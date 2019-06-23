Раскалённые шипы и просверленные кости. Как пытали колдунов и ведьм

Массовая истерия, охватившая Европу в XVII веке, сопровождалась чудовищными пытками подозреваемых в колдовстве и стала причиной истребления красивых женщин.

В июне 1692 года начались казни салемских ведьм. Судебный процесс, на котором они были осуждены, стал одним из самых ярких примеров охоты на ведьм. Но уже через несколько лет он воспринимался современниками как позор судебной системы.

Вера в ведьм и колдунов тянулась ещё с древнейших времён. Но только в конце XVI века целый континент охватила колдовская паника, которая продлилась более столетия. Были казнены десятки тысяч женщин, мужчин и даже детей, обвиняемых в колдовстве. Термин "охота на ведьм" с тех пор стал нарицательным, а исследователи до сих пор не могут однозначно объяснить, чем была вызвана паника, охватившая миллионы умов.

Пытки

В колдовских процессах разрешалось применять пытки как инквизиции, так и светским судам. Последние преследовали ведьм куда более жестоко, чем самые ретивые инквизиторы, не имевшие власти в протестантских странах. Пытки ведьм и колдунов были так широко распространены, что некоторые даже получили соответствующие названия.

Популярным "методом убеждения" было "страппадо" — подвешивание на крюке. Руки человека связывались за спиной и продевались через крюк, который поднимали к потолку. Жертву сначала поднимали к потолку, а затем резко опускали вниз.

Любили гонители колдунов "стул ведьмы", изобретённый в Германии, — деревянный стул, усеянный шипами и оснащённый наручниками. Пытаемого сажали на него на несколько дней и приковывали руки, чтобы он не мог встать. В некоторых случаях сиденье нагревалось огнём, чтобы причинить дополнительные мучения.

Весьма популярен был "испанский сапог". Вопреки своему названию, изобретён он был в Британии, а применялся по всей Европе. Металлические пластины надевались на ногу несчастного, после чего сжимались до предела, ломая и дробя кости. Существовали различные вариации сапога: в одних случаях в него заливали кипяток, в других присутствовало специальное сверло, которое медленно вкручивалось в кость. Такие пытки нередко приводили к гибели подозреваемого от болевого шока и потери крови.

Более распространённой пыткой было подвешивание на дыбе. Оно причиняло боль и оказывало сильный психологический эффект на жертву, поскольку одновременно с растягиванием на дыбе палач или его подручный медленно раскладывал перед ним новые инструменты пыток, угрожая применить их к нему и увещевая сознаться. Иногда в качестве дополнительного "метода убеждения" применялось прижигание раскалённым железом.

Инквизиторы, в отличие от светских судов, проявляли большую хитрость в способах добычи признания. Как правило, подозреваемый проходил через несколько стадий. Сначала его уговаривали сознаться инквизиторы, затем к нему отправляли друзей и "добрых граждан". Затем угрожали пыткой.

Следующим этапом было применение пытки. Если после нескольких дней пыток подсудимый так и не признался, его неожиданно переводили в гораздо более лучшие условия содержания, мыли, вкусно кормили, окружали заботой и даже нежностью. А затем опять подсылали к нему друзей, просивших его сознаться, или инквизиторов, которые обещали сохранить ему жизнь в случае признания.

Такое чередование пыток и заботы оказывало сильный эффект на подсудимого, и он нередко соглашался дать признательные показания, даже если ему не в чем было сознаваться.

На приговор оказывали ключевое влияние три фактора: репутация подсудимого в обществе, свидетельские показания пострадавших от него людей (за исключением тех, кто находился с ним во вражде, таких к процессам не допускали) и признание подсудимого, которое считалось царицей доказательств. Дурной репутации было недостаточно для смертной казни.

Если человек выдерживал пытки и не признавался, его нередко отпускали, ограничившись лёгким наказанием (епитимья или штраф), но в этом случае многое зависело от личности судьи и тяжести преступления.

Представления о ведьмах

Ведьмы и колдуны крали у коров молоко, портили урожай на полях, вызывали грозу и град, похищали младенцев, наводили порчу и занимались приворотом. Вера в это присутствовала повсеместно. Но далеко не везде она переросла в массовую бойню.

В раздробленных германских землях и в Швейцарии происходил настоящий террор с тысячами казней (по различным оценкам, от 40 до 100 тысяч жертв, не считая самосудов). Чуть более умеренными были преследования во Франции. Католические Испания, Португалия и Италия почти не знали массовых преследований ведьм, как и скандинавские страны с Англией.

В православной России колдовские процессы были большой редкостью и, как правило, только по делам, связанным с отравлениями и убийствами.

В малоросских губерниях России считалось, что ведьмы отличаются особой красотой, которую им дал сам дьявол, чтобы совращать добрых христиан. В великоросских губерниях думали, что ведьма — это уродливая и толстая старуха с длинным носом и бородавками, поскольку связь с дьяволом не может не оставить отпечатка уродства на лице ведьмы.

В Европе была распространена вера в связь женщин с нечистой силой, поэтому женщины составляли до 80% обвинённых в колдовстве. В северных странах доминировали мужчины-колдуны. В России по мере движения от юга к северу влияние ведьм падало, уступая позиции колдунам. В северных губерниях России ведьм почти не знали, там царствовали колдуны.

В европейских странах сам факт существования ведьмы был преступлением. В России к ним было более терпимое отношение. Крестьяне нередко обращались к ним за помощью перед заключением сделки или дальним путешествием.

Во многих русских деревнях существовал обычай приглашения на свадьбу колдуна, причём там ему оказывалось особое уважение. Считалось, что если этого не сделать, то колдун наведёт порчу на молодожёнов. Иногда колдуна приглашали на свадьбу, чтобы он защищал молодых от козней другого колдуна.

С ведьмами и колдунами старались не конфликтовать, ведь их помощь могла понадобиться. Но в том случае, если сельские маги вредили местным жителям, дело нередко заканчивалось самосудом. Правда, не всегда со смертельным исходом, колдуна или ведьму могли избить и заставить поклясться в том, что они больше не будут чинить вред односельчанам.

Гипотезы

До сих пор так и не удалось дать однозначного объяснения колдовской панике в Европе. В XIX веке была популярна теория о языческих корнях ведовства. Дескать, глупый люд принимал забытые обряды и ритуалы за шабаши ведьм.

Также выдвигалась гипотеза о связи колдовской истерии с Реформацией в Европе. В качестве аргумента обычно указывается тот факт, что особо кровавыми были преследования в тех землях, которые раскололись по религиозному признаку. Но на пике террора в Европе Россия также пережила свой раскол. Однако там это не привело к кровавой вакханалии и число ведовских процессов осталось на таком же невысоком уровне, как и было.

В ХХ веке была выдвинута гипотеза о связи ведовских процессов с ухудшением климата. На рубеже XVI–XVII веков в Европе наступил малый ледниковый период, что привело к ухудшению климата. Похолодание принесло эпидемии, неурожаи и голод, в которых видели происки ведьм и колдунов.

Одного-единственного объяснения просто не существует. Каждый из этих факторов оказал влияние и в конечном счёте послужил основанием для кровавой охоты на ведьм.

Последствия кровавой охоты на ведьм ощущаются до сих пор. В западных регионах, где гонения были особенно безжалостными, а ведьм искали среди первых красавиц, недостаток красивых женщин ощущается и по сей день. К счастью, не везде охотники на ведьм находились в плену этого стереотипа, а местные власти не всегда поддерживали гонения. Скандинавские страны, Восточную Европу и Россию эти "истребления" обошли стороной, поэтому потомки инквизиторов и гонителей могут беспрепятственно любоваться женской красотой.