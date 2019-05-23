Как США отнимают победу над фашизмом у СССР

Политолог Алексей Мухин — о том, зачем американцы выпустили монеты к юбилею победы во Второй мировой без СССР.

На выпущенной в США монете Советский Союз "исключили" из числа победителей Второй мировой войны. Частная компания Bradford Exchange, которая занимается выпуском сувенирной продукции в честь 75-го юбилея победы во Второй мировой войне, изготовила монету, на которой у Штатов из союзников только Франция и Великобритания.

Сразу после распада СССР ведущие учёные и представители научных центров США и Европы начали переоценку исторических ценностей, как они это тогда назвали. Они стали по-новому расставлять акценты в прошедших событиях, а на самом деле занялись ревизией историографии для того, чтобы изменить итоги Второй мировой войны. С ярким проявлением этого мы сейчас и столкнулись.

Для людей старшего поколения от 40 до 50 лет эту историю невозможно изменить. Они знают её в том виде, который был предложен советской и западной историографией того времени.

А в последние десятилетия появилось и продолжает плодиться громадное количество материалов, которые являются либо фейковыми, либо выводы специально делаются кривыми для того, чтобы произвести впечатление на медийно подвижную публику, как в нынешней России, так и в Западном мире.

Мне кажется, наиболее характерным примером является то, что, по соцопросам, часть японского общества уверена, что ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбрасывал Советский Союз. Это, по-моему, большая удача западной пропаганды. Так историографию перелопатить надо суметь.

Работа ведётся огромная: с одной стороны, происходит ревизия историографии, с другой стороны, западное и восточное сообщества различаются по ориентирам и ценностям. При том что Европа находится в состоянии глубочайшего исторического кризиса.

Европа уже несколько десятков лет не имеет возможности развивать традиционные ценности и поэтому идёт деградация её гражданского общества. На Востоке происходит активная вестернизация через общество потребления с теми же последствиями. Ведь согласитесь, глупыми и неинформированными людьми легко управлять.

Именно поэтому финансово-промышленные группы и отдельные государства пытаются создать среду низкого интеллектуального развития, чтобы любые инсинуации, любые изменения историографии шли на ура. Например, где Россия не вошла в число победителей во Второй мировой войне, хотя достаточно спросить у немцев: так ли это? Помните печально знаменитую фразу начальника верховного командования вермахта Вильгельма Кейтеля, который, подписывая акт о капитуляции Германии, спросил, когда вручал документы Георгию Жукову, глядя на французов: "А что, эти тоже нас победили?"

Российское общество, конечно, не позволит, несмотря на усилия отдельных представителей либерального фланга, ревизовать историю таким образом. У нас она прошла через каждую семью. Достаточно заглянуть в семейные фотоальбомы, чтобы понять масштаб вклада Советского Союза в эту Великую Победу.