Бойня в концлагере Дахау. Как у солдат США сдали нервы

Жестокость нацистских концлагерей настолько потрясла американских солдат, что они расправились с охранниками Дахау прямо в лагере.

В конце апреля 1945 года американская армия освободила концентрационный лагерь Дахау. Увиденные солдатами картины массового истребления людей произвели на них столь сильное впечатление, что они расправились с частью эсэсовцев прямо в лагере и не стали мешать заключённым сводить счёты с их мучителями. Эти события стали известны как "бойня в Дахау". В мае 1945 года было проведено расследование этого инцидента, но на высшем уровне было принято решение не наказывать военных за этот срыв.

Освобождение

В 11 часов утра 29 апреля 3-й батальон 157-го пехотного полка 45-й американской дивизии, преодолев несколько снайперских засад, подошёл к западным воротам концентрационного лагеря Дахау.

К этому времени большая часть охраны уже покинула лагерь. Отборные нацисты из SS-Totenkopfverbände (специальные подразделения, занимавшиеся охраной концлагерей) бежали ещё 28 апреля. С ними бежал и последний комендант Дахау Мартин Вайс (бегство ему не помогло, после войны он был казнён за многочисленные преступления). В лагере остались эсэсовцы, которые были заключены в дисциплинарную тюрьму за различные проступки. Вместе с ними были венгры из 26-й ваффен-гренадерской дивизии СС и группа раненых солдат вермахта, размещённых в местном госпитале. Вероятно, им уже не хватило транспорта для эвакуации.

В начале двенадцатого часа американцы обнаружили у западных ворот "поезд смерти". Так называли железнодорожные составы, в которые сгружали тела погибших заключённых для отправки в крематорий. Это зрелище потрясло солдат. 40 вагонов, набитых обнажёнными телами людей. Погибшие были крайне истощены и выглядели как скелеты. Как вспоминал один из американцев, это было самое ужасное зрелище за всю его жизнь. Многих солдат тошнило, у некоторых началась неконтролируемая истерика.

В это время с противоположного конца состава к американцам двинулась группа из четырёх эсэсовцев, намеревавшихся сдаться. Они явно выбрали для этого не лучшее время, потрясённые увиденным солдаты даже не стали вступать с ними в переговоры. Им велели забраться в вагон, после чего лейтенант Уолш застрелил всех.

Капитуляция

В 11:20 первые американские солдаты вошли на территорию лагеря. Согласно воспоминаниям заключённого лагеря Нерена Гуна, события развивались следующим образом. Навстречу американцам вышел оберштурмфюрер СС Генрих Скодзенски в щегольской эсэсовской форме и до блеска начищенных сапогах и прокричал: "Хайль Гитлер!". Контраст между ним и американскими офицерами, небритыми и "помятыми" после нескольких дней боёв, был столь впечатляющим, что они просто рассвирепели. Американский офицер плюнул ему в лицо и с криком "Швайнхунд!" ("свинопёс") выстрелил ему в голову из пистолета.

Эта история популярна в публицистике, однако оспаривается профессиональными исследователями. Кроме того, процесс капитуляции был заснят на плёнку многочисленными американскими корреспондентами и на фото запечатлён совершенно другой человек, чья личность достоверно установлена.

Это был унтерштурмфюрер СС Генрих Виккер, старший из оставшихся в лагере офицеров. Он прибыл в лагерь только в начале апреля 1945 года вместе с группой узников, которых пешком гнали из Неккарельца в Дахау. В середине апреля он же руководил "маршем смерти" 1700 заключённых из Гессенталя в один из комплексов Дахау.

Виккер присутствует на фотографиях в разных частях лагеря, а это означает, что он оставался в живых ещё как минимум несколько часов после прихода американцев. Однако в городской тюрьме Дахау, где разместили всех выживших пленных, его не оказалось. Официально он считался пропавшим без вести. Согласно показаниям двух выживших немецких охранников, Виккер был убит кем-то из американских солдат.

Час мстителя

Около полудня американские солдаты начали сортировку пленных. В одну колонну уводили эсэсовцев, в другую — солдат вермахта (в основном из числа оставшихся в госпитале раненых) и персонал госпиталя.

В это же время через другие ворота в лагерь вошла ещё одна группа солдат. Раздалась стрельба. Огонь вели несколько эсэсовцев, засевших в лагерной башне (примерно 5–6 человек). После недолгой перестрелки башня была захвачена. Выжившие были расстреляны рядом со зданием.

Отобранных эсэсовцев (порядка 70 человек) повели на угольный двор. По пути несколько человек были убиты, и даже специально проведённое расследование не позволило выяснить обстоятельства их гибели. Во дворе пленных оставили у стены под присмотром пулемётчика.

Как только командовавший батальоном подполковник Спаркс покинул двор, раздалась пулемётная очередь. Стрелял пулемётчик-индеец по прозвищу Птичий Глаз. Спаркс тут же побежал обратно и сделал несколько выстрелов в воздух из своего пистолета, чтобы остановить его. По воспоминаниям офицера, пулемётчик бился в истерике, рыдал и кричал, что пленные пытались бежать. Пулемётчика увели, и его место занял другой стрелок — с нервами покрепче. В результате этой стрельбы было убито 17 человек и ещё несколько получили ранения.

После очередного ухода Спаркса на угольный двор пришла группа заключённых, вооружённых лопатами и дубинками. Они принялись избивать некоторых эсэсовцев. Одни солдаты пытались их остановить, другие не препятствовали избиениям. Как сказано в материалах американского расследования, они отворачивались и делали вид, что не замечают происходящего.

Ночь крови

К вечеру 29 апреля освободители покинули Дахау. Их место заняла караульная рота, пришли инженеры. Заключённых отправили обратно в бараки. В лагере была эпидемия тифа, и американцы закрыли его на карантин.

В первую ночь после освобождения Дахау в лагере погибло около 300 заключённых. Часть из них были убиты за сотрудничество с немцами. Остальные умерли от болезней и истощения. По свидетельству Нерена Гуна, несколько ранее голодавших заключённых умерли от переедания.

На следующий день из окрестных населённых пунктов привели местных жителей, которых привлекли к выгрузке тел из "поезда смерти". Неподалёку от лагеря бульдозерами вырыли несколько больших траншей, в которых похоронили погибших узников лагеря. Часть тел похоронили на кладбище Лейтенберга, причём повозки с трупами специально везли через центр города, чтобы жители могли наглядно убедиться в жестокости немецких концлагерей.

Православная Пасха и окончательное освобождение

В 1945 году православная Пасха пришлась на 6 мая. Лагерь всё ещё был закрыт на карантин, но среди заключённых нашлось 18 священнослужителей: сербы, несколько русских и греков. Они получили разрешение провести праздничное богослужение, для которого им выделили отдельное помещение. Облачения, свечи и иконы для службы они попытались раздобыть через ехавших в Мюнхен американцев. Однако из-за царившей там неразберихи гонцам не удалось найти никого в местных православных приходах.

Соорудив из больничных полотенец импровизированное облачение, священнослужители провели богослужение с участием узников. Как вспоминал позднее один из свидетелей, в истории православной церкви, пожалуй, не было более необычной пасхальной службы.

Несмотря на карантин и усилия американских врачей, эпидемию тифа долгое время не удавалось взять под контроль. За май 1945 года от болезни скончалось свыше 2 тысяч узников. В июне тиф пошёл на спад, за этот месяц умерло 196 человек. Только в середине лета 1945 года, через два месяца после окончания войны, все узники Дахау наконец обрели свободу.

Сколько человек казнили

В 1986 году вышла книга Говарда Бюхнера, бывшего медика американской армии, участвовавшего в освобождении лагеря. В книге с говорящим названием "Час мстителя" он живописно рассказывает о том, как американские солдаты в тот день казнили всех до единого немцев и венгров (при этом 40 человек были убиты бывшими заключёнными).

В мае 1945 года американской армией было проведено расследование на предмет жестокого обращения с пленными. Комиссией было установлено, что в день освобождения Дахау было убито около 50 эсэсовцев и других работников лагеря. 10–12 из них были убиты бывшими заключёнными, остальных расстреляли американцы. Подполковник Спаркс на протяжении всей жизни утверждал, что его солдаты застрелили не более 30 человек. А остальные пленные были заключены в тюрьму города Дахау, находившегося по соседству с лагерем. Партию пленных по приказу Спаркса сопровождали лейтенант Уолш и капеллан Лоу.

По понятным причинам выжившие охранники концлагеря после войны не рассказывали о своей службе. Но известно по меньшей мере о двух выживших эсэсовцах и об одном медике. Ещё один выживший, Ханс Линбергер, оставил небольшие мемуары о событиях того дня, в которых подтвердил ранее данные Спарксом показания. Линбергер находился в группе эсэсовцев, по которым открыл огонь из пулемёта Птичий Глаз, но уцелел и даже не был ранен.

Хотя следствие пофамильно установило почти всех принимавших участие в расстрелах, генерал Паттон велел закрыть дело, сославшись на тяжёлое психологическое состояние солдат, увидевших ужасающие картины смерти при освобождении лагеря. Материалы расследования были засекречены почти 50 лет. Их опубликовали только после выхода сенсационной книги "Час мстителя".