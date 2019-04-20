Пропавшее золото. Какую тайну скрывал маршал советской авиации?

Всего за три военных года Сергей Худяков дослужился от полковника до маршала, но после войны выяснилось, что один из высших руководителей ВВС был не тем человеком, за которого себя выдавал.

18 апреля 1950 года по обвинению в шпионаже был расстрелян маршал ВВС Сергей Худяков.

Входившего в высшее военное руководство СССР Худякова на самом деле звали Арменак Ханферянц, долгие десятилетия ему удавалось скрывать свою подлинную личность. Родные маршала были убеждены, что он погиб ещё в Гражданской войне, а новая семья и сослуживцы даже не сомневались, что он уроженец городка на Волге.

Ранние годы

Арменак Ханферянц родился в 1902 году в селе Мец Тахлар в Елизаветпольской губернии (ныне находится в Нагорном Карабахе). Позднее, когда он был уже под арестом, следователи выяснили, что отец Ханферянца был владельцем рыбных промыслов. Однако он умер, когда Арменак был ещё ребёнком.

Подростка отправили в Баку к родственнику, который работал бухгалтером. В этот период в Баку разворачивались революционные процессы: красные, белые, дашнаки, англичане, турки — всё смешалось в этом городе в 1918 году. Там 16-летнего Ханферянца родственники увидели в последний раз. Он больше не давал о себе знать, и все посчитали, что он погиб в годы Гражданской войны. Они узнали, что Арменак жив, почти через 30 лет, когда он уже был опальным маршалом по фамилии Худяков.

Тайна превращения

Как и почему Ханферянц превратился в Худякова, выяснить никому так и не удалось. Существует несколько версий. Самая популярная — после ухода из Баку Ханферянц вступил в РККА и сдружился с красноармейцем Сергеем Худяковым. В одном из боёв Худяков погиб, Арменак взял себе имя павшего товарища.

Но не просто поменял имя, но и создал новую личность, выдумав себе биографию. Во всех советских анкетах он неизменно писал, что является уроженцем города Вольска, его отец машинист паровоза Худяков, а мать грузинка. Они якобы погибли в годы Гражданской войны, поэтому родственников у него не осталось.

Поиски настоящего Сергея Худякова ни во время следствия, ни после реабилитации маршала не увенчались успехом.

По другой версии, он попал в плен к туркам в Баку и, опасаясь, что как армянина его расстреляют, назвался русским именем.

Наконец, самая невероятная версия гласит, что в Баку он столкнулся с Берией, на которого якобы написал жалобу и, боясь мести, сменил имя. Однако в период пребывания Арменака в Баку 19-летний Берия работал всего лишь конторщиком на заводе и значимой фигурой не был. И не совсем понятно, зачем потребовалось рвать контакты с родственниками.

Фантастический взлёт

Худяков поступил на службу в РККА и после окончания Гражданской войны выбрал карьеру военного. Служил он в кавалерии, нельзя сказать, что как-то выделялся.

В середине 30-х, когда стало ясно, что использование кавалерии в войнах будущего будет ограниченным, кавалеристов стали переводить в другие войска. Так Худяков оказался в ВВС. По состоянию на 22 июня 1941 года он занимал должность начальника штаба ВВС Западного особого военного округа.

ВВС этого округа понесли особо тяжёлые потери в первые дни войны. Высшее руководство было репрессировано, однако Худяков не только уцелел, но и пошёл на повышение, возглавив ВВС Западного фронта.

Военная карьера Худякова приобрела стремительный темп. В 1942-м он командует 1-й воздушной армией Западного фронта. В 1944-м — уже заместитель командующего ВВС. В июне 1941 года Худяков был только полковником, в августе 1944 года — уже маршал. Даже Василий Сталин, любимый сын главы государства, в 25 лет ставший генералом, не мог похвастаться столь быстрым карьерным ростом.

На Ялтинской конференции в феврале 1945 года Худяков стоял за плечом Сталина на групповом фото союзников по антигитлеровской коалиции, что явно свидетельствовало о его близости к высшему руководству страны.

Сразу после окончания войны с Германией Худяков был назначен руководителем 12-й воздушной армией, которая принимала участие в начавшейся войне с Японией. Под его руководством был разработан план десанта в Мукден и захвата руководителя Манчжоу-го, бывшего императора Китая Пу И.

Исчезнувшее золото, арест, признание и казнь

Два самолёта с захваченными вместе с Пу И трофеями были направлены в Москву. По наиболее распространённой версии, самолёты перевозили часть золотого запаса Манчьжоу-го. Однако один из самолётов до Москвы не долетел, бесследно исчезнув.

Существует две версии ареста маршала. Согласно самой популярной, арест был напрямую связан с исчезновением самолёта. Якобы Худякова заподозрили в том, что трофейный груз он присвоил себе. Согласно другой версии, Худяков был арестован в рамках начинавшегося "авиационного дела", в ходе которого репрессиям подверглись многие высшие военачальники ВВС.

14 декабря 1945 года во время промежуточной посадки в Чите летевший в Москву маршал был неожиданно арестован и доставлен в столицу уже по железной дороге и под конвоем.

Худяков далеко не сразу признал, что сфальсифицировал всю свою биографию. Но, как только он это сделал, сразу же дал в руки следствию роскошный козырь. Человек, который выдавал себя за другого, настолько успешно законспирировался и просочился в высшее руководство, наверняка является иностранным шпионом. Иных объяснений, учитывая дух времени, просто не существовало.

Для опознания Ханферянца специально из Карабаха привезли его изумлённого дядю, который племянника сразу же признал. Родственники уже почти 30 лет считали его погибшим, и новость о том, что он не только уцелел, но и дослужился до маршала, стала явным сюрпризом для них.

Случай был настолько необычный, что четыре с половиной года маршал провёл в заключении, ожидая суда. Судя по всему, его решили оставить в живых на случай какого-то громкого дела, где его показания могли бы пригодиться. Только в 1950 году состоялся суд.

Маршала обвинили в том, что в 1918 году во время пребывания в Баку он был завербован английской разведкой и по её поручению внедрился в состав РККА под именем Сергея Худякова. Его обвинили в участии в расстреле 26 бакинских комиссаров в 1918 году, а также в присвоении ценностей с пропавшего самолёта из Манчьжоу-го (его обломки были обнаружены в тайге только в начале 50-х).

18 апреля маршал был лишён всех званий и наград и расстрелян.

Но вскоре после смерти Сталина, в 1954 году, дело Худякова было пересмотрено, приговор отменён в связи с отсутствием состава преступления. А ещё через несколько лет маршал был посмертно реабилитирован, восстановлен в партии и звании, его семье были возвращены все награды.

Однако ни родственники Ханферянца, ни близкие Худякова, ни более поздние исследователи так и не смогли выяснить, зачем и при каких обстоятельствах он принял решение начать новую жизнь под чужим именем. Свою главную тайну маршал унёс с собой.