Как генералы вермахта после "парада побеждённых" в Москве сделали карьеру

19 генералов вермахта возглавляли московский "парад побеждённых" в 1944 году. Большая часть из них была осуждена за военные преступления, но некоторым посчастливилось сделать блестящую карьеру в ГДР.

75 лет назад в июле 1944 года по Москве шагали не победители, а побеждённые — 57,6 тысячи солдат и офицеров группы армий "Центр". Конвоирование военнопленных через Москву должно было наглядно продемонстрировать блестящие успехи советского оружия, достигнутые в ходе операции "Багратион".

Показательное шествие

Только за первые две недели операции "Багратион" в июне-июле 1944 года советским войскам удалось достичь колоссальных успехов в Белоруссии. Мощная немецкая группа армий "Центр" практически прекратила существование. В плен попали десятки тысяч человек.

Разумеется, советской стороне хотелось наглядно продемонстрировать свои успехи как собственным гражданам, так и западным союзникам. С этой целью было намечено конвоирование 57,6 тысячи пленных по Москве.

Главной изюминкой этого "парада побеждённых" стали пленные генералы, которые возглавляли шествие, идя в нескольких десятках метров перед колонной младших офицеров. На фоне серой массы военнопленных, которые шли кто в чём — вплоть до лохмотьев, генералы, сверкавшие Железными крестами и другими многочисленными наградами, резко выделялись.

Всего в "параде побеждённых" принимало участие 19 немецких генералов — почти столько же, сколько попало в плен за весь предыдущий период войны.

По окончании шествия рядовые и офицеры были погружены в эшелоны и отправлены в лагеря для военнопленных. Генералов отправили в Бутырскую тюрьму, где предложили публично присоединиться к антифашистскому движению.

Советские кинематографисты создали документальный фильм, в котором отдельно засняли и представили зрителям самых знаменитых пленных военачальников. В дальнейшем он демонстрировался во всех советских кинотеатрах.

Винценц Мюллер

В последние дни перед попаданием в плен Мюллер фактически исполнял обязанности командующего 4-й армией вермахта. После взятия Минска основные силы армии оказались в окружении. 8 июля Мюллер сдался в плен, приказав подчинённым последовать его примеру. Мюллер был отдельно представлен советским зрителям в знаменитом документальном фильме, причём показан самым первым из всей группы.

В плену Мюллер начал активно сотрудничать по антифашистской линии, присоединился к комитету "Свободная Германия" и Союзу германских офицеров, которые регулярно обращались к военнослужащим вермахта с призывами сложить оружие и прекратить сражаться за Гитлера.

Благодаря этому Мюллер стал одним из первых генералов, отпущенных из плена. Да и сидел он не в офицерском лагере для военнопленных, а в охраняемом коттедже в районе нынешней станции метро "Планерная". Уже в 1948 году он вернулся на родину, где принял активное участие в создании будущей Германской Демократической Республики.

На протяжении нескольких лет Мюллер был вице-председателем Национально-демократической партии ГДР, которая объединяла в основном бывших офицеров вермахта и чиновников среднего ранга, не причастных к нацистским преступлениям.

Мюллер занимал высокие посты в ГДР вплоть до 1958 года. После отставки он некоторое время провёл в психиатрической клинике. Трудно однозначно сказать, действительно ли у него началось психическое расстройство или он стал жертвой интриг в высших эшелонах власти. Так или иначе, в 1961 году Мюллер покончил с собой. Незадолго до его гибели появились данные о его причастности к массовым расстрелам евреев возле Артёмовска, а также к расстрелам советских военнопленных.

Рудольф Бамлер

Ещё один высокопоставленный участник "парада побеждённых", сделавший хорошую карьеру в ГДР. Генерал-лейтенант Бамлер до войны возглавлял один из отделов абвера, но из-за натянутых отношений с Канарисом перешёл в действующую армию.

Большую часть войны Бамлер провёл в Норвегии. Назначение на восточный фронт он получил только в начале 1944 года, накануне начала операции "Багратион". Менее чем через месяц после назначения был пленён в ходе операции отряда капитана Фатина, который захватил немецкий штаб всего с несколькими бойцами. По удивительному стечению обстоятельств в тот день, когда генерал шагал в первых рядах по улицам Москвы, пленивший его советский офицер погиб в бою.

Бамлер, как и Мюллер, сразу же начал активно сотрудничать с антифашистскими организациями, хотя был одним из немногих убеждённых национал-социалистов в вермахте. В плену он окончил несколько специальных антифашистских курсов, на которых изучал основы марксизма-ленинизма.

К 70-летию Сталина Бамлер отправил генералиссимусу восторженное поздравление с юбилеем и уже через несколько месяцев был возвращён в Германию. В ГДР Бамлер был назначен начальником школы народной полиции в Глевене.

С конца 50-х Бамлер, имевший широкие связи в рядах генералитета вермахта, являлся внештатным сотрудником Штази — местного аналога КГБ. Кроме того, он часто выступал с публичными развенчаниями западногерманского милитаризма и критиковал ФРГ за то, что ряд высоких постов там занимают бывшие нацисты. К своему 70-летию Бамлер был награждён орденом "За заслуги перед Отечеством" — второй по престижности наградой ГДР. Умер в 1972 году.

Фридрих Гольвитцер

Генерал пехоты, комендант крепости Витебск, один из самых высокопоставленных начальников, попавших в плен в ходе операции "Багратион". Гольвитцер был весьма крупной фигурой, поэтому допрашивать его приехал лично маршал Василевский.

После войны Гольвитцер был осуждён за совершение военных преступлений и приговорён к 25 годам лишения свободы. В 1955 году он был освобождён и репатриирован в ФРГ. Там его планировали привлечь к ответственности за совершение преступлений против мирного населения во время Польской кампании.

Но в конечном счёте обвинение генералу не было предъявлено. После возвращения Гольвитцер не занимал никаких постов. Он умер в 1977 году.

Пауль Фёлькерс

Генерал пехоты Фёлькерс считался одним из важнейших пленных генералов, поскольку в 1941 году он командовал 78-й пехотной дивизией, участвовавшей в битве за Москву. Фёлькерсу уделяли особое внимание операторы и фотографы, да и сам он невольно притягивал взгляды, шагая в первом ряду и опираясь на массивную трость во время шествия.

Поскольку подчинённые Фёлькерса по его непосредственному приказу сожгли в Подмосковье несколько сёл, его ожидал трибунал. Однако генерал до него так и не дожил. В январе 1946 года он умер в "генеральском" лагере для военнопленных от кровоизлияния в мозг.

Адольф Гаман

Военный комендант Орла и Бобруйска, которого создатели советского фильма представили зрителям как палача и убийцу. Гаман был всего лишь генерал-майором (уже после попадания в плен был произведён в генерал-лейтенанты), тем не менее в СССР он традиционно считался одним из главных военных преступников, а его фигура стояла в одном ряду с лидерами нацистов.

Уже летом 1945 года в Брянске был организован показательный процесс над Гаманом и несколькими его мелкими подчинёнными. Генерал обвинялся в гибели пяти тысяч человек. По результатам процесса он был приговорён к смертной казни и повешен в декабре 1945 года.

Готфрид фон Эрдмансдорф

Генерал-майор фон Эрдмансдорф был пленён в Могилёве в первые дни операции "Багратион". В январе 1946 года он был привлечён к суду. Как ни странно звучит, фон Эрдмансдорф, ставший комендантом Могилёва за три месяца до пленения, не обвинялся в убийствах или истязаниях мирных жителей. Основными пунктами обвинения были уничтожение ряда жилых домов и промышленных зданий при отступлении немцев из Могилёва, а также угон 10 тысяч местных жителей на работу в Германию и их принудительное использование в возведении оборонительных укреплений нацистов.

В конце января 1946 года фон Эрдмансдорф был повешен на Минском ипподроме.

Йоахим Энгель

Генерал-майор Энгель командовал 45-й пехотной дивизией, той самой, которая принимала непосредственное участие в штурме Брестской крепости в первые дни войны.

Генерал был пленён близ Минска менее чем за неделю до "парада". Он оказался единственным из участников шествия, кто свёл счёты с жизнью, находясь в плену, в июне 1948 года.

Судьба остальных

Начальник 10-го главного инженерного командования 9-й полевой армии Аурель фон Шмидт, которого создатели документального фильма также отдельно представили зрителям, оказался большим везунчиком. Ещё в 1948 году его освободили и репатриировали в Австрию.

Все прочие генералы — участники "парада" были приговорены к 25 годам лишения свободы за совершение военных преступлений. Двое скончались в плену, остальные в 1955 году были репатриированы в Германию и освобождены. Там они тихо доживали свои дни, не занимая значимых постов и стараясь не привлекать к себе внимания.