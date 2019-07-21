Аграрный марафон. Как Столыпин строил капитализм в деревне

Задуманные главой правительства реформы должны были коренным образом изменить Российскую империю, но на это не хватило времени.

21 июля 1906 года пост председателя Совета министров Российской империи занял Пётр Столыпин. Он стал одной из самых ярких политических фигур в российской истории. Его аграрная реформа должна была кардинально преобразить облик России.

Чего хотел Столыпин

К началу ХХ века Российская империя столкнулась с серьёзной проблемой — аграрным перенаселением. В 1861 году, когда было отменено крепостное право, сельские общины получили землю и по своему усмотрению делили её между своими членами. В первое пореформенное время эти земельные участки — наделы — были достаточно неплохими.

Но за последующие 40 лет Россия пережила настоящий демографический взрыв. Население страны увеличилось почти вдвое, а крестьяне составляли подавляющее большинство. Некогда неплохие участки превратились в клочки земли, которые с трудом могли прокормить даже одну семью. В такой ситуации значительная часть крестьян была занята вопросами выживания и не могла рассчитывать на продажу излишков, которых просто не оставалось.

Кроме того, общинное землевладение тормозило развитие сельского хозяйства. С одной стороны, крестьянин в общине был надёжно застрахован от неудач: он не мог потерять свой надел, заложить его или утратить против собственной воли. Но вместе с тем он был ограничен в свободе выбора. Он не мог выращивать то, что хотел, поскольку эти вопросы решались на уровне общины. Урожайности вредила чересполосица, неизменно появлявшаяся в силу объективных причин.

Наконец, община серьёзно тормозила процессы урбанизации. Крестьянин, желавший окончательно перебраться в город, не мог продать свой надел. Если он покидал общину, его участок безвозмездно переходил к общине. Многие боялись потерять его и до последнего держались за деревню, даже если у них не очень получалось с крестьянским трудом.

Став премьером, Столыпин предложил провести глобальную аграрную реформу, которая преобразит страну и решит значительную часть проблем.

По замыслу Столыпина, реформа должна была решить следующие проблемы:

— Ликвидировать перенаселение и создать класс земельных собственников. Крепких середняков, на которых можно было бы опереться. Что-то вроде современного среднего класса, только в деревне.

— Успокоить деревню. Самые предприимчивые должны были стать единоличными собственниками. Не желавшие оставаться могли с выгодой для себя продать свои участки и перебраться в города, где требовалось всё больше рабочих рук по мере индустриализации. Зажиточное крестьянство было куда менее склонно бунтовать, чем безземельные бедняки.

— Повысить эффективность сельского хозяйства. Статистические данные наглядно демонстрировали преимущество единоличных хозяйств. Отсутствие чересполосицы и большая величина наделов способствовали большим объёмам урожаев в сравнении с небольшими и неэффективными наделами внутри общины.

— Заселить прежде неосвоенные огромные пространства Сибири и Дальнего Востока. После строительства грандиозной Транссибирской магистрали появилась возможность для массовой колонизации почти безлюдных земель на востоке страны.

Суть реформ

Столыпинскую аграрную реформу принято отсчитывать с ноября 1906 года.

Каждый член общины мог потребовать выделения его участка в личную собственность. С этого момента он переставал зависеть от общины и распоряжался землёй по своему усмотрению.

Однако имевшихся наделов, конечно, было недостаточно, чтобы сформировать класс крепких и зажиточных крестьян-собственников. Поэтому всячески стимулировалось приобретение ими новых земель. С 1906 года началась грандиозная распродажа казённых и удельных (принадлежавших императорской фамилии) земель.

Для кредитования сделок был привлечён Крестьянский поземельный банк. Он существовал и до начала реформы, но с целью стимулирования крестьян с 1906 года процентные ставки по кредитам были значительно понижены. Крестьяне получили возможность покупать земли в кредит сроком от 13 до 55 лет с процентной ставкой от 2,9 до 4% в год. Кроме того, банк располагал своим земельным фондом, который распродавал по стоимости ниже рыночной.

Но землю надо было правильно обрабатывать. Колоссальные ресурсы были затрачены на пропаганду агрономических знаний. Практиковались льготные ссуды и кредиты в обмен на обязательное посещение лекций и курсов у профессиональных агрономов.

На базе земств появилась обширная агрономическая сеть. В самом низу этой пирамиды стояли участковые агрономы, консультировавшие крестьян на местах, чуть выше стояли уездные агрономы, которые координировали сеть участковых. Над уездными агрономами стояло губернское агрономическое совещание, руководившее всей сетью в пределах губернии. Была развёрнута сеть прокатных станций, где крестьяне могли арендовать новинки сельскохозяйственной техники.

Реформы дали толчок переселенческому движению. Крестьяне потянулись с перенаселённого запада на пустовавший восток. Дабы облегчить им задачу, действовало Переселенческое управление (появилось ещё до начала реформ). Оно должно было оказывать помощь колонистам, в том числе и финансовую. На всём протяжении Транссиба было создано несколько переселенческих точек со столовыми и медпунктами. Для обустройства на местах предусматривались льготные ссуды.

Для перевозки переселенцев были созданы специальные вагоны четвёртого класса, цены на билеты в которых были весьма низкими и позволяли перевезти всю семью к новому месту жительства. За этими вагонами закрепилось название "столыпинские". Уже в советское время столыпинскими вагонами стали называть вагоны для перевозки заключённых, однако они не имели никакого отношения к оригинальным.

Что должно было получиться

Ожидалось, что по окончании реформы в России появится достаточно крупный класс крепких земельных собственников из числа крестьян. Благодаря этому не только повысится урожайность, но и успокоится деревня. Часть крестьян переселится в прежде пустующие регионы, другая часть без ущерба для бюджета сможет порвать с крестьянством и уйти в города.

Массовое переселение с юго-запада империи на пустовавший восток должно было дать мощный толчок российской экономике. На смену помещикам, многие из которых жили в городах и перекладывали управление имениями на других людей, должны были прийти хозяева, лично заинтересованные в максимально эффективном использовании своих земель.

Каким был итог

Итоги столыпинских реформ до сих пор вызывают ожесточённые споры. В советскую эпоху отношение к ним базировалось на личных взглядах Ленина, считавшего реформы Столыпина попыткой установить капиталистические отношения в деревне. Соответственно, советские исследователи были настроены весьма категорично и считали, что реформа безоговорочно провалилась. В постсоветское время стала популярной противоположная точка зрения.

Противники реформы указывают на то, что к началу Первой мировой войны из общины пожелали выйти лишь 3,3 миллиона домохозяйств — чуть более трети от общего числа. А размежеваться с общиной успели только 2,5 миллиона. Таким образом, доминирующей в сельском хозяйстве России осталась община.

Однако стоит подчеркнуть, что Столыпин не ставил целью полное уничтожение общины. На первом этапе он рассчитывал на появление прослойки крестьян-собственников. На это он отводил 20 лет. В дальнейшем процесс выхода крестьян из общины стал бы уже необратимым, постепенно община ушла бы в прошлое. Но на это требовались долгие годы, реформа была не спринтом, а марафоном.

На деле реформа в активной фазе действовала всего восемь лет. Начавшаяся война затормозила её, а революция окончательно поставила крест на предложениях Столыпина.