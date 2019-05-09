Недоставленные письма бойцов 1943 года. О любви, родине и жизни на войне

В подвале старой почты города Чебаркуля Челябинской области найдена пачка недоставленных фронтовых писем. Лайф узнал, о чём писали бойцы своим близким и как ищут потомков адресатов весточек с войны.

Историку Эрнсту Иванову жительница Чебаркуля принесла пачку писем. Она нашла их в здании, в котором во время войны была почта. 75 писем были под толстым слоем пыли, в паутине. На большинстве стоит дата — июнь 1943 года. Историк передал письма Светлане Колодкиной — заместителю председателя Совета ветеранов Чебаркуля.

Светлана очищала каждое письмо от грязи зубной щёткой в течение полутора, а иногда и трёх часов. Половина писем была в конвертах, а половина — свёрнута в треугольники. Военные писали своим близким о фронтовых буднях, передавали приветы, признавались в любви.

"Я хочу тебе, Маруся, выразить следующее, чтобы ты раз и навсегда знала, что меня занимают два вопроса: Родина и семья. Я никогда не делаю так, чтобы вам хуже было", — писал с фронта Михаил Оскаленко своей дочери Марии. Но письма дочь так и не получила.

Когда Светлана Колодкина стала разбирать весточки с войны, она поняла, что многих домов и названий улиц того времени сегодня уже не существует. Бывший работник отдела архитектуры Чебаркуля Галина Перевозчикова нашла старые карты местности, прошла по тем улицам, которые были указаны в письмах, и нашла адреса, которые могут совпасть с нынешними домами. Сотрудникам Совета ветеранов благодаря этой карте уже удалось найти потомков девяти адресатов из 75.

В соцсетях Светлана создала страницу, где публикуются имена отправителя и получателя. Потомки могут найти письма своих родственников и позвонить Светлане Колодкиной. Ежедневно Светлана принимает по 20–30 звонков. Обращаются люди и из соседних городов.

В их числе Надежда Чистякова. Её дядя Илья Тягунов писал с Курской дуги своей сестре — бабушке Надежды.

"В первых строках своего письма спешу вас уведомить о своём здоровье: пока в настоящее время жив-здоров", — пишет фронтовик своим родным.

Забирать письмо родственника Надежда пришла вместе с внуком Артёмом. Взяв в руки треугольник, женщина прослезилась: "Это же история моей семьи!" Как рассказала Лайфу Надежда, её бабушка проводила на войну отца, брата и мужа. Брат вернулся с фронта, был награждён орденом Красной Звезды. Получить письмо от героя — очень трогательно и важно для внука Надежды, ведь его в семье воспитывают на примере дедов — настоящих мужчин.

Поиск родственников адресатов продолжается. Светлана Колодкина надеется, что удастся вручить все 75 писем, ведь это не просто клочки бумаги, это человеческие судьбы, переживания и мысли, которые почему-то оказались забыты и не дошли до тех, кому были адресованы.