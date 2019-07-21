Аграрный марафон. Как Столыпин строил капитализм в деревне
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21 июля 1906 года пост председателя Совета министров Российской империи занял Пётр Столыпин. Он стал одной из самых ярких политических фигур в российской истории. Его аграрная реформа должна была кардинально преобразить облик России.
Чего хотел Столыпин
К началу ХХ века Российская империя столкнулась с серьёзной проблемой — аграрным перенаселением. В 1861 году, когда было отменено крепостное право, сельские общины получили землю и по своему усмотрению делили её между своими членами. В первое пореформенное время эти земельные участки — наделы — были достаточно неплохими.
Но за последующие 40 лет Россия пережила настоящий демографический взрыв. Население страны увеличилось почти вдвое, а крестьяне составляли подавляющее большинство. Некогда неплохие участки превратились в клочки земли, которые с трудом могли прокормить даже одну семью. В такой ситуации значительная часть крестьян была занята вопросами выживания и не могла рассчитывать на продажу излишков, которых просто не оставалось.
Кроме того, общинное землевладение тормозило развитие сельского хозяйства. С одной стороны, крестьянин в общине был надёжно застрахован от неудач: он не мог потерять свой надел, заложить его или утратить против собственной воли. Но вместе с тем он был ограничен в свободе выбора. Он не мог выращивать то, что хотел, поскольку эти вопросы решались на уровне общины. Урожайности вредила чересполосица, неизменно появлявшаяся в силу объективных причин.
Наконец, община серьёзно тормозила процессы урбанизации. Крестьянин, желавший окончательно перебраться в город, не мог продать свой надел. Если он покидал общину, его участок безвозмездно переходил к общине. Многие боялись потерять его и до последнего держались за деревню, даже если у них не очень получалось с крестьянским трудом.
Став премьером, Столыпин предложил провести глобальную аграрную реформу, которая преобразит страну и решит значительную часть проблем.
По замыслу Столыпина, реформа должна была решить следующие проблемы:
— Ликвидировать перенаселение и создать класс земельных собственников. Крепких середняков, на которых можно было бы опереться. Что-то вроде современного среднего класса, только в деревне.
— Успокоить деревню. Самые предприимчивые должны были стать единоличными собственниками. Не желавшие оставаться могли с выгодой для себя продать свои участки и перебраться в города, где требовалось всё больше рабочих рук по мере индустриализации. Зажиточное крестьянство было куда менее склонно бунтовать, чем безземельные бедняки.
— Повысить эффективность сельского хозяйства. Статистические данные наглядно демонстрировали преимущество единоличных хозяйств. Отсутствие чересполосицы и большая величина наделов способствовали большим объёмам урожаев в сравнении с небольшими и неэффективными наделами внутри общины.
— Заселить прежде неосвоенные огромные пространства Сибири и Дальнего Востока. После строительства грандиозной Транссибирской магистрали появилась возможность для массовой колонизации почти безлюдных земель на востоке страны.
Суть реформ
Столыпинскую аграрную реформу принято отсчитывать с ноября 1906 года.
Каждый член общины мог потребовать выделения его участка в личную собственность. С этого момента он переставал зависеть от общины и распоряжался землёй по своему усмотрению.
Однако имевшихся наделов, конечно, было недостаточно, чтобы сформировать класс крепких и зажиточных крестьян-собственников. Поэтому всячески стимулировалось приобретение ими новых земель. С 1906 года началась грандиозная распродажа казённых и удельных (принадлежавших императорской фамилии) земель.
Для кредитования сделок был привлечён Крестьянский поземельный банк. Он существовал и до начала реформы, но с целью стимулирования крестьян с 1906 года процентные ставки по кредитам были значительно понижены. Крестьяне получили возможность покупать земли в кредит сроком от 13 до 55 лет с процентной ставкой от 2,9 до 4% в год. Кроме того, банк располагал своим земельным фондом, который распродавал по стоимости ниже рыночной.
Но землю надо было правильно обрабатывать. Колоссальные ресурсы были затрачены на пропаганду агрономических знаний. Практиковались льготные ссуды и кредиты в обмен на обязательное посещение лекций и курсов у профессиональных агрономов.
На базе земств появилась обширная агрономическая сеть. В самом низу этой пирамиды стояли участковые агрономы, консультировавшие крестьян на местах, чуть выше стояли уездные агрономы, которые координировали сеть участковых. Над уездными агрономами стояло губернское агрономическое совещание, руководившее всей сетью в пределах губернии. Была развёрнута сеть прокатных станций, где крестьяне могли арендовать новинки сельскохозяйственной техники.
Реформы дали толчок переселенческому движению. Крестьяне потянулись с перенаселённого запада на пустовавший восток. Дабы облегчить им задачу, действовало Переселенческое управление (появилось ещё до начала реформ). Оно должно было оказывать помощь колонистам, в том числе и финансовую. На всём протяжении Транссиба было создано несколько переселенческих точек со столовыми и медпунктами. Для обустройства на местах предусматривались льготные ссуды.
Для перевозки переселенцев были созданы специальные вагоны четвёртого класса, цены на билеты в которых были весьма низкими и позволяли перевезти всю семью к новому месту жительства. За этими вагонами закрепилось название "столыпинские". Уже в советское время столыпинскими вагонами стали называть вагоны для перевозки заключённых, однако они не имели никакого отношения к оригинальным.
Что должно было получиться
Ожидалось, что по окончании реформы в России появится достаточно крупный класс крепких земельных собственников из числа крестьян. Благодаря этому не только повысится урожайность, но и успокоится деревня. Часть крестьян переселится в прежде пустующие регионы, другая часть без ущерба для бюджета сможет порвать с крестьянством и уйти в города.
Массовое переселение с юго-запада империи на пустовавший восток должно было дать мощный толчок российской экономике. На смену помещикам, многие из которых жили в городах и перекладывали управление имениями на других людей, должны были прийти хозяева, лично заинтересованные в максимально эффективном использовании своих земель.
Каким был итог
Итоги столыпинских реформ до сих пор вызывают ожесточённые споры. В советскую эпоху отношение к ним базировалось на личных взглядах Ленина, считавшего реформы Столыпина попыткой установить капиталистические отношения в деревне. Соответственно, советские исследователи были настроены весьма категорично и считали, что реформа безоговорочно провалилась. В постсоветское время стала популярной противоположная точка зрения.
Противники реформы указывают на то, что к началу Первой мировой войны из общины пожелали выйти лишь 3,3 миллиона домохозяйств — чуть более трети от общего числа. А размежеваться с общиной успели только 2,5 миллиона. Таким образом, доминирующей в сельском хозяйстве России осталась община.
Однако стоит подчеркнуть, что Столыпин не ставил целью полное уничтожение общины. На первом этапе он рассчитывал на появление прослойки крестьян-собственников. На это он отводил 20 лет. В дальнейшем процесс выхода крестьян из общины стал бы уже необратимым, постепенно община ушла бы в прошлое. Но на это требовались долгие годы, реформа была не спринтом, а марафоном.
На деле реформа в активной фазе действовала всего восемь лет. Начавшаяся война затормозила её, а революция окончательно поставила крест на предложениях Столыпина.
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