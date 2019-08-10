Суперагент. Как Советы завербовали министра финансов США и создателя МВФ

Гарри Уайт вошёл в историю как архитектор послевоенной мировой экономической системы, создатель МВФ и один из самых высокопоставленных советских агентов в истории.

16 августа 1948 года в разгар слушаний его дела в Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности скончался Гарри Декстер Уайт. Только в конце ХХ века удалось окончательно установить, что один из архитекторов Бреттон-Вудской системы и создатель Международного валютного фонда и Всемирного банка на протяжении ряда лет был советским агентом влияния.

Ранние годы

Гарри Уайт родился в 1892 году в семье еврейских эмигрантов из Российской империи, которые перебрались в Америку с территории современной Литвы за семь лет до рождения сына. В США они сменили фамилию Вейт на более распространенную в этой стране фамилию Уайт. После окончания Первой мировой войны и демобилизации он поступил в университет.

Он оказался весьма способным студентом и вскоре после окончания учёбы защитил докторскую диссертацию по экономике. Затем он несколько лет преподавал в вузах, пока его старый знакомый Джейкоб Вайнер не позвал его в правительство. Вайнер получил пост советника министра финансов Моргентау.

Уайт начинал простым сотрудником в отделе денежно-кредитного регулирования. Но за несколько лет он совершил ряд резких скачков. В 1938 году он возглавил отдел монетарных исследований, а спустя три года был назначен помощником министра финансов Моргентау. Его специализацией была международная финансовая деятельность. Кроме того, Уайт стал главным ответственным посредником между министерством и Государственным департаментом.

Архитектор мировой экономики

Уайт сыграл значительную роль в создании послевоенной мировой экономической системы. Именно он был главным представителем США на Бреттон-Вудской конференции 1944 года, которая закончилась убедительной победой американской стороны. Уайту удалось добиться того, что мировой валютой стал американский доллар вместо предлагаемого тогда британцами варианта — банкора, привязанного к золоту. Эта система просуществовала до конца 70-х годов, когда ей на смену пришла Ямайская система, уже окончательно отвязавшая валюты от золота и отменившая фиксированные валютные курсы.

Кроме того, Уайт стоял у истоков создания Всемирного банка и Международного валютного фонда, которые должны были стать важной частью новой мировой экономической системы.

Идейный агент

Уайт никогда не был членом Коммунистической партии США и вообще не являлся коммунистом по своим взглядам. Тем не менее он испытывал определённую симпатию к СССР и всегда был сторонником сближения двух стран, несмотря на их разные экономические и политические системы. Превращение СССР в сверхдержаву и хорошие отношения между Сталиным и Рузвельтом станут залогом мира и стабильности на планете, полагал он.

Уайт начал сотрудничество с советской разведкой во второй половине 30-х годов по своей собственной инициативе и никогда не получал плату за передачу секретной информации. Через своих подчинённых, имевших связи с американскими коммунистами, Уайт постепенно установил контакт с советским резидентом в США Яковом Голосом, который создал колоссальную сеть агентов НКВД в Америке. Уайт по цепочке через своих подчинённых сливал Голосу сверхсекретную информацию и правительственные документы, а тот передавал их в Москву.

По мере карьерного роста он превратился в одного из важнейших советских агентов влияния. Первоначально Уайту был присвоен оперативный псевдоним "Юрист". Но позднее из опасений навредить ему псевдоним одного из ценнейших агентов регулярно изменялся, чтобы исключить возможность разоблачения.

В переписке советских спецслужб Уайт назывался самым ценным источником информации в США: "Юрист представляет наиболее ценного источника из этой группы. Его возможности благодаря близости к Моргентау очень большие. В работе с ним надо взять направление на получение важной документальной и устной информации. Ввиду ценности Юриста и необходимости соблюдения конспирации считаем целесообразным выделение для работы с ним специального нелегала".

Агентурные донесения

Став директором монетарного отдела в Министерстве финансов, Уайт получил привилегию самостоятельно подбирать себе сотрудников, минуя проверки по линии спецслужб. Он взял себе в помощники завербованного Советами агента Гарольда Глассера.

По протекции Уайта, Глассер получил пост вице-президента Совета по военному производству — правительственного агентства, курировавшего производство военной продукции. Кроме того, Глассер был главным экономическим советником США в Эквадоре. Глассер был не единственным таким выдвиженцем Уайта, но самым крупным.

Сам Уайт был важнейшим осведомителем советских спецслужб о настроениях в высших кругах американской власти. Он сообщал о тех или иных внешнеполитических намерениях и интересах США, давал подробные комментарии по различным решениям во внутренней политике.

В 1943 году Уайт сорвал выделение 200-миллионного американского кредита китайскому лидеру Чан Кайши, который находился во враждебных отношениях с советским правительством. Некоторые исследователи конспирологического толка даже уверены, что именно Уайт внёс решающий вклад в срыв переговоров между США и Японией об отмене нефтяного эмбарго, что в конечном счёте привело к вступлению этих стран в войну. По их мнению, это было сделано в интересах СССР, поскольку война на Тихом океане обезопасила советское государство от открытия японцами второго фронта в 1941–1942 годах.

Разоблачение

Уайт едва не был разоблачён в самом начале своей деятельности. В 1939 году советский агент Уиттекер Чемберс порвал отношения с разведкой. Фанатичный американский коммунист Чемберс после начала Большого террора разочаровался в своих идеях, прекратил сотрудничество с советской разведкой и стал таким же фанатичным антикоммунистом. Чемберс добился встречи с советником Рузвельта по внутренней безопасности Адольфом Берли, которому назвал лиц, по его мнению, сочувствующих коммунистам. Фамилия Уайта в дальнейшем докладе Берли президенту не фигурировала, однако там содержалась информация о возможных агентах влияния на высших постах в Министерстве финансов. Рузвельт посчитал эту информацию абсурдом.

Более серьёзной была информация, полученная в 1945 году от Элизабет Бентли. Она, как и Чемберс, была американской коммунисткой и на протяжении нескольких лет выполняла функции курьера советской разведки. Однако она не поладила со своим новым связным из СССР Анатолием Горским. Поругавшись с ним, она решила порвать отношения с разведкой, после чего выложила всю известную ей информацию ФБР.

Однако он был слишком большой фигурой, чтобы его можно было убрать исключительно из-за навета подозрительной дамы с сомнительным прошлым.

Только в 1947 году в связи с обострением отношений и началом холодной войны было начато расследование против Уайта. Его вызвали в комиссию для дачи показаний в начале августа 1948 года. Сразу после выступления у него случился сердечный приступ. Через несколько дней он пережил ещё один. 16 августа 1948 года, в разгар слушаний, Уайт скончался в возрасте 55 лет. Официальная причина смерти — передозировка дигоксином. Это лекарство используется при сердечной недостаточности. Трудно сказать, было ли это самоубийство, поскольку передозировки этим лекарством у сердечников случались очень часто. Во всяком случае, никакой прощальной записки он не оставил.

В 50-е годы в рамках американского секретного проекта по дешифровке советских разведсообщений "Венона" агент Юрист был идентифицирован как Гарри Уайт. Однако из-за того, что проект считался сверхсекретным, полученная информация не публиковалась вплоть до 90-х годов.

Только в конце ХХ века, после снятия секретности с "Веноны" и публикации некоторых советских архивов спецслужб, сотрудничество Уайта с советской разведкой было окончательно и достоверно подтверждено. И по сей день Гарри Уайт остаётся одним из самых высокопоставленных советских агентов влияния в истории США.