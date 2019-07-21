Вавилон взяли под охрану ЮНЕСКО. Какие чудеса скрывает древнейший мегаполис мира

Руины легендарного города включили в список объектов всемирного наследия. Считается, что именно здесь располагались знаменитые Висячие сады Семирамиды.

Древний город Вавилон включили в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его руины расположены на территории современного Ирака, в 80 км к югу от Багдада

Вавилон был заложен 4 тысячи лет назад. Он стал одним из крупнейших городов Древнего мира и снискал славу первого в истории мегаполиса

В II–I тысячелетии до н. э. город был столицей Вавилонского царства, которое достигло наивысшего расцвета при легендарном царе Навуходоносоре II

Считается, что именно в Вавилоне могли располагаться знаменитые Висячие сады Семирамиды — одно из семи чудес Древнего мира

С Вавилоном связано и библейское сказание о башне, строительство которой привело к разделению единого человеческого языка на множество других

В III веке до н. э. город пришёл в упадок и в конце концов был разрушен. До наших дней дошли лишь остатки былого великолепия

К большому огорчению археологов, правительство Саддама Хусейна пыталось реконструировать руины с помощью современных строительных материалов

После вторжения в Ирак в 2003 году американские военные оборудовали в Вавилоне свою базу, чем, по мнению экспертов, нанесли руинам непоправимый ущерб

Тем не менее Вавилон остаётся местом, куда туристы со всего света приезжают, чтобы прикоснуться к истокам древней культуры

После включения города в Список Всемирного наследия специалисты рассчитывают, что руины будут дополнительно защищены от разрушения

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