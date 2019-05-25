Диктатура красных кхмеров. Как бывшие студенты Сорбонны уничтожали Камбоджу

Пол Пот вошёл в историю как самый кровавый и нестандартный тиран. Он отменил деньги, школы и больницы, упразднил города, а всё население страны отправил на рисовые плантации.

В мае 2006 года был утверждён состав судей для участия в процессе против лидеров красных кхмеров, обвиняемых в геноциде собственного народа. За несколько лет, что у власти находился Пол Пот (1975–1979 гг.), Камбоджа практически вернулась в Средневековье. Как уверяют историки, была истреблена практически треть собственного населения.

Семейные связи и учёба

Пол Пот появился на свет в 1925 году в достаточно обеспеченной семье. При рождении ему далее имя Салот Сар. Его отец был зажиточным землевладельцем, имел 9 гектаров земли и большое поголовье скота.

Благодаря связям семьи, в том числе и с королевской семьёй (двоюродная сестра Пота была любовницей камбоджийского принца), ребёнок с детства получал престижное образование вместе с детьми французской колониальной бюрократии, а позднее за государственный счёт его отправили обучаться в Сорбонну.

Студент перспективного факультета радиоэлектроники учёбу так и не окончил, но успел познакомиться с несколькими земляками кхмеро-китайского происхождения, которые были увлечены левыми идеями. Именно участники этой кампании и стали опорой будущего диктатора.

Как ни странно, но лидеры красных кхмеров, чей режим вошёл в историю как один из самых кровавых, были на редкость образованными людьми. Супруга Пота была первой женщиной в Камбодже, имевшей западное высшее образование. Её брат — Кхиеу Сампхан, позднее отвечавший у кхмеров за экономику, защитил во Франции докторскую диссертацию. Даже начальник самого жестокого концлагеря красных кхмеров Туол Сленг считался одним из самых талантливых математиков страны.

Захват власти

Вернувшись на родину и воспользовавшись неразберихой в стране — король был свергнут, вчерашние студенты попросту захватили созданную без их участия компартию, Пол Пот сумел устроиться помощником к лидеру партии и пролоббировать назначение в ЦК нескольких соратников. После этого вождя коммунистов нашли мёртвым, а "студенты" узурпировали власть в партии и разогнали всю прежнюю коммунистическую верхушку.

Пот и соратники закрепились в труднодоступных горных регионах, где начали формирование армии для похода на города. Оружием помогали китайцы, враждовавшие с вьетнамцами и рассчитывающие на новую силу как на инструмент давления на Вьетнам. Основу армии повстанцев составляли местные подростки 12–15 лет. Иногда их вербовали насильно, но зачастую родители сами с удовольствием отдавали детей красным кхмерам.

После нескольких лет вялотекущей гражданской войны красным кхмерам, объединившимся со сторонниками свергнутого короля, удалось захватить большую часть страны и осадить столицу. Провьетнамское правительство бежало. 17 апреля 1975 года красные кхмеры вошли в столицу Камбоджи — Пномпень.

Обнуление истории

После захвата власти страну переименовали в Демократическую Кампучию и отменили прежнее летоисчисление. Первый год власти красных кхмеров стал нулевым годом. Все учебные заведения, религиозные учреждения и больницы были закрыты. Деньги отменены за ненадобностью.

Идеал государственного устройства лидеры красных кхмеров видели в гигантских сельскохозяйственных коммунах, где все с утра до вечера выращивают рис. Поэтому всё население было вывезено из городов под предлогом американских бомбардировок.

В отличие от классических марксистов, опиравшихся на пролетариат, красные кхмеры сделали ставку на крестьянство, а рабочих и жителей городов объявили "зараженными буржуазным духом".

Поля смерти для "неисправимых"

Население разделили на три категории. Крестьяне и горные кхмеры получили некоторые послабления, в коммунах им разрешалось иметь даже несколько куриц для личного пользования.

Следующую категорию составили подлежащие перевоспитанию в "новых людей" жители городов. У них было значительно меньше прав, они находились под особым надзором. В целях перевоспитания члены семей разлучались и только за хорошее поведение супруги раз в неделю могли уединиться в специальных домах, предназначенных для свиданий. Большое распространение получили принудительные браки, а за попытку разойтись — наказывали. Коммуны стали не просто местом общей работы. Членов таких образований насильно обязали жить вместе, совместно воспитывать детей и принимать пищу.

В категорию "неисправимых" попали представители немногочисленной интеллигенции и буржуазии, монахи и часть нацменьшинств. Они считались людьми, которых проще умертвить ради светлого будущего, чем тратить силы на перевоспитание. Поэтому их отправляли в концлагеря. Иногда их сразу убивали и хоронили на так называемых полях смерти. У "неисправимых" отсутствовало право голоса, а продуктовый паёк каждого человека был сокращён до двух чашек риса в день. Выжить в подобных лагерях было практически невозможно. Например, заключение в самом знаменитом лагере смерти кхмеров Туол Сленг пережили всего семь человек из почти 20 тысяч заключённых.

Правители в масках

Сами жители Камбоджи весьма смутно представляли себе, кто же именно проделывает с ними всё это. Обычно при подобных режимах процветает культ личности, но в Камбодже было наоборот. Лидеры красных кхмеров тщательно скрывали свои имена, практически не фотографировались и не выступали на публике. Даже их приказы подписывались не именами или хотя бы псевдонимами, а издавались от имени неких пронумерованных братьев (приказ брата № 1, приказ брата № 3, всего таких братьев было восемь). Реальная личность брата № 1 (Пола Пота) стала известна только через год после начала его правления.

В основе изначального замысла красных кхмеров лежал циничный расчёт. Главным товаром, производимым в стране на продажу, традиционно был рис. Поэтому существовала уверенность, что, если отправить всё без исключения население в коммуны выращивать рис, это позволит многократно увеличить урожай. Рис планировалось передавать Китаю (который тогда испытывал продовольственные затруднения) в обмен на дальнейшие поставки оружия.

За три года новой эры красным кхмерам удалось достичь большого прогресса в разрушении основ цивилизации. Города опустели, больницы, фабрики, школы и университеты закрылись. Все суды были отменены, а законов просто не было, вместо них кхмеры руководствовались революционным сознанием. В стране почти не осталось врачей, не было никаких лекарств, вся современная техника была уничтожена или пришла в негодность.

Война с Вьетнамом

Китай находился во враждебных отношениях с Вьетнамом за его просоветскую ориентацию и подталкивал Камбоджу к войне с ним. Лидеры красных кхмеров охотно ввязались в этот конфликт. Был выдвинут лозунг: "Готовы воевать с Вьетнамом 700 лет!", начались нападения кхмерских отрядов на приграничные вьетнамские поселения.

Вьетнам долгое время не отвечал на эти нападения, опасаясь Китая, но в декабре 1978 года после учинённой кхмерами кровавой резни в одном из сёл, армия страны атаковала соседей. И тут же подверглась нападкам в ООН со стороны США, обвинивших их в варварской агрессии против Демократической Кампучии. Сложилась уникальная ситуация: СССР относился к коммунистической Камбодже крайне враждебно, а США, напротив, поддерживали режим в качестве противовеса Вьетнаму.

Основу армии красных кхмеров составляли подростки, зачастую из далёких горных районов. Практически все офицеры старой армии были уничтожены, а новые командиры имели крайне низкий уровень. Разумеется, такая армия не могла противостоять недавно победившим американцев вьетнамцам. Война продлилась всего две недели. Часть армии, недовольная режимом, сразу же перешла на сторону вьетнамцев.

Конец режима

В конце 1978 года Вьетнам начал полномасштабное вторжение в Камбоджу для того, чтобы свергнуть режим "красных кхмеров". В январе 1979 года вьетнамцы захватили Пномпень. Власть была передана новой политической силе — Единому фронту национального спасения Кампучии. Эта организация была представлена как освободитель камбоджийцев от тирании Пол Пота.

Лидеры красных кхмеров бежали в отдалённые приграничные районы, где укрепились и создали партизанские базы. Однако повторить былой успех им не удалось даже после ухода вьетнамской армии. В последние годы они практически отошли от политической борьбы и сосредоточились на контрабанде.

Часть "братьев" откололась от Пола Пота, остальные создали в начале 90-х новую партию, которая отреклась от коммунистических идей и выступала за либеральную демократию. В 1997 году в рамках борьбы за власть Пот был обвинён соратниками в предательстве и заключён под арест. Через некоторое время он умер при невыясненных обстоятельствах. Дожившие до нулевых годов "братья" предстали перед судом по обвинению в геноциде и были приговорены к пожизненному заключению.

За три года правления красных кхмеров жертвами их экспериментов стали до трёх миллионов человек. Более точно определить число жертв невозможно, их никто не считал. В это число входят погибшие в ходе классовых и этнических чисток, погибшие в боевых действиях, умершие от болезней, недоедания и тяжёлых условий жизни в коммунах.