Инженер с зарплатой президента. Какие тайны продавал американский шпион ЦРУ

Адольф Толкачёв начал работать на американскую разведку в обмен на зарубежные рок-пластинки и карандаши для сына, но к концу "карьеры" накопил на тайных счетах больше, чем любой другой шпион в истории холодной войны.

В мае 1985 года КГБ вышел на след самого результативного агента ЦРУ, передавшего американцам тысячи секретных документов. Им оказался инженер Адольф Толкачёв.

Неприметный советский инженер стал самым высокооплачиваемым шпионом в истории холодной войны. За шесть лет работы на ЦРУ на его тайный банковский счёт было переведено свыше двух миллионов долларов США — более 300 тысяч долларов ежегодно. Даже президент Рейган зарабатывал в то время 200 тысяч долларов в год.

Инженер НИИ

Адольф Толкачёв родился в Актюбинске в 1927 году. В детстве переехал с родителями в Москву и прожил там всю жизнь. Работал в закрытом оборонном научно-производственном объединении, занимался разработкой радиолокационных систем истребителей, получал хорошую, по советским меркам, зарплату.

До зимы 1979 года Толкачёв вёл обычную жизнь сотрудника оборонного НИИ. А затем у него появилась тайна на несколько миллионов долларов. Он стал работать на американскую разведку. Зачем? Толкачёв по-разному объяснял свои мотивы. То говорил, что делает это по идеологическим причинам, то утверждал, что мстит государству за то, что в сталинские времена безвинно пострадали родственники его супруги.

Агент Сфера

В начале 1978 года Толкачёв предпринял первую попытку связаться с американцами. Он искал на улицах посольские автомобили и передавал их водителям записки с предложением встретиться на конфиденциальной основе.

В одной из записок он сообщил, что работает конструктором на одном из закрытых предприятий и имеет доступ к сверхсекретным документам. Мимо такого в ЦРУ уже не могли пройти и назначили Толкачёву встречу.

В 1979 году встреча состоялась. Толкачёв сразу же дал понять, что настроен серьёзно и готов передавать ЦРУ любую информацию, до которой он только сможет дотянуться.

Сначала он не желал говорить о деньгах и в качестве вознаграждения просил разную заграничную мелочовку: лекарства, бритвенные лезвия, чертёжные карандаши и рок-пластинки для сына.

Позднее стал настаивать на гонорарах за свою деятельность. Причём весьма активно торговался за вознаграждение. Когда американцы сказали, что готовы заплатить за переданную информацию 100 тысяч, он заявил, что желает увидеть "сумму с шестью нулями".

В 1982 году Толкачёв сторговался: часть суммы ему стали выплачивать в рублях по курсу советского чёрного рынка. Часть вознаграждения выплачивалась антикварными ювелирными изделиями.

На первой встрече ему были переданы координаты тайника, где он должен забрать специальную миниатюрную шпионскую камеру для съёмки секретных документов. Адольф Толкачёв получил кодовое имя Сфера.

Неутомимый шпион

Толкачёв был просто неудержимым. Как только выдавалась возможность, он фотографировал секретные документы и затем относил их американцам, которые порой уговаривали его взять паузу и затаиться хотя бы на время, чтобы не подвергать себя и их большому риску.

Он неодобрительно относился к разного рода тайникам и техническим новшествам и настоятельно требовал личных контактов. Американцам приходилось мириться с особенностями Толкачёва: на каждую встречу он приносил десятки, а то и сотни плёнок со сверхсекретными документами.

У Адольфа Толкачёва был доступ к спецбиблиотекам. Он вычислил, что сложные правила хранения секретных документов соблюдаются далеко не всегда. С утра он брал в библиотеке нужные книги или статьи, а в обед уносил их домой и фотографировал. Жил Толкачёв в одной из сталинских высоток и оборудовал дома тайник, где и хранил фотоплёнки.

Однако позднее в библиотеках изменили правила работы с документами: в обмен на выданные бумаги приходилось оставлять пропуск. Выносить документы домой Толкачёв больше не мог. Он стал фотографировать их в мужском туалете библиотеки. Иногда он умудрялся сделать снимки нужных документов, даже когда сотрудники на несколько минут под каким-то предлогом покидали комнату.

Толкачёв также научился подделывать разрешения на выдачу спецлитературы, причём даже такой, к которой он не имел доступа. Иногда подделывал запросы сам, иногда — обращался в ЦРУ.

Для встреч с ним была разработана система условных сигналов и паролей. Сигналом о готовности Толкачёва встретиться был свет в одном из окон или открытая форточка в заранее оговоренное для сигнала время. Со своей стороны американцы должны были в качестве опознавательного жеста приносить на встречу белую книгу и держать её в руке.

Если нужна была срочная встреча, кураторы из ЦРУ звонили Толкачёву на домашний телефон и просили позвать Ольгу. Один кодовый ответ означал, что Толкачёв будет на встрече через час, другой означал, что у него нет возможности встретиться.

За шесть лет работы Толкачёв заработал около 800 тысяч рублей и свыше 2 миллионов долларов (примерно 4,7 миллиона в современных ценах). Рубли он получал на руки, а доллары хранились на тайном заграничном счёте на случай его бегства из СССР.

Психологическое состояние за время работы постоянно колебалось. То он приходил удручённым и жаловался на усложнившиеся условия работы, то был энергичен и излучал оптимизм.

В самом начале сотрудничества он наотрез отказался даже рассматривать возможность бегства из СССР. Однако чуть позже поставил перед кураторами вопрос о вывозе его вместе с семьёй в США. Бежать в одиночку он не хотел, но был уверен, что не знавшая о его тайной деятельности жена не согласится покинуть страну.

Единственное, что оставалось неизменным, — его работоспособность. На каждую встречу он приносил целый ворох фотоплёнок с сотнями и тысячами новых документов, чем неизменно поражал кураторов.

Конец

Толкачёв оставался нераскрытым более шести лет. Хотя, чтобы взять его в разработку, достаточно было просто изучить историю запросов в спецбиблиотеках. Толкачёв брал на своё имя гораздо больше секретной литературы, чем любой другой сотрудник НИИ. Некоторые полученные им экземпляры явно не входили в область его профессиональных интересов. Порой он подменял учётные карточки, чтобы отвести от себя подозрения, но делать это регулярно у него не было возможности.

В 1983 году Толкачёва едва не раскрыли. Тогда были составлены списки всех работавших с секретной документацией по радиолокационным системам истребителей. Толкачёв уже решил, что его вот-вот поймают. Он уехал на дачу и сжёг большую часть полученных денег, а также всё шпионское оборудование.

Несколько дней он ходил в кабинет к директору с капсулой яда во рту, ожидая, что его арестуют и тогда ему придётся её раскусить. Однако проверки не имели никаких последствий. Толкачев вернулся к тайной деятельности.

В конце 1984 года информацию об утечках по линии новейших советских истребителей сообщил экс-агент ЦРУ Эдвард Говард Ли.

Ли мечтал работать в ЦРУ, причём как раз был зачислен в московское отделение. Но незадолго до приезда в столицу СССР завалил тест на детекторе лжи, засыпавшись на вопросе, употреблял ли он наркотики хоть раз в жизни. После этого его с позором изгнали из ЦРУ, и Ли решил отомстить бывшим работодателям. Выехав в Австрию, он в обмен на вознаграждение передал советской разведке всю информацию, какую успел получить за время пребывания в ЦРУ.

В московских НИИ стали искать Сферу. Поиски начались со спецбиблиотек, составлялись и сверялись списки всех, кто работал с секретной литературой, проводились опросы сотрудников.

Вычислить Толкачёва не составило труда. Даже с учётом того, что ему несколько раз удавалось подменять карточки с запросами на секретную документацию, его фамилия всё равно встречалась слишком часто, и это вызвало подозрения. Уже в мае 1985 года КГБ вышел на его след.

Пока Толкачёв был на работе, у него дома был проведён обыск и обнаружен тайник. Некоторое время за ним следили, рассчитывая установить его американские контакты. Но как раз в тот период у Толкачёва не было встреч с кураторами из ЦРУ.

В начале июня 1985 года автомобиль Толкачёва, возвращавшегося с дачи, остановили на подмосковной трассе сотрудники ГАИ. В действительности это были переодетые агенты КГБ. Под предлогом проверки документов его выманили из машины, скрутили и заткнули в рот кляп, чтобы он не проглотил капсулу с ядом.

Узнав у Толкачёва кодовые сигналы для связи с американцами, сотрудники КГБ назначили его связному встречу ровно через неделю после ареста инженера. У арестованного связного были обнаружены письменные инструкции из ЦРУ для Толкачёва, а также вознаграждение за минувшие месяцы работы.

Доказательства вины инженера были очевидны, и Толкачёв даже не оправдывался на суде. В 1986 году Верховный суд признал его виновным и приговорил к смертной казни. В сентябре того же года Толкачёв был расстрелян.

Судьба нескольких миллионов долларов, лежавших на его тайном счёте, осталась неизвестной.