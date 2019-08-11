История моряка, который держался на воде 4 дня, пока акулы нападали на друзей

30 июля 1945 года — эта дата навечно врезалась в память сержанта ВМФ США Эдгара Хэррелла. В ту ночь голубые воды Тихого океана стали багровыми, а воздух наполнился отчаянными криками его товарищей. Японские торпеды, потопившие крейсер "Индианаполис", оказались не самым страшным испытанием для его команды. После крушения корабля более 800 членов экипажа лицом к лицу встретились с куда более опасным врагом.

Эдгару Хэрреллу было 20 лет, когда он стал свидетелем одной из самых кровавых атак акул на людей. Хищники одного за другим убивали беззащитных военных, в течение четырёх дней боровшихся за жизнь в водах Филиппинского моря. Хэррелл вошёл в число выживших. "Мы слышали крики тех, кого пожирали заживо. Каждый день, каждую ночь", — вспоминает сержант в интервью изданию The Sun.

Крушение

30 июля американский крейсер "Индианаполис" вышел из порта на острове Гуам и взял курс на Филиппины. Ранее судно доставило на остров Тиниан компоненты атомной бомбы, которая всего через неделю будет сброшена на Хиросиму. По пути на филиппинский остров Лейте корабль был атакован японской подлодкой, которая выпустила по нему шесть торпед. Две из них попали точно в цель. В ту ночь сержант Эдгар Хэррелл нёс вахту. На часах было 00:14.

Первый взрыв уничтожил нос корабля. Вторая торпеда рванула под оружейной башней. На моих глазах судно стало уходить под воду Эдгар Хэррелл

Хэррелл увидел, как за борт выпал член экипажа, объятый пламенем. Сержант схватил спасательный жилет и прыгнул во тьму, обступившую терпящее крушение судно. Оказавшись в воде, он отплыл от крейсера и примкнул к группе моряков, которым тоже удалось спастись с тонущего корабля. Один из них был тяжело ранен. Через час он умер на руках у Хэррелла.

Бывают моменты, когда ты молишься, и моменты, когда ты молишься по-настоящему Эдгар Хэррелл

В результате крупнейшего кораблекрушения в истории американского флота более 300 моряков ушли на дно вместе с "Индианаполисом". Более 800 человек успели покинуть крейсер, но позже многие из них пожалели, что не погибли сразу.

Челюсти

Радость от чудесного спасения прошла очень быстро. Выяснилось, что в Тихом океане к американским морякам враждебно настроены не только японцы. Сотни белых и тигровых акул, почуяв лёгкую добычу, устремились к месту крушения крейсера. Первые плавники показались из воды ближе к утру.

Сержант Хэррелл держался на поверхности в составе группы из 80 человек. Моряки отчаянно вцепились друг в друга, заметив, что хищники подбираются к ним всё ближе и ближе. У тех, кто был ранен, быстро кончались силы. Когда они отдалялись от своих товарищей даже на небольшое расстояние, акулы не теряли времени даром.

Мы то и дело слышали жуткие крики. Свежая кровь привлекала всё новых и новых акул. Они просто плавали вокруг и нападали на всех подряд Эдгар Хэррелл

Новые испытания

Число выживших сокращалось с каждым часом, и дело было не только в агрессивных хищниках. Голод, палящая жара днём и пронизывающий холод ночью тоже не добавляли морякам шансов. Ситуацию усложняло обезвоживание. Отчаявшиеся военные пытались утолить жажду морской водой.

Ровно через час у того, кто пил эту воду, начинались сильнейшие галлюцинации Эдгар Хэррелл

На третий день Хэррелл осознал, что из 80 человек, которые всё это время были рядом, в живых осталось только 17. Позже к ним присоединилась группа из пяти моряков, соорудивших плот из пустых алюминиевых коробок, которые использовались для хранения боеприпасов, и деревянных ящиков.

Вновь прибывшие убедили Хэррелла и его друга Спунера, что нужно двигаться в сторону Филиппин. Остальные 12 членов экипажа не поддержали идею (их так и не спасли). Едва начав движение на самодельном плоту, моряки увидели на поверхности воды ящик картошки.

Она оказалась гнилой, но с твёрдой сердцевиной. Это всё, что побывало у меня в желудке за четыре с половиной дня Эдгар Хэррелл

Пятый день

На следующий день плот с людьми заметили с неба. Экипаж американского бомбардировщика, который патрулировал эту зону, передал информацию командованию. Как ни странно, до этого момента в штабе ВМФ даже не знали о том, что "Индианаполис" был подбит, а выжившие в кораблекрушении нуждаются в помощи. Спасательная операция началась незамедлительно.

Первым на место прибыл самолёт-амфибия. Его пилот Эдриан Маркс ещё на подлёте заметил, что на моряков нападают акулы. Вопреки приказам начальства он посадил воздушное судно в неспокойные воды и начал одного за другим вытаскивать пострадавших. Ему удалось взять на борт 49 человек. Ещё семерых он привязал к крыльям.

В этот же день в район катастрофы пришли семь американских судов, которые забрали выживших на базу. Из 1195 членов экипажа "Индианаполиса" домой вернулись лишь 316. После того как Эдгара Хэррелла выписали из военного госпиталя, ему вручили медаль "Пурпурное сердце".

Только божественное провидение позволило мне выжить, и я отдаю Господу должное в своей книге "Из глубин". Я до сих пор переживаю те ужасные события и никогда не забываю о роли Спасителя Эдгар Хэррелл

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