нацистов мог спастись, или вёл какую-то политическую игру. Однако по его настоянию маршал Жуков на пресс-конференции в июне 1945 года публично объявил, что труп Гитлера не был найден и что он мог в последний момент вылететь из осаждённого Берлина на самолёте.
Единственными доказательствами смерти вождя нацистов были показания служащих фюрербункера, которые были свидетелями его последних минут, а также фрагменты челюсти Гитлера, которые были опознаны его зубными врачами. Но ведь свидетели могли сговориться — так же, как и врачи. Поэтому сразу же после смерти Гитлера начали циркулировать слухи о его невероятном спасении.
Секретная база в Антарктиде
Самая экзотичная, но вместе с тем и достаточно популярная версия спасения Гитлера — его бегство на секретную немецкую базу в Антарктиде. Определённая логика в этой версии имеется: где же ещё укрываться человеку, которого без труда узнает любой житель Земли, как не среди вечных льдов?
Легенда о немецкой базе в Антарктиде родилась не на пустом месте. Нацисты в предвоенные годы интересовались севером. В 1938 году с большим размахом была организована двухнедельная научная экспедиция к Земле королевы Мод, на которую претендовала Норвегия.
Командира экспедиции Ричера Гитлер принял лично, но особых торжеств в связи с возвращением полярников не было. Сторонники существования полярной базы нацистов объясняют это желанием Гитлера не привлекать к теме особого внимания. Тем не менее Новая Швабия была объявлена территорией рейха (Земля королевы Мод).
Конспирологическая теория гласит, что Гитлер вовсе не покончил с собой, а был вывезен в конце апреля из Берлина в один из северных портов, откуда на подлодке благополучно был доставлен на тайную военную базу 211 в Новой Швабии.
Технологии середины ХХ века не позволяли создать постоянно функционирующую военную базу в Антарктиде без регулярных поставок топлива и припасов. Сторонники этой версии побега Гитлера говорят о влиянии потусторонних сил, помощи богатых семей Европы и Америки и даже инопланетян.
Иногда встречаются утверждения, что база функционировала всего несколько лет, после чего её обитатели перебрались в подготовленные убежища в Южной Америке.
Подлодка в Аргентину
Если предположить, что Гитлер действительно выжил, именно Аргентина была бы его самым вероятным убежищем. Даже в наши дни раз в несколько лет кто-то делает громкое заявление, что нашёл следы Гитлера в Аргентине, или объявляются "дети" Гитлера.
Согласно этой версии, Гитлера вывезли в Южную Америку на подлодке U-977, которая была способна передвигаться без всплытия более двух месяцев. На следующий день после капитуляции Германии экипаж подводной лодки, находившейся близ Норвегии, принял решение уйти в Аргентину, чтобы не сдаваться в плен.
Лодка благополучно добралась до цели, и этот поход сразу же породил версию, что на борту находился сам Гитлер. В начале 50-х годов капитан судна Шаффер даже опубликовал мемуары, чтобы категорически опровергнуть слухи и домыслы о присутствии Гитлера на борту. Однако сторонников версии спасения Гитлера они ничуть не убедили.
В 1945 году в Польше судили капитана люфтваффе Петера Баумгарта, который на суде заявил, что лично доставил на самолёте Гитлера и Еву Браун в Данию 28 апреля 1945 года и получил за это 20 тысяч марок. Этот процесс вызвал немалый интерес в Москве. Но вскоре выяснилось, что Баумгарт страдает психическим заболеванием и словам его верить нельзя.
Также существует свидетельство бразильца Фернанду Ногейра, который утверждал, что лично присутствовал на церемонии перезахоронения Гитлера в Парагвае в 1973 году. По его словам, Гитлер укрылся в тайном нацистском убежище неподалёку от границы Аргентины и Чили, где и провёл последние годы. Помимо Гитлера, в убежище якобы проживало ещё несколько нацистских функционеров, помощь им оказывали немецкие поселенцы.
Всего через несколько месяцев после окончания войны один из агентов ФБР сообщил, что установил контакт с человеком, который уверяет, будто ему известно местонахождение Гитлера в Аргентине, но в обмен на информацию он просит денежное вознаграждение и переселение в США.
Встречи продолжались несколько месяцев. В обмен на денежные суммы информатор сообщал новые "подробности" о Гитлере и даже уверял, что лично видел его и вот-вот передаст координаты его точного местонахождения. Однако затем информатор бесследно исчез. За свою информацию он получил в общей сложности порядка 200 тысяч долларов.
Тропические джунгли Амазонии
Существует версия, что Гитлер жил в Бразилии под чужим именем и для конспирации даже женился на местной чернокожей женщине.
Единственным свидетельством в пользу этой версии являются показания некой польской медсестры, которая утверждала, что в начале 80-х ей довелось лечить в одной из бразильских клиник престарелого Гитлера.
По словам медсестры, Гитлер под фамилией Лейпциг поселился в штате Мату-Гросу, где будто бы занимался поисками некоего иезуитского клада. Скончался он только в 1984 году.
Но даже среди любителей конспирологии эта версия не пользуется особой популярностью по причине практически полного отсутствия хотя бы косвенных аргументов, за исключением того, что в Мату-Гросу после войны поселился некий пожилой немец по имени Адольф Лейпциг, а город Лейпциг был местом рождения любимого композитора Гитлера — Вагнера.
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