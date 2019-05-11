Любимица Гитлера и шпионка КГБ. Как СССР получил план "Барбаросса"

Самую известную актрису Третьего рейха, фаворитку Гитлера и Сталина немецкие спецслужбы даже после смерти подозревают в шпионаже на СССР.

Фаворитка Адольфа Гитлера, любовница Геббельса и сотрудница агентурной сети КГБ — Марика Рёкк умерла в возрасте 91 года 16 мая 2004-го. Она была одной из самых известных актрис Третьего рейха. Гитлер целовал ей руки, а после войны фильмы с её участием одобрил в советском прокате сам Сталин.

Начало карьеры в кабаре "Мулен Руж"

Почти вековая история венгерки Марики Рёкк (Марии Каролины Рёкк при рождении) началась 3 ноября 1913 года в Каире. Через некоторое время после пополнения семейства, в 1914 году, родители будущей актрисы вернулись в Австро-Венгрию. У отца девочки была отличная деловая репутация архитектора, он получал заказы на строительство дорогих особняков в Вене, Зальцбурге, Будапеште и Праге и внушительные банковские счета. Будущей звезде с самого детства преподавали бальные танцы и верховую езду, и, в отличие от сверстников, Марике эти занятия нравились.

Однако вскоре после окончания Первой мировой войны удача отвернулась от главы семейства. Заказы на строительство перестали приходить, а банки, в которых хранились деньги, попросту лопнули. Из-за этого в прошлом успешный архитектор с семьёй был вынужден уехать в Париж. Мать закладывала последние украшения, чтобы оплатить дешёвую гостиницу, а отец находился на грани самоубийства.

Вскоре девочка, которая профессионально занималась балетом у известной тогда русской танцовщицы Рудковской, начала выступать с венгерским чардашем в составе труппы Гертруды Хофман в знаменитом кабаре "Мулен Руж". Её отец стал выполнять роль импресарио. Уже через год Марика отправилась на свои первые гастроли на Бродвее. Актриса блистала в Новом Свете целых четыре года.

Пробы в кино

Грандиозный успех юной артистки сделал из неё настоящую звезду. В шестнадцать Марика Рёкк уже разъезжала по Европе со своим собственным шоу, весь год давая гастроли от Берлина до Монте-Карло. В семнадцать в 1930 году она дебютировала в кино в эпизодической роли в музыкальной комедии "Почему моряки покидают дом" английского режиссёра Монти Бэнкса. А в 1933 году получила первую большую роль в комедийном музыкальном фильме "Поезд привидений".

Вскоре поступили и более интересные предложения. Первым были новые гастроли по Америке, а вторым — двухгодичный контракт с немецкой киностудией УФА (Universum Film AG). Несмотря на протесты актрисы, её отец выбрал последнее предложение, заявив дочери: "...если твоя цель — прославиться на весь мир, твоё будущее — кино".

В 1935 году во время кинопроб для фильма "Лёгкая кавалерия" актриса встретила своего будущего мужа — режиссёра и заправского ловеласа Георга Якоби. Поначалу пышная девушка с детским лицом была отвергнута режиссёром, но уже на втором прослушивании предстала во всей красе. Не привыкшая получать отказы и мнившая себя звездой, девушка высказала в лицо тридцатисемилетнему режиссёру всё своё недовольство и тем самым ранила в самое сердце.

Любимица диктаторов

Верха своей актёрской карьеры Марика Рёкк добилась в 1935–1938 годах. Тогда УФА стала немецкой "фабрикой грёз", а в жизнь начала воплощаться культурная концепция главного идеолога Третьего рейха Йозефа Геббельса. Он считал, что граждане Германии, уставшие от жизненных трудностей, должны отдыхать и развлекаться в кинотеатрах.

В них не вскидывали руки от сердца к солнцу, не показывали портретов вождя. Но непременно в них блистали актрисы — роскошные красавицы того времени… И состав их был интернациональным. Помимо Марики на экранах появлялись Ольга Константиновна Книппер-Чехова, англичанка Лилиан Харви, шведки Сара Леандер и Кристина Людендорф.

Немецкими звёздами были лишь Марлен Дитрих и мать Роми Шнайдер Магда. Марика выделялась на фоне коллег: она не только имела прекрасное сопрано, но и прекрасную танцевальную подготовку: балет, степ, классические танцы. Она выделывала такие пируэты, которые заставили обратить на неё внимание самого фюрера.

"Я сделала карьеру в Германии в период нацизма, — говорила актриса. — Совсем молоденькой девушкой приехала я в Германию, страну, которой восхищался мой отец, где жители казались мне, венгерке, богатыми и счастливыми. И я полюбила Германию, а о нацистском режиме я не могла судить, поскольку была совершенно далека от политики.

Впервые получив приглашение на приём к самому фюреру, я в первую очередь подумала: что надеть? Мне было тогда 26 лет. Мужчины приветствовали Гитлера взмахом вытянутой руки. Дамы же поднимали руку, согнутую в локте. Я подумала: нет, не буду делать как все. Никогда я не воздевала руку в гитлеровском приветствии. Мне этот жест казался неженственным".

Благосклонность Гитлера позволила Марике Рёкк избежать "пристального внимания" со стороны Геббельса. Ведь идеолог фашизма славился тем, что через его спальню прошли очень многие актрисы того времени. Однако именно эта благосклонность позволила ей получить доступ к самой верхушке нацистского общества.

Работы Марики Рёкк позднее получили признание и Иосифа Сталина. Дело в том, что многие киноархивы после окончания войны были вывезены в Советский Союз и стали достоянием Госфильмофонда. Некоторые из них выходили и в советский прокат, а решение об их выпуске принимал лично "вождь народов".

Так, в конце 1940-х — начале 1950-х на экраны под грифом "Этот фильм взят в качестве трофея" вышла, пожалуй, самая известная работа Марики Рёкк — фильм "Девушка моей мечты" (1944). Режиссёром картины был муж актрисы.

Фильм имел грандиозный успех в послевоенном Союзе. Булат Окуджава писал, что сходил на него более 15 раз. "Нормальная жизнь в городе приостановилась: все говорили о фильме, бегали на него каждую свободную минуту, по улицам насвистывали мелодии из этого фильма и из распахнутых окон доносились звуки фортепиано всё с теми же мотивчиками, завораживавшими слух тбилисцев. Фильм этот был цветной, с танцами и пением, с любовными приключениями, с комическими ситуациями" и, как писал Окуджава, помогал отвлечься от послевоенных проблем и советскому зрителю.

Агент КГБ

Сразу после войны Марику Рёкк обвиняли в шпионаже. В 1945-м американская оккупационная администрация запретила актрисе выступать в Германии и Австрии из-за сотрудничества с нацистами. Впоследствии обвинения были сняты и Марика Рёкк смогла продолжить свою карьеру.

Однако слава шпионки так и не оставила актрису. Выяснилось, что шпионила она не в пользу нацистов, а на советскую разведку. Эти сведения были опубликованы только через 13 лет после кончины Марики Рёкк и основывались на рассекреченных документах 1951 года, принадлежавших организации Гелена (впоследствии Федеральной разведывательной службе Германии).

В них Марику Рёкк и её мужа Георга Якоби называли агентами Министерства госбезопасности СССР. Супруги, по версии немцев, поддерживали "контакты с советскими учреждениями", которые "позволяют сделать вывод о шпионской деятельности". Так, согласно этим записям, Марика Рёкк собиралась использовать для прикрытия магазин шерстяных изделий в Дюссельдорфе, который, к слову, так и не открыла.

По данным английской Guardian, которая первой опубликовала данные, "во главе этой сети стоял легендарный советский агент Ян Черняк, прозванный Человеком без тени". Тем самым газета сделала отсылку к работе знаменитой разведгруппы "Крона". В неё входило более 20 агентов: крупный банкир, секретарь министра, глава исследовательского отдела авиационного конструкторского бюро, дочь начальника танкового конструкторского бюро, высокопоставленные военные.

"Крона" была уникальной разведгруппой. Ни одного из её членов так и не удалось разоблачить агентам Гестапо. За время своей деятельности группе Черняка удалось добыть копию плана "Барбаросса" (1941) и оперативный план немецкого наступления под Курском (1943). Не исключено, что к этому была причастна и Марика Рёкк. По данным Guardian, "Рёкк была завербована в качестве агента её менеджером Хайнцем Хоффмайстером, который к тому моменту уже работал на советскую разведку".

То, что Рёкк была советской шпионкой, подтвердил в своей книге "Мой отец — Лаврентий Берия" его сын Серго:

"Работала на Советский Союз и другая известная актриса, венгерка по национальности, Марика Рёкк. Если Ольга Чехова была человеком, близким к Гитлеру, то Марика Рёкк была своим человеком в кругу министра пропаганды Геббельса... Она имела доступ, без преувеличения, к ценнейшим разведданным, которые по линии стратегической разведки моего отца шли в Москву..."