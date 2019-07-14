Тайна Антарктиды. Как адмирал США нашёл подземную цивилизацию или базу НЛО

Контр-адмирал Ричард Бёрд неоднократно бывал в экспедициях на обоих полюсах. Одна из последних его экспедиций до сих пор вызывает жаркие споры из-за того, что именно ему удалось обнаружить: прародителей человечества, существующих параллельно, или внеземной разум. Или же всё это — заговор масонов.

В июле 1912 года Ричард Бёрд поступил на службу в американский флот. 14 лет спустя он стал национальным героем Америки, первым в истории долетев до Северного полюса. Через 21 год, будучи контр-адмиралом, Бёрд уже командовал крупнейшей в истории военной экспедицией в Антарктиду. Там он обнаружил нечто невероятное — высокоразвитую цивилизацию подземных жителей, чьи технологии на века и даже тысячелетия превосходили человеческие. Разумеется, информация была тщательным образом скрыта от общественности, однако в конце концов правда восторжествовала, хотя поверили в неё немногие. Но действительно ли знаменитый авиатор и исследователь обнаружил нечто необъяснимое или это не более чем фальсификации недобросовестных публицистов, а то и самого Бёрда?

Подземная Ариания

Во второй половине 90-х годов в англоязычной прессе стали появляться фрагменты дневников и отчётов адмирала Бёрда. В частности, в 1996 году был опубликован дневник экспедиции 1926 года, в ходе которой он и совершил прославивший его полёт над Северным полюсом. Но это были официальные документы. Всё самое интересное было скрыто в так называемом "секретном дневнике".

Точно установить место и время первой публикации "секретного дневника" Бёрда очень трудно. Можно только сказать, что популяризатором этой темы стал итальянский исследователь паранормального по фамилии Пальялунга, который ссылался на Бёрда в своих работах.

Этот "дневник" представляет собой небольшой документ, напоминающий по стилю и содержанию бульварную фантастику. Он датирован 1947 годом, периодом, когда Бёрд руководил операцией "Высокий прыжок" — загадочной экспедицией к Южному полюсу, в которой были задействованы колоссальные ресурсы (порядка 4500 человек, авианосцы, самолёты, эсминцы).

По версии публициста, когда Бёрд совершал облёт на самолёте, он не только обнаружил новые, совершенно неизвестные земли и диковинных животных вроде давно вымерших мамонтов, но и встретился с иной расой, которая жила во внутренних пустотах Земли. Бёрд описывал их как высоких блондинов, говоривших по-английски (но с немецким или скандинавским акцентом), передвигающихся на летающих тарелках, маркированных свастикой. Они перехватили его самолёт в полёте при помощи неизвестных технологий и доставили на разговор с некой важной персоной, которую именовали Мастером.

Жители подземного мира, который они называли Арианией, оказались весьма дружелюбны и не собирались причинять гостям вред. Напротив, они хотели передать жителям поверхности предупреждение. Оказалось, что подземная раса встревожена изобретением атомной бомбы и через Бёрда решила предупредить человечество о её опасности. Разговор был коротким, но Бёрду хватило времени, чтобы убедиться, что их технологии на тысячелетия опережают человеческие.

Разумеется, передать послание Бёрд не смог. Едва он связался с Пентагоном, как его сразу же арестовали, а затем приказали обо всём забыть (в другой вариации легенды — упрятали в сумасшедший дом). Но Бёрд всё же частично исполнил свою миссию, записав увиденное в своём секретном дневнике, который пропал, но при неясных обстоятельствах был чудесно обретён спустя 40 лет после его смерти.

После публикации "секретного дневника" многие сочли его фальсификацией, но были и те, кто не согласился с подобной точкой зрения.

Версия "секретного дневника"

Наследие Бёрда оказалось весьма востребовано разного рода конспирологами и сторонниками гипотез альтернативной истории. Отчасти этому способствовала некоторая секретность, которая сопровождала операцию "Большой прыжок". Многим было неясно, зачем было собирать такие колоссальные ресурсы, чтобы исследовать регион без какой-либо явной цели (в действительности экспедиция была проведена с целью основания исследовательской станции и выяснения возможностей военного развёртывания в регионе).

Первой ласточкой такого рода заявлений стал исследователь паранормального Френсис Джаннини. Он не был учёным — скорее, экстравагантным публицистом. Взяв большой отчёт Бёрда об экспедиции, опубликованный в научных журналах и СМИ, он сделал компиляцию, которая свидетельствовала в пользу его версии об иной форме Земли.

В ходе экспедиции был открыт оазис Бангера — территория площадью 450 квадратных километров, полностью свободная ото льда. Бёрд не жалел эпитетов, восторгаясь этим открытием. Джаннини объявил, что на самом деле исследователям просто удалось найти точку входа и пролететь в заполюсное пространство, что подтверждает его теорию о пространстве-спирали.

В дальнейшем этой компиляцией пользовались публицисты, отстаивавшие теорию полой Земли. А в 90-е годы подоспел и "секретный дневник". Большинство исследователей, конечно, были настроены скептически. По их мнению, диалог Бёрда с Мастером подозрительно походил на аналогичные сцены из некоторых голливудских фильмов (например, "Потерянный горизонт" Франка Капры).

Скептики указывают на то, что Бёрд не был в психиатрической клинике или под арестом, наоборот, он активно общался с прессой после экспедиции и совершенно не производил впечатление потрясённого человека. В экспедиции принимали участие четыре с половиной тысячи человек, в том числе десятки журналистов, было бы весьма трудно заставить их всех замолчать и никому не рассказывать о такой сенсации.

Заговор масонов

Ещё одна интригующая версия гласит, что дневник действительно принадлежал Бёрду, но был им сознательно сфальсифицирован, дабы оттолкнуть излишне любопытных. Этой версии придерживается некоторая часть сторонников теории о полой Земле.

Якобы дневник был сознательно написан Бёрдом так, чтобы он напоминал не то бред сумасшедшего, не то дешёвое бульварное чтиво. После откровений о голубоглазых арийцах на летающих тарелках со свастикой, живущих в подземном царстве, ни один нормальный исследователь не рискнул бы и близко подходить к этой теме, опасаясь быть осмеянным.

Этот заговор — дело рук не то масонов, не то иллюминатов, не заинтересованных в раскрытии правды о полой Земле. В качестве аргументов сторонники этой версии обычно выдвигают особый статус Бёрда. Адмирал имел весьма непростое происхождение, он вёл свой род от самых первых колонистов, высадившихся в Америке (это считалось очень почётно), а его близкие родственники были видными политиками (например, родной брат занимал пост губернатора Вирджинии). Поэтому, ещё до того, как стать национальным героем, Бёрд уже был органичной частью американского истеблишмента. А где истеблишмент, там и тайны. Бёрд близко дружил со знаменитым автопромышленником Фордом и его сыном. Форд (сам слывший любителем маргинальных конспирологических теорий) финансировал некоторые из экспедиций Бёрда.

Бёрд действительно был активным масоном, это подтверждённый факт. Вдобавок он являлся членом патриотической организации "Сыны американской революции", традиционно объединяющей американскую политическую и военную элиту. Достаточно сказать, что только за последний век в "Сынах" состояли 17 американских президентов, а также сотни генералов, адмиралов, губернаторов и сенаторов.

Согласно ещё одной версии, дневник был сфальсифицирован самим Бёрдом с иными мотивами. Не для сокрытия страшной тайны, а просто потому, что прославленный адмирал любил приврать.

В настоящее время существует очень мало аргументов в пользу открытой Бёрдом подземной высокоразвитой цивилизации и гораздо больше аргументов против. Тем не менее эта легенда пользуется популярностью в определённых кругах и крайне востребована у разного рода конспирологов, эзотериков и приверженцев экзотических теорий.