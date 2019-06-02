Бойня в советском Новочеркасске. Пули вместо мяса, танки вместо масла

Забастовка новочеркасских рабочих, требовавших повышения зарплаты и решения жилищного вопроса, переросла в кровавую трагедию с большими жертвами.

1 июня 1962 года в СССР произошло значительное повышение цен на продовольственные продукты первой необходимости. За один день мясо подорожало почти на треть, а ряд других продуктов — на четверть. Эта мера вызвала ожидаемое недовольство советских граждан, но в большинстве городов рабочие приняли эту новость относительно спокойно. И только в Новочеркасске ситуация обернулась кровавой трагедией.

Почему именно Новочеркасск?

Начало 60-х годов запомнилось советским гражданам не только полётом Юрия Гагарина, но и ухудшением экономической ситуации. Космическая программа, освоение целины, создание атомного подводного флота, помощь странам третьего мира — всё это требовало больших денег. А непродуманная сельскохозяйственная реформа ухудшила и без того неблагоприятное положение отрасли.

Исправлять ситуацию пришлось непопулярной мерой — денежной реформой, когда старые рубли менялись на новые в соотношении 10 к 1, что вызвало подорожание продуктов. Стоимость мяса и мясопродуктов выросла сразу на 30%. Масло подорожало на четверть.

С начала 1962 года руководство Новочеркасского электровозостроительного завода им. Будённого в "добровольно-принудительном" порядке заключало новые коллективные договоры с рабочими. При этом нормы выработки повышались почти на треть, что вело к значительному падению реальных доходов. Внедрение новой оплаты труда в сталелитейном цехе совпало с июньским повышением цен и вызвало взрывную реакцию.

Утро протеста

Утром 1 июня в сталелитейном цехе было неспокойно. Почти все рабочие уже услышали по радио о повышении цен и оживлённо обсуждали новость, не стесняясь в выражениях. Туда прибыл заведующий промышленным отделом обкома Бузаев, чтобы поговорить, а затем уже в сквере с рабочими крайне неудачно попытался договориться директор завода Курочкин.

После слов Курочкина, что после повышения ему придётся есть пирожки с ливером, толпа рабочих взревела и директор завода ретировался. Вскоре работу прекратили все, кто работал на заводе.

Захват магистрали

После полудня толпа двинулась к железной дороге. В это время на участке проходил поезд Ростов — Саратов, машинисту пришлось остановить его. Возле состава начался импровизированный митинг, на котором своё недовольство изливали все желающие. Требования протестующих сводились к повышению зарплат и обеспечению жильём иногородних, квартирный вопрос в городе стоял очень остро. Милиционеры и дружинники не в состоянии были помешать пятитысячной толпе.

Первые солдаты

В 16:30 часть протестующих вернулась к заводоуправлению, куда уже прибыло высокое начальство городского и областного уровня. На балкон здания вышел первый секретарь Ростовского обкома Басов, который попытался обратиться с речью к толпе, но был освистан. Вышедший следом директор Курочкин подвергся обстрелу подручными предметами и камнями. Напуганный Басов вызвал военных.

Тем временем протестующие решали, что делать дальше. Пока в толпе разрабатывали план действий, прибыли бронетранспортёры с солдатами. Солдатам даже не выдавали оружие, их миссия заключалась в другом. Пока бастующие пытались образумить солдат, переодетые в рабочие спецовки офицеры КГБ через запасной выход вывели заблокированных в здании Басова, Курочкина и других руководителей.

Вечером солдаты уехали, а толпа разошлась, предварительно договорившись вернуться завтра и продолжить забастовку.

Танки на заводе

Но за ночь в городе многое изменилось. Пришедшие утром на завод рабочие обнаружили, что он взят под контроль вооружёнными военными. На заводе стояли танки, всюду были посты автоматчиков.

Кроме того, многие из участников вчерашних протестов были арестованы во время ночных рейдов. В первый день протестов милиция и КГБ не противодействовали протестующим, переодетые в штатское офицеры находились в толпе и тщательно фиксировали происходящее. Ночью самые активные участники выступления были арестованы.

Собравшиеся на заводе рабочие категорически отказались приступать к работе и стали вымещать свой гнев на танках. Они били их палками, набрасывали тряпки на смотровые щели и даже пытались раскачивать многотонные машины.

Десант из политбюро

Под прикрытием танков и армии в городе высадился и десант из Президиума ЦК КПСС. В Москве отнеслись к ситуации серьёзно, и Хрущёв направил в Новочеркасск самых доверенных людей. В комиссии были Микоян, Козлов (на тот момент считавшийся ближайшим сподвижником Хрущёва и его вероятным преемником), Кириленко, Шелепин и ряд других высокопоставленных партийных деятелей.

Московское начальство заседало в здании горкома. Единства среди них не было. Микоян считал, что требования рабочих частично справедливы, и выступал за компромиссный вариант решения конфликта. Сторонником максимально жёсткой линии выступал Фрол Козлов, желавший проучить забастовщиков. Козлов имел большее влияние на Хрущёва, постоянно созванивался с ним и в итоге смог продавить разрешение на силовое подавление.

Чтобы попасть от завода в центр города, где находился горком, рабочим надо было миновать мост через реку, который был перекрыт танками и бронетранспортёрами. Поэтому никто из московских гостей не ожидал появления разгневанной толпы под окнами здания.

Однако заблокировавшие мост войска не стали мешать забастовщикам. Несмотря на приказ применить оружие в случае необходимости, генерал-лейтенант Матвей Шапошников (к слову, Герой Советского Союза) на свой страх и риск приказал подчинённым разрядить оружие и сдать боеприпасы, дабы не допустить крови. Люди спокойно миновали мост, пройдя прямо по броне танков.

Московские гости были шокированы, увидев из окон двигающуюся к зданию толпу. Все они поспешили покинуть здание. В горкоме остались только чиновники городского уровня. Судя по всему, их оставили "прикрывать отступление".

Вставай, проклятьем заклеймённый!

Стоит отметить, что антисоветского характера протесты в Новочеркасске не носили. Воспитанные на советских революционных фильмах рабочие в точности воспроизводили все их шаблоны. Они несли в руках красные флаги и портреты Ленина, пели "Интернационал" и другие революционные песни. Со стороны это больше напоминало съёмки исторического фильма про борьбу пролетариата с "кровавым царизмом".

В центре города толпа вновь разделилась. Часть двинулась освобождать арестованных. Остальные пошли к горкому, чтобы вызвать на разговор Микояна. Люди знали, что он прибыл в город, поскольку его обращение с утра передавали по местному радио.

Вполне возможно, что толпа послушала бы Микояна и страсти утихли. Такие прецеденты в советской истории уже были. В 1932 году Каганович не побоялся приехать в бунтующую Вичугу и успокоить рабочих, разгромивших едва ли не половину города. Но Микоян встретиться с толпой не рискнул и вместе с другими московскими коллегами покинул здание.

Так была упущена последняя возможность решить конфликт мирно. Толпа была в ярости.

Кровавая развязка

После этого меньшая, но самая радикальная часть демонстрантов попыталась взять здание штурмом. Остальные устроили митинг на площади. В здании было разгромлено несколько кабинетов, разбиты стёкла. Было избито несколько оставшихся в здании работников, но серьёзных травм никто не получил.

К захваченному зданию прибыл начальник новочеркасского гарнизона генерал-майор Олешко в сопровождении группы автоматчиков. Им удалось оттеснить протестующих и выставить заслон перед входом. Однако толпа снова начала напирать на шеренгу солдат. Олешко несколько раз потребовал покинуть площадь, но его уже никто не слушал. Тогда автоматчики дали предупредительный залп поверх голов.

Поначалу толпа отпрянула, но кто-то крикнул, что стреляют холостыми, и люди вновь начали напирать. Солдаты дали ещё один залп поверх голов, после чего открыли огонь уже на поражение. В первых рядах упало несколько человек, после чего люди бросились бежать с площади. Это произошло около 12:30.

В это же время началась стрельба у здания МВД, где забастовщики пытались освободить задержанных ночью. Они не знали, что их перевезли в другой город ещё утром. Словесная перепалка между солдатом и горожанином превратилась в драку. В этот момент другой солдат открыл огонь по толпе.

После этого в городе был объявлен комендантский час. А в следующие две ночи в городе проходили массовые аресты, где было задержано основное ядро активистов.

Засекреченные жертвы

Все милиционеры и военные, участвовавшие в подавлении беспорядков, дали подписку о неразглашении. Тела погибших были тайно захоронены в других населённых пунктах Ростовской области. Однако принятые меры не позволили достичь абсолютной секретности. Информация о новочеркасских событиях всё же распространилась по всей стране, зачастую в искажённом виде.

Например, был популярен слух о гибели нескольких сотен и даже тысяч человек, тела которых якобы вывозили под покровом ночи на грузовиках. Поговаривали о гибели большого количества детей, что не подтвердилось при рассекречивании материалов.

В результате стрельбы у горкома и МВД погибло 24 человека. Ещё двое погибли вечером 2 июня при невыясненных обстоятельствах. 87 человек получили ранения. Никто из милиционеров и военных в Новочеркасске не погиб.

Семеро человек были приговорены к смертной казни и расстреляны за активное участие в беспорядках и попытку свержения государственной власти (повар Шуваев, токарь НЭВЗ Сотников, слесарь Гормаша Черепанов, бригадир совхоза Зайцев и рабочие с электродного завода и станкозавода Мокроусов, Кузнецов и Коркач). Более ста человек получили различные сроки лишения свободы. После отставки Хрущёва они были освобождены.

Генерал Шапошников несколько лет пытался добиться наказания для виновников кровавой бойни. Он рассылал письма в различные отделы ЦК, пытался достучаться до высшей номенклатуры. Всё закончилось тем, что генерала уволили из армии, исключили из партии и обвинили в антисоветской пропаганде. Уголовное дело вскоре закрыли, учитывая героическое фронтовое прошлое Шапошникова. Местное начальство лишилось своих постов.

После кровавой развязки советское руководство всё же пошло на некоторые уступки горожанам. Было значительно улучшено продовольственное снабжение Новочеркасска. В городе развернули масштабное строительство, рабочие стали переезжать в отдельные квартиры. Но родные и близкие погибших узнали, где они похоронены, только спустя 30 лет.