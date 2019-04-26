Подвал смерти, мутанты и сверхсекретный объект. Что хранит Чернобыльская зона

30-километровая зона отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС имеет славу одного из самых жутких мест в мире.

В ночь на 26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской АЭС, ставшая самой страшной атомной катастрофой в истории человечества.

В результате взрыва на четвёртом энергоблоке и последовавшего радиационного заражения местности был полностью эвакуирован город Припять, а вокруг станции была создана 30-километровая зона отчуждения.

Позднее на эту территорию был открыт ограниченный доступ для любителей экстремального туризма, число которых с каждым годом растёт, поскольку Чернобыль считается одним из самых жутких мест в мире.

"Подвал смерти"

Одним из самых страшных мест зоны отчуждения является медико-санитарная часть № 126 с её подвальным помещением. Заброшенные больницы всегда производят жуткое впечатление, а в МСЧ № 126 сохранилось множество артефактов эпохи: остатки медицинского оборудования, лекарства, ржавые кровати и столы.

Но куда более жуткое впечатление производит подвал больницы. Именно туда переносили личные вещи и обмундирование пожарных, которые первыми прибыли на тушение ночью 26 апреля и приняли на себя самый сильный радиационный удар. Все они умерли в течение двух недель после аварии. Некоторые их вещи всё ещё лежат в подвале больницы: каски, подшлемники и сапоги буквально пропитаны радиацией, и загрязнение подвала просто зашкаливает. По этой причине доступ туда закрыт, а вход засыпан.

Тем не менее опытные сталкеры находят способы пробраться в жуткое помещение. Что происходит с ними дальше — страшно представить, ведь радиационный фон в подвале превышает норму в сотни раз.

Рыжий лес

В настоящее время рыжим уже не является, но в своё время стал одним из наглядных символов пагубного влияния радиации. Участок леса площадью порядка 200 квадратных километров, который принял на себя мощнейший выброс радиоактивной пыли после аварии и полностью изменил свой привычный цвет.

Загрязнение было столь велико, что лес погиб почти сразу. Буквально через несколько минут после аварии деревья в нём приобрели буро-красную окраску. По свидетельствам некоторых очевидцев, в первые дни над лесом даже наблюдалось свечение.

В рамках дезактивации территории пострадавшие деревья были снесены бульдозерами и закопаны в специально вырытых траншеях. В настоящее время лес частично восстанавливается, цвет деревьев не отличается от обычного, однако радиационный фон там по-прежнему высокий.

Гигантские сомы

Обитающие в пруду-охладителе сомы давно уже стали одной из главных достопримечательностей зоны отчуждения. Кормление огромных рыб даже является элементом организованных для туристов экскурсий по зоне.

В связи с эвакуацией населения и радиационным загрязнением водоёмов ловля рыбы (за исключением отдельных случаев браконьерства) была прекращена. Это позволило сомам расплодиться в больших количествах.

Однако популярная легенда об особо больших чернобыльских сомах, достигающих гигантских размеров из-за мутаций, не совсем верна. Чернобыльские сомы действительно велики, но их размеры не превышают нормы. В хороших условиях сомы вырастают до 2,5–3 метров в длину, и чернобыльские рыбы не превышают этих размеров.

Жуткие грибы

Гигантские чернобыльские грибы традиционно являются одной из самых популярных легенд зоны отчуждения. Вероятно, появлению легенды способствовало то, что грибы способны накапливать радиацию и в зоне отчуждения до сих пор строжайше запрещено собирать их.

Гигантских полуметровых мутантов в чернобыльских лесах пока никому не удалось найти. Однако есть их явно не стоит, радиационное загрязнение местных грибов существенно превышает нормальные показатели.

Особые чернобыльские грибы действительно существуют, но речь идёт не о привычных лесных грибах, а о микроскопических грибках. После аварии в зоне отчуждения было обнаружено несколько видов микромицетов, обладавших ранее не известными у грибов свойствами: радиотропизмом (рост в направлении источника радиации) и радиостимуляцией (увеличение биомассы под воздействием радиации). Грубо говоря, чернобыльские микромицеты питаются радиацией.

Животные-мутанты

Ещё одна популярная легенда, согласно которой леса в зоне отчуждения полны мутировавших под воздействием радиации животных. Тематические сайты полны фотографий животных с различными аномалиями. Однако подавляющее большинство этих фото не имеет никакого отношения к Чернобыльской зоне.

С конца 80-х специалисты в зоне отчуждения ведут наблюдения за всеми популяциями обитающих там животных. За всё это время так и не удалось обнаружить ни двухголовых оленей, ни шестилапых волков, ни двухвостых лисиц. Единственная аномалия, которая встречается среди местных животных чаще, — альбинизм. Животные-альбиносы в зоне отчуждения встречаются немного чаще обычного.

Что касается ущерба для популяций, то их численность восстановилась уже через несколько лет. В настоящее время численность популяций уже значительно превзошла ту, которая была до катастрофы. В отсутствие человека животные стали размножаться гораздо более активно. В начале 90-х годов в рамках эксперимента в зоне отчуждения поселили несколько лошадей Пржевальского, в настоящее время их численность уже превысила сотню. Фактически зона отчуждения превратилась в заповедник, а полноправными хозяевами окрестностей Припяти стали животные.