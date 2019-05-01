5 самых таинственных историй, которые не может объяснить ни один учёный

На протяжении многих веков человечество сталкивалось с таинственными, а иногда и вовсе мистическими событиями. Для некоторых из них учёные предложили разной степени убедительности объяснения, но что случилось, наверняка мы не узнаем никогда, пишет Bored Panda.

Танцевальная чума 1518 года

В 1518 году по Страсбургу прокатилась волна танцевальной лихорадки, продлившаяся несколько дней. За это время в ней поучаствовало около четырёх тысяч человек. Некоторые из танцевавших погибли от сердечных приступов и истощения организма. Учёные предполагают, что это было всеобщее отравление, но точных данных на сегодняшний день не имеется.

Гробницы Клеопатры и Марка Антония

Гробницы так и не могут найти, хотя прошло более двух тысяч лет. Несколько раз различные археологи утверждали, что близки к разгадке, но вот идёт 2019 год, а гробницы так и не обнаружены. Известно лишь, что император Октавиан повелел похоронить Клеопатру рядом с Антонием, поэтому найдёшь одного — найдёшь и второго. Но, увы, пока без каких-либо результатов.

Зачастившее грозовое облако

На протяжении многих лет с сентября по март возле австралийских островов Тиви каждый вечер появляется загадочное грозовое облако. Учёные назвали его Гектором и уже долгое время изучают его. Но, несмотря на различные исследования, так и не был найден ответ на вопрос, почему же Гектор-конвектор появляется с таким изрядным постоянством.

Внезапно опустевшая деревня

И нет, это не история про Роанок. Где-то в Канаде располагалась маленькая деревня инуитов (коренного народа), которые промышляли добычей шкур. К ним периодически заглядывали различные путешественники и охотники. Но внезапно в 1930 году Джо Лабель навестил деревню и не нашёл ни единого жителя. Лишь в одной яме лежали семь трупов собак.

Мясной дождь (не путать с грибным)

В 1876 году Кентукки потрясло странное событие: внезапно с неба начали падать куски не очень свежего мяса. Очевидец миссис Крауч сообщила, что это продлилось недолго, зато впечатление произвело грандиозное. Позже о похожем случае сообщили в Европе, но внятных объяснений этому мясопаду также не нашли. Учёные предположили, что птицы отрыгивали излишки пищи во время полёта, но это не объясняет количество упавшего мяса.