Отлучённые от звёзд. Космонавты, которые так и не полетели

Из 20 членов Первого отряда космонавтов, четверо были изгнаны за дисциплинарные проступки, один погиб при подготовке и ещё трое были отчислены из-за болезней.

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос. По итогам множества тестов именно он был отобран из 20 членов Первого отряда космонавтов. Предполагалось, что все зачисленные в отряд должны будут совершить полёт. Но только 12 из них отправились в космос. Остальные так и остались на Земле.

Григорий Нелюбов

Из 3,5 тысячи лётчиков через многочисленные отборы прошли 20 человек, которые были зачислены в Первый отряд. Из них были выбраны трое главных претендентов на первый полёт в космос: Гагарин, Титов и Нелюбов.

За несколько недель до полёта на роль космонавта № 1 был выбран Юрий Гагарин. Его дублёром был назначен Герман Титов. Григорий Нелюбов был назначен запасным космонавтом. Он готовился к старту и присутствовал на Байконуре, но лететь должен был только в случае проблем со здоровьем у Гагарина или Титова.

Но проблем не возникло. После возвращения Гагарина на Землю решено было ничего не менять и отправлять следующих космонавтов в соответствии с определившейся иерархией. Вторым полетел Титов, следующим должен был лететь Нелюбов.

Предполагалось, что он установит рекорд пребывания человека на орбите. Однако затем всё переиграли и решили вместо этого совершить первый групповой полёт. Нелюбов из-за нервов не справился с испытаниями на центрифуге, которые ранее неоднократно проходил, и был исключён из числа кандидатов на групповой полёт.

Вместо него полетели Николаев и Попович. А затем решено было отправить в космос женщину.

Весной 1963 года Нелюбов находился в отпуске и встретил подвыпивших сослуживцев по Первому отряду в станционном буфете. Аникеев и Филатьев решили посоревноваться в армрестлинге, но разгорячились и побили посуду в заведении.

Правоохранители попытались задержать хулиганов, но Нелюбов, будучи практически трезвым, начал активно их отстаивать и в итоге устроил скандал дежурному офицеру. Задержали всех троих.

Офицер подал рапорт о непристойном поведении космонавтов. У Нелюбова оставался шанс, скандал могли замять в случае извинений перед офицером. Однако космонавт отказался извиняться, считая, что неправ в данной ситуации был не он, а его оппонент.

Аникеев и Филатьев особой важности для отряда не представляли и были без долгих раздумий отчислены. Но Нелюбов был одним из лидеров отряда и одним из главных кандидатов на следующие полёты. За него заступились Гагарин, Быковский, Терешкова.

Но на военном совете ВВС начальник подготовки Николай Каманин предложил компромиссное решение: если Нелюбов реабилитируется отличной службой в ВВС, через год его вернут в отряд.

Нелюбов отправился служить в Приморье. Освоил новый истребитель, хорошо проявлял себя на службе, однако возвращать его в отряд никто не спешил. Нелюбов пытался добиться встречи с Королёвым, чье слово имело очень большой вес и который хорошо к нему относился. Однако за месяц до запланированной встречи отец советской космической программы умер.

После смерти Королёва Нелюбов сломался, осознав, что в отряд он не вернётся. Королёв умер 14 января 1966 года. А 18 февраля того же года тело Нелюбова было найдено на железнодорожных путях на дальневосточной станции Ипполитовка.

Официально считалось, что он стал жертвой несчастного случая. Однако учитывая, что последний месяц жизни он находился в тяжелейшей депрессии и много пил, более вероятно, что он покончил с собой.

Валентин Бондаренко

Он был самым молодым из всех зачисленных в Первый отряд. На момент зачисления ему исполнилось 23 года. Он не входил в первую шестёрку кандидатов на полёт, тем не менее был на хорошем счету и своего полёта рано или поздно дождался бы. В неприятные истории он не попадал, все сослуживцы отзывались о нём исключительно хорошо.

Трагедия произошла 23 марта 1961 года. Бондаренко завершил десятидневное пребывание в сурдобарокамере — в звуконепроницаемом помещении без света с пониженным барометрическим давлением. Сняв датчики, он вытерся проспиртованной ваткой, но по неосторожности уронил её на работавшую электроплитку, из-за чего возник пожар.

Бондаренко попытался своими силами потушить возгорание, но из-за повышенного содержания кислорода в барокамере огонь распространялся гораздо быстрее, чем при обычных условиях. Пламя перекинулось на одежду, но помочь Валентину сразу никто не мог — камера открывалась достаточно долго. Бондаренко получил ожоги, несовместимые с жизнью.

Из-за секретности космической программы о Бондаренко долгое время ничего не было известно. Только в 80-е годы широкая публика узнала о трагической гибели космонавта из Первого отряда.

Марс Рафиков

Космонавты в те времена были популярнее поп-звёзд, актеров и вождей партии вместе взятых. Поэтому и требования к их моральному облику предъявлялись повышенные.

Формально Рафиков был отчислен из отряда космонавтов в марте 1962 года за нарушение дисциплины.

Начальник подготовки космонавтов Николай Каманин вспоминал: "Рафиков и Аникеев 12–13 марта без разрешения уехали из гарнизона и "шлялись" по ресторанам Москвы. Рафиков, кроме того, не ладит с женой, всё время поговаривает о разводе. В мае прошлого года, будучи на отдыхе в Сочи, бегал к другой женщине, а когда жена возмутилась его поведением и стала ему выговаривать, он избил её. За эти проступки он имеет взыскания по партийной и строевой линии. Министр согласился с нашим предложением об отчислении Рафикова, сказав: "Это должно быть серьёзным предупреждением всем космонавтам".

Поскольку он был первым "уволеным" из отряда, приказ о его отчислении стал шоком для сослуживцев. Каманин вспоминал, что новость об отчислении была встречена гробовым молчанием, а все космонавты буквально оцепенели.

Рафикову пообещали, что, если он наладит личную жизнь и возьмётся за ум, через год или два ему помогут вернуться. Однако вернуться в отряд космонавтов было ещё сложнее, чем попасть туда. Рафиков так и остался в ВВС, навсегда расставшись с мечтой о полёте в космос.

В 1982 году он был уволен в запас в звании майора. Осел в Алма-Ате, где и прожил остаток своих дней. Марс Рафиков скончался в 2000 году в возрасте 66 лет.

Варламов, Карташов, Заикин

Еще трое космонавтов из Первого отряда выбыли по медицинским показаниям.

Летом 1960 года вскоре после зачисления в отряд Валентин Варламов неудачно искупался в озере. Он нырнул на мелководье и сильно ударился головой о дно. В результате произошло смещение одного из шейных позвонков. Из-за этого его отстранили от подготовки, которую он так и не успел завершить.

На протяжении почти девяти месяцев врачи решали дальнейшую судьбу Варламова и пришли к выводу, что с такой травмой он не сможет стать космонавтом. В марте 1961 года он был отчислен из отряда, но оставлен в Звёздном городке на должности инструктора. В 1980 году Валентин погиб, неудачно упав дома и ударившись виском об угол кровати.

Анатолий Карташов сам покинул группу космонавтов. Летом 1960 года у него появились мелкие кровоизлияния на спине после испытаний на центрифуге и его на время отстранили от подготовки. Позднее его вернули в группу, но рисковать не хотели и до экзаменов не допустили. Не желая оставаться в подвешенном состоянии, Карташов сам подал рапорт об увольнении и за пять дней до полёта Гагарина покинул отряд. Он вернулся в ВВС и вышел в отставку в 1985 году в звании полковника. Карташов скончался в 2005 году из-за болезни.

Дмитрий Заикин провёл в отряде космонавтов девять лет, но так и не совершил полёт. В 1965 году он вплотную приблизился к своей цели, когда был назначен дублёром Павла Беляева. Однако затем программу "Восход", к которой он готовился, свернули и Заикина отправили переучиваться на "Союз 7К-ВИ". Но в процессе переподготовки у него возникли серьёзные проблемы — у космонавта обнаружили язву желудка. В октябре 1969 года 37-летний Заикин был отчислен из отряда по состоянию здоровья.

После ухода он продолжал работать в Центре подготовки космонавтов до 1996 года. Скончался в 2013 году.