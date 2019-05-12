Девицкие орлята. Подвиг и ужасная смерть детей-партизан

"Молодая гвардия" была не единственной подпольной группой, целиком состоящей из молодёжи. Под Воронежем действовала и погибла группа из детей 13–15 лет. О её трагической истории — в материале Лайфа.

Пожалуй, ни одно партизанское движение мировой военной истории не могло сравниться по масштабу и принесённым жертвам с партизанской войной, развернувшейся на занятых нацистами территориях СССР. В Советском Союзе воевала не только армия — воевало общество. Однако кроме настоящих партизанских отрядов — с армейской структурой, дисциплиной, приличным вооружением — в тылу немцев действовали группы энтузиастов, за спиной которых не стояла страна, о которых почти ничего не было известно.

История таких групп почти всегда оказывалась трагической. Полные энтузиазма люди без всякой военной подготовки и, как правило, почти без оружия на свой риск пытались навредить противнику и быстро принимали мучительную смерть. "Молодая гвардия", действовавшая на Луганщине, стала самой известной из таких групп. Однако это была лишь верхушка айсберга.

Летом 1942 года вермахт вёл грандиозное наступление на юге России. Это будет последний настоящий успех нацистов, а окончится этот поход крахом под Сталинградом, но тогда никто не мог предсказать такое развитие событий. Немцы шли как паровой каток. Воронеж на ближайшие месяцы стал зоной боевых действий, линия фронта пошла по улицам, а многие городки и деревни вокруг него попали в оккупацию. Общей судьбы не избежало село Девица под Семилуками. Через Девицу прошли части элитной дивизии "Великая Германия", и для жителей начались месяцы оккупации. До своих — полтора-два десятка километров. Но эти километры означали для многих жизнь или смерть.

В захваченной Девице оккупанты установили обычный режим. Возле полуразрушенной церкви содержались пленные, в том числе раненые, — около 800 человек. Никакой медицинской помощи, минимум еды. В селе начали отбирать людей для угона в Германию на работы.

Нормальные партизанские отряды в Девице проявляли мало активности: неудобная местность, равнины, а линия фронта почти в двух шагах, всё забито войсками. Однако подпольная ячейка сложилась. Только состояла она из детей.

Бороться против нацистов решили местные школьники, которым было по 12–15 лет: братья Алексей и Иван Кулаковы, Иван и Михаил Зайцевы, Митрофан Жерноклеев, Алексей Жаглин, Николай Трепалин, Анатолий Застрожнов. Никакого оружия у них не было. "Вооружением" были крючья, сделанные из проволоки. Конечно, наивно было бы ожидать, что такие ребята смогут устраивать настоящие диверсии. Однако они делали что могли.

Типичная акция выглядела как утягивание мешка с подводы при помощи самодельного крюка. Отдельным "развлечением" было перерезание телефонных проводов. Они прокалывали шины, а иногда ухитрялись даже своровать у зазевавшихся солдат оружие.

Самой крупной "операцией" стал разгон лошадей из немецкого обоза с боеприпасами. А вот самым по-настоящему важным делом, которое делали ребята из Девицы, было подкармливание пленных в лагере. Учитывая обычный режим содержания пленных красноармейцев, несколько лишних кусков хлеба могли оказаться для них вопросом жизни и смерти.

Но всё это, конечно, было связано с чудовищным риском. Трагедия детской подпольной группы состояла как раз в том, что за ней не стояло никакой силы, способной направить энтузиазм подростков в более безопасное русло. Между тем немцев эти акции порядком разозлили. Тем более что в селе расквартировали часть из коллаборационистов, лучше знающих местную специфику, не имеющих языкового барьера. Особенно немцев раздражали кражи продовольствия. В конце концов кто-то сообщил нацистам, кто именно таскает их провиант и кормит им пленных.

Первым схватили Ивана Зайцева (12 лет). Вскоре немцы и коллаборанты устроили облаву, поймав остальных. Захват "орлят" прошёл в рутинном режиме. Смешанные патрули немцев и коллаборационистов ходили по домам и брали детей под арест. Ещё один подросток, брат тринадцатилетнего Митрофана Жерноклеева, несколько дней прятался в брошенном окопе.

Захваченных детей зверски пытали. Одного, Мишу Зайцева, отпустили только потому, что от пыток мальчик сошёл с ума. Судя по всему, немцы хотели узнать что-то о руководителях, связях с партизанами, настоящих диверсантах. Им и в голову не могло прийти, что никакого настоящего партизанского отряда нет.

В январский день 1943 года школьников вывели на расстрел. Перед казнью их заставили самостоятельно рыть себе могилу. Когда работа была закончена, расстрельная команда открыла огонь. Митрофан Жерноклеев успел крикнуть "Мама!", больше никто ничего не успел сказать. Тела запрещали хоронить. Несколько недель они лежали в яме, пока в конце января 1943 года немецкие войска под Воронежем не попали в окружение и были полностью разгромлены Красной армией.

История "Девицких орлят" поистине ужасает. Из лучших побуждений дети-партизаны приняли мученическую смерть. Не имея никаких возможностей по-настоящему вредить врагам, они делали то, что было в их силах. Но в результате семеро совсем юных ребят погибли за считаные дни до освобождения. Всё, что осталось живым, — помнить о них.