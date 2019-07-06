Фальшивые аэродромы и танки. Как в СССР готовились к Курской битве

Благодаря данным разведки Советская армия заранее знала планы немцев и получила возможность тщательно подготовиться к сражению.

5 июля 1943 года началась Курская битва, ставшая одним из важнейших сражений Второй мировой войны. Планы немцев, рассчитывавших вернуть себе инициативу после неудачного Сталинградского сражения, были сорваны. С этого момента они уже не помышляли о масштабных наступлениях, а Советская армия полностью завладела инициативой.

Курская битва вошла в историю как пример тщательнейшего планирования операции, а усилия, затраченные на подготовку, были поистине колоссальны.

Что знала разведка

Гитлер принял решение о наступлении на Курск в середине апреля 1943 года. Практически сразу же детальная информация о немецких планах оказалась в Москве. Советские военные и без данных разведки предполагали, какими будут дальнейшие действия немцев (часть генералов вермахта даже пыталась отговорить Гитлера от операции из-за её очевидности).

В СССР информация поступила от агента Люси. Под этим псевдонимом работал швейцарец Рудольф Рёсслер, получив её от англичан. Он на дух не переносил нацистов, так что в ходе войны стал агентом всех разведок, передавая информацию всем союзникам по антигитлеровской коалиции. Британские спецслужбы ещё в 1942 году взломали немецкие коды высшего командования и были хорошо осведомлены о действиях противника. Но, опасаясь спугнуть их, использовали информацию аккуратно, поэтому передали её хитрым способом через Рёсслера. Позднее полученные данные были подтверждены советской разведкой и через свой английский канал.

Сталин предложил атаковать немцев, чтобы застать их врасплох, но военные (особую роль в этом сыграл маршал Жуков) сумели переубедить его и предложили другой вариант — выстроить мощнейшую оборону, измотать немцев, а затем перейти в контрнаступление.

Немцы планировали наступление в начале мая, но впоследствии из-за разногласий между военными и Гитлером перенесли его на июль. Это было на руку советской стороне, которая получила время на тщательную подготовку. Ни одна отечественная оборонительная операция ВОВ не могла сравниться по продуманности и подготовленности с курской.

Укрепления длиной в 300 км

Для сдерживания мощного немецкого удара необходимо было создать глубокую эшелонированную оборону. На её переднем крае возвели три оборонительных рубежа. Каждый из них имел систему взаимосвязанных укреплений и заграждений: траншеи, окопы, минные поля, заграждения из колючей проволоки, противотанковые заграждения, укреплённые огневые точки. За ними располагались ещё три аналогичных рубежа, но чуть менее укреплённых. На случай непредвиденного прорыва немцев были подготовлены ещё два резервных рубежа. Общая глубина советских оборонительных укреплений достигала 300 километров.

На работы по созданию оборонительных рубежей было мобилизовано свыше 300 тысяч гражданских лиц из Орловской, Курской и Воронежской областей. Было вырыто свыше 9 тысяч километров траншей, построено почти 700 мостов и около 2 тысяч километров шоссейных дорог, необходимых для максимально быстрых поставок снабжения.

Противотанковые пункты

Ожидалось, что немцы задействуют в наступлении большое количество танков, в том числе новейшие "Тигры", уже превосходившие по огневой мощи и броне Т-34. Поэтому первостепенное внимание уделялось противотанковой обороне. Минирование участков, на которых ожидалось немецкое наступление (особенно первой полосы обороны), побило все прежние рекорды. На каждый километр территории на этих участках приходилось свыше 3 тысяч противотанковых и противопехотных мин. Такой плотности минирования не удавалось достигнуть ни в одной предыдущей операции.

На протяжении всей полосы обороны были созданы противотанковые опорные пункты. Они размещались в шахматном порядке на расстоянии двух километров друг от друга. Каждый такой пункт оснащался несколькими противотанковыми ружьями, артиллерийскими орудиями и миномётами. Кроме того, стрелковые части, находившиеся в точках потенциальных танковых атак, были усилены танковыми подразделениями, благодаря чему удалось достичь плотности пять-семь танков на один километр.

Впервые были применены подвижные отряды заграждения — моторизованные подразделения сапёров. Сапёры могли в кратчайшие сроки перемещаться к местам вражеских прорывов и оперативно выставлять минные заграждения прямо на пути следования прорвавшихся танков. Этот метод получил название "нахальное минирование". А пехоте за уничтожение каждого немецкого танка была обещана премия в размере тысячи рублей.

Маленькие хитрости

Широко использовалась ложная передислокация. Вместо реальной техники на различные участки перебрасывались фальшивки. С этой целью было построено несколько тысяч танковых макетов и десятки ложных аэродромов и взлётно-посадочных полос.

Производились "вбросы" дезинформации в эфир, а также практиковалось распространение ложных слухов в надежде на то, что они дойдут до немцев. Всё это делалось для того, чтобы скрыть истинные замыслы обороняющихся и их реальную численность.

Артиллерия

Почти вся имевшаяся в распоряжении участвующих в операции соединений артиллерия была переброшена на Центральный фронт. Именно на этом участке ожидался главный удар немецкой армии. Никогда прежде в оборонительных операциях времён ВОВ плотность советской артиллерии не достигала таких показателей. На один километр фронта в полосе 13-й армии приходилось более 90 артиллерийских орудий и миномётов. На других участках главного удара плотность была несколько ниже, она доходила до 56–57 орудий на километр. На тех участках, где не ожидалось массированных ударов, количество орудий и миномётов на километр не превышало 35.

Партизаны

Партизанским соединениям была поставлена задача атаковать тыловые линии снабжения немецкой группировки. Все операции координировались через Центральный штаб партизанского движения с целью их максимальной эффективности.

Диверсии на объектах инфраструктуры (железные дороги, мосты) и атаки линий снабжения доставили немцам немало проблем. Им пришлось снимать отдельные части с фронта для охраны коммуникаций и антипартизанских операций. Кроме того, партизанские атаки задерживали доставку необходимых припасов на фронт и из-за этого оттягивали дату немецкого наступления. Выигранное время позволило советским войскам завершить все запланированные оборонительные приготовления.

Сильнее всего атаки на коммуникации сказались на люфтваффе. Немецкая авиация имела постоянные перебои со снабжением, в конечном счёте ей так и не удалось сформировать достаточные для операций высокой интенсивности запасы топлива и запчастей. Из-за этого силы люфтваффе не смогли поддерживать необходимый размах воздушных операций, за исключением первых нескольких дней.

Ещё одной важной задачей партизан был сбор сведений от гражданского населения в тылу немцев. Местные жители видели гораздо больше, чем фронтовые разведчики, и передавали эту информацию для дальнейшего анализа. Благодаря этому далеко не все маскировочные и дезинформационные мероприятия вермахта достигли цели. Советская разведка знала о противнике гораздо больше, чем немецкая о Советской армии.

Итоги

Немецкое наступление началось 5 июля 1943 года. Как и было запланировано перед началом операции, немцев удалось измотать при помощи глубокой обороны, а затем перейти в контрнаступление и отбросить их. Немцы поняли, что неверно оценили советские силы, только по ходу операции. Не имея достаточных резервов для продолжения наступления, вермахт начал отступать. За активную фазу наступления им удалось продвинуться всего на 10–12 километров на участке, где Советская армия ожидала главного удара. Чуть более удачно развивалось наступление на южном участке, где вермахт продвинулся на 35 километров. Но это были совсем не те результаты, на которые рассчитывалось.

Курская битва стала переломным моментом в войне. С этого часа инициатива окончательно перешла к советской стороне. Немцы лишились возможности проводить масштабные наступательные операции. После Московской и Сталинградской битв появилась надежда, что немецкую военную машину можно одолеть. А Курская битва помогла этой надежде перерасти в непоколебимую уверенность.