Посмертная шутка комика. Почему Чарли Чаплина хоронили два раза

В 1978 году два непрофессиональных преступника опустошили могилу Чарли Чаплина, украв гроб с останками великого комика, и объявили, что вернут похищенное в обмен на 600 000 долларов наличными.

24-летний поляк Роман Вардас и 38-летний болгарин Ганчо Ганев приехали в Швейцарию в поисках счастья, которое, по их мнению, заключалось в деньгах.

Они познакомились в автомастерской, куда устроились работать. Довольно быстро уровень получаемой зарплаты перестал их устраивать. Поскольку убивать никого автомеханики не собирались, то решили провернуть ограбление века.

Чарли Чаплин умер в конце декабря 1977 года. В прессу быстро просочилась информация, что умерший на 89-м году жизни режиссёр "Огней большого города" и "Новых времён" оставил своей четвёртой (и последней) жене Уне О’Нил состояние в 25 миллионов долларов. Узнав об этом, Роман Вардас и Ганчо Ганев решили похитить останки Чаплина, захороненные на кладбище Меруз на берегу Женевского озера.

Нельзя сказать, чтобы идея "украсть гроб с телом и продать его родственникам" была чем-то новым в мировой воровской практике. Пропавшее тело итальянского диктатора Бенито Муссолини исчезало на несколько лет. То же самое происходило с останками выдающейся греческой и американской певицы Марии Каллас, жены аргентинского диктатора Хуана Перона — Эвы, а также Анри Петена — французского маршала, основателя коллаборационистского режима Виши.

Предпринимались попытки ограбления склепа короля рок-н-ролла Элвиса Пресли — почти сразу после его смерти. Позднее Вардас признался, что почерпнул идею преступления из газетных новостей.

Во всём виноват дождь

Великому Чаплину дали спокойно полежать в своём последнем пристанище всего два месяца. В предрассветные часы 2 марта 1978 года Ганев и Вардас проникли на кладбище и раскопали могилу актёра.

Первоначальным их планом было вынуть гроб, углубить могилу на метр и там же закопать гроб заново, прикрыв его полуметровым слоем земли. Вряд ли кому пришло бы в голову, увидев свежую яму на месте погребения артиста, искать его тело там же, где оно и было раньше, но на большей глубине.

Однако реализовать план похитителям помешал начавшийся дождь — в могиле образовалась глубокая лужа, и от мысли о перезахоронении на прежнем месте пришлось отказаться. Автомеханики нашли неподалёку от кладбища оставленный кем-то на ночь автомобиль, вскрыли его и загрузили в него не только гроб, но и надгробие.

Через пару дней в доме Уны О’Нил зазвонил телефон: звонивший сообщил, что готов вернуть вдове тело её безвременно ушедшего мужа "со всеми сопутствующими деталями" всего за 600 тысяч долларов США.

"Мой муж посчитал бы это неудачной шуткой", — ответила Уна.

В течение следующих нескольких дней звонки повторялись, но сумма вознаграждения, запрашиваемая похитителями, раз за разом понемногу снижалась. Вдова на компромисс так и не пошла. Вардас и Ганев даже подкинули в дом О’Нил фотографии, подтверждающие, что гроб и надгробие у них.

Спрятали останки в поле

Правоохранители поставили телефон виллы Уны на прослушку и довольно быстро определили, что воры звонят из автоматов, расположенных неподалёку.

16 мая 1978 года вдова Чаплина сообщила правоохранителям, что "преступники будут звонить с целью установить окончательный размер компенсации за возвращение гроба с телом".

Операция по поимке воров была масштабной — полицейские установили наблюдение за 200 будками телефонов-автоматов в Лозанне (где располагалась вилла) и её окрестностях. Вардаса наружка засекла, едва он дозвонился до О’Нил. Оперативники дали поляку поговорить, записали телефонную беседу, после чего арестовали вымогателя.

Через несколько часов пойманный преступник раскололся и сдал подельника. Он указал место, где были спрятаны гроб и надгробие. Как выяснилось, "объект преступления" гробокопателями-неудачниками был вывезен в чистое поле неподалёку от соседнего городка Невилл и закопан там среди посевов кукурузы.

Возвращённый семье Чаплина гроб был вновь водружён на старое место, но на этот раз — с особыми мерами предосторожности: усыпальницу великого артиста залили сверху двухметровым слоем бетона. Так 17 мая 1978 года Чарльз Спенсер Чаплин был похоронен во второй раз. По всей видимости — в последний.