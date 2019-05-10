Битва за капитуляцию вермахта. Как Сталин разыграл главную карту

Несмотря на то что Германия капитулировала 8 мая, стычки с отдельными подразделениями вермахта и СС продолжались до конца мая.

8 мая 1945 года в пригороде Берлина был подписан акт о капитуляции нацистской Германии, который предусматривал полное прекращение огня. Однако даже капитуляция не сразу прекратила боевые действия в Европе. Не все немцы согласились сложить оружие, и боевые действия с участием регулярных частей Красной армии, вермахта и СС в нескольких европейских регионах продолжались ещё несколько дней.

Две капитуляции

Германии пришлось капитулировать дважды. Немецкое руководство желало сдаться именно западным союзникам. И именно с ними начались переговоры о капитуляции. 7 мая 1945 года первый акт о капитуляции был подписан в Реймсе. Поскольку от Германии подпись поставил только начальник штаба Верховного командования Йодль, главнокомандующие союзников свои подписи не поставили, доверив это начальникам штабов. С советской стороны подпись в договоре поставил генерал-майор Иван Суслопаров, представитель Ставки Верховного Главнокомандования.

Однако узнавший об этом Сталин был крайне недоволен такой капитуляцией за его спиной. Получалось, что главными победителями оказались западные союзники, принявшие немецкую капитуляцию, хотя основная тяжесть войны в Европе легла на СССР. Советский лидер потребовал подписать новый акт — на этот раз в Берлине и с соблюдением всех необходимых церемоний и формальностей и при участии верховного командования.

Американцы и англичане не хотели тогда ссориться с советским союзником, поэтому согласились на эти условия. Капитуляцию 7 мая договорились считать предварительной и не сообщать о ней в новостях.

8 мая церемония была повторена в берлинском предместье Карлсхорст. Именно эта капитуляция и вошла в историю в качестве официальной. В СССР из-за разницы во времени об окончании войны было объявлено уже 9 мая.

Последнее крупное сражение

Ещё в начале мая значительное количество немецких частей капитулировали самостоятельно, сдавшись либо западным армиям, либо советской. 9 мая, после официального подписания капитуляции, сдаваться начали оставшиеся боеспособные соединения. Однако приказу сложить оружие подчинились не все.

9 мая советские войска вошли в Прагу. В Чехословакии находилась достаточно крупная немецкая группировка. Сдаваться советским войскам они категорически отказались и предприняли попытку прорыва в зону оккупации союзников. Некоторым частям это удалось. Остальным пришлось прорываться в западный плен с боем.

Командующий войсками СС в бывшем протекторате Богемии и Моравии Карл Фридрих фон Пюклер-Бургхаус отказался подчиниться условиям капитуляции. Сформировав из эсэсовцев своеобразный сводный отряд, в который вошли остатки дивизий СС "Викинг", "Рейх" и "Валленштейн", он двинулся на прорыв через демаркационную линию в зону оккупации американцев. Численность отряда достигала 7 тысяч человек, на вооружении имелись артиллерия и танки.

Однако американцы просто отказались принимать их капитуляцию и остановили на демаркационной линии. Сдаваться советским войскам эсэсовцы по-прежнему категорически отказывались, поэтому 10 мая разбили укреплённый лагерь близ деревни Сливице.

Нацисты окопались основательно. Вырыли окопы, оборудовали огневые точки, зарыли в землю все имевшиеся у них танки и орудия. Семитысячный лагерь занял круговую оборону.

Ещё до подхода основных советских сил атаковать лагерь попытались местные партизаны под командованием советского капитана Олесенского, однако их атака 11 мая была отбита. Потеряв убитыми по меньшей мере 13 человек, партизаны отступили.

Вечером того же дня подошли части Красной армии, которые атаковали лагерь при поддержке американской бронетанковой дивизии. После мощного артобстрела, в ходе которого применялись реактивные катюши, советские войска начали штурм укрепленного лагеря.

Сражение под Сливице стало последним масштабным сражением Второй мировой войны в Европе, в котором принимали участие регулярные части воюющих стран. Бой длился почти сутки и завершился только 12 мая убедительной победой советских частей. Порядка шести тысяч уцелевших немцев сдались в плен (около тысячи погибли при артобстреле и штурме), капитуляцию немецкой стороны подписал лично группенфюрер СС и генерал-лейтенант ваффен-СС Пюклер-Бургхаус, через несколько часов покончивший с собой. Советская сторона потеряла в бою под Сливице по меньшей мере 60 человек.

Позднее на месте битвы был установлен памятник, свидетельствующий о том, что именно там произошло последнее крупное сражение Второй мировой войны в Европе.

Масштабных боевых действий в Чехословакии после 12 мая больше не происходило, хотя по стране всё ещё было рассеяно немало немецких солдат и эсэсовцев. Часть из них была пленена в ходе прочёсывания лесов, где они укрывались. Некоторые сдались самостоятельно, устав бегать. Сдача в плен продолжалась до конца мая.

Лагерь вооружённых военнопленных

Был и ещё один регион, в котором выстрелы так и не стихли после 9 мая. Это Курляндия, где ещё осенью 1944 года была блокирована весьма крупная группировка немцев. На территории нынешней Латвии находилось порядка 250 тысяч солдат. Хотя на суше они были блокированы, но имели связь с Германией по морю. Курляндскую группу часто именовали лагерем вооружённых военнопленных, поскольку прорвать окружение они не могли, эвакуироваться по морю тоже (из-за недостатка судов).

С октября 1944 по конец марта 1945 года было предпринято пять попыток уничтожить блокированные в Курляндии войска. Но ни одна из них не стала удачной. 9–10 мая, после известий о капитуляции Германии, большая часть находившихся в Курляндском котле немецких войск приняла решение сдаться в плен. Остальные, разбившись на мелкие группы, укрылись в лесах, рассчитывая уйти в Германию или нейтральную Швецию, куда накануне 9 мая удалось перебраться нескольким тысячам солдат.

В некоторых современных источниках содержится информация о сражении 22 мая, в котором принимал участие отряд эсэсовцев численностью около 300 человек, якобы шедших на прорыв под боевыми знамёнами во главе с обергруппенфюрером СС Вальтером Крюгером. Однако в журналах боевых действий советских частей Ленинградского фронта этот факт не отражён, в отличие от многочисленных мелких стычек. В немецких источниках сообщается, что Крюгер с небольшой группой солдат пытался пробраться в Восточную Пруссию, но был арестован военным патрулём 22 мая и покончил с собой.

В Чехословакии немцам удалось создать крупный отряд для прорыва на Запад, в Курляндии ничего подобного не произошло. Блокированные солдаты предпочитали другую тактику: разбиваться на мелкие отряды и укрываться в лесах в надежде добраться до моря и при благополучном стечении обстоятельств эвакуироваться морем или каким-то иным способом добраться до Германии.

Причём скрыться пытались как рядовые солдаты и младшие офицеры, так и высокопоставленные военачальники. Только 14 мая был пленён начальник штаба Курляндской группы армий Ферч. А 22 мая был пленён командир 19-й латышской добровольческой дивизии СС группенфюрер Бруно Штреккенбах, ставший последним немецким генералом, взятым в плен.

Поиски беглых немцев продолжались, и периодически они приводили к стычкам, в которых гибли советские солдаты. Например, 28 мая в перестрелке на станции Алсунга (ныне Латвия) погиб боец 9-й гвардейской стрелковой дивизии.

Операции по поиску и отлову не желавших сдаться немецких солдат длились до июня 1945 года. Лишь с полной ликвидацией Курляндской группировки вооружённые столкновения между регулярными частями в Европе окончательно прекратились.