Ценная мишень. Кто и почему охотился на Ленина

30 августа 1918 года Фанни Каплан совершила покушение на Владимира Ленина. Первый лидер советского государства стал своеобразным рекордсменом по количеству покушений. На Ленина было совершено от пяти до десяти попыток покушения. При этом три раза жизнь вождя большевиков в буквальном смысле слова висела на волоске.

Петроградское покушение

Самое загадочное покушение на вождя мирового пролетариата. Поздним вечером 1 января 1918 года автомобиль, в котором ехал Ленин, был обстрелян на одной из петроградских улиц. Никто из пассажиров серьезно не пострадал, только сидевшему рядом с Лениным швейцарскому коммунисту Фрицу Платтену пуля поцарапала руку.

Через несколько дней стрелявших задержали. Они входили в некую группу офицеров, по взглядам близких к эсерам. Однако дальше произошло невероятное. Никого из покушавшихся на Ленина не наказали, вместо этого их зачислили в формирующуюся Красную армию.

Вполне возможно, что в действительности следствию не удалось найти каких-либо доказательств их причастности, и Ленин велел закрыть дело и отправить офицеров в армию. Во всяком случае, это объясняет причину, по которой официальный биограф Ленина Бонч-Бруевич позднее оказывал протекцию Ушакову-Решетову — одному из задержанных по делу.

Нельзя исключать, что в тот вечер Ленин едва не стал жертвой революционного разгула. В первые недели революции нетрезвые матросы и солдаты нередко нападали на "буржуев". Увидев автомобиль, кто-то из них мог потехи ради выпустить в его сторону несколько пуль.

Случайная встреча с дезертирами

Неприятный для Ленина инцидент, который не был целенаправленным покушением, но мог закончиться для него весьма плачевно. В марте 1918 года при переносе столицы из Петрограда в Москву лидеры большевиков перебирались в новую столицу в условиях строжайшей секретности на спецпоездах.

В то время на железных дорогах хозяйничали целые полки дезертировавших из армии и флота солдат и матросов. Они захватывали поезда и разъезжали по стране, устраивая кутежи и погромы, нередко нападали на встречные поезда и грабили "буржуев".

При переезде в Москву поезд, где ехал Ленин, натолкнулся на один из эшелонов дезертиров. Они заблокировали движение и отказывались пропускать эшелон. Загулявшие солдаты и матросы численностью около пятисот-шестисот человек, вероятно, планировали "повеселиться с буржуями". Однако не на тех нарвались: Ленин ехал под охраной сотни вооружённых до зубов латышских стрелков. Как только вооружённые дезертиры попытались приблизиться к поезду, латыши выкатили на крыши пулемёты. Дезертиров загнали в вагоны, после чего забрали у них всё оружие. После этого ленинский поезд двинулся дальше.

Покушение Каплан

Самое знаменитое покушение. 30 августа 1918 года в Ленина было выпущено несколько пуль после митинга на заводе Михельсона. Через несколько часов неподалёку от места покушения за подозрительное поведение была задержана женщина по имени Фанни Каплан, внезапно признавшаяся в причастности к покушению.

Согласно официальной версии, за покушением на Ленина стояли эсеры, однако их лидеры всегда отрицали свою причастность. Существуют и другие версии. По одной из них, организатором был Яков Свердлов, глава ВЦИК. В случае смерти вождя партии, у него были наибольшие шансы стать его преемником. Именно люди Свердлова вели следствие по делу Каплан и допрашивали её, фактически отстранив чекистов. Следствие было проведено весьма странно, не проводился даже следственный эксперимент с участием подозреваемой. Каплан допрашивали всего один день, после чего поспешили расстрелять.

Насколько смерть Ленина связана с покушением

Вопрос о влиянии ранений на здоровье Ленина до сих пор остаётся дискуссионным. В официальном заключении указано, что причиной смерти стал атеросклероз сосудов и кровоизлияние в мозг. Часть исследователей полагает, что в действительности Ленин умер от одной из форм сифилиса, который в то время был весьма распространён.

Ленин оправился от ран достаточно быстро. Тем не менее некоторые врачи полагают, что ухудшение его здоровья могло быть связано с образованием тромба в левой сонной артерии, повреждённой пулей. Другие склонны винить прежде всего наследственность. Отец вождя большевиков умер в таком же возрасте и от тех же причин, что и сын, — кровоизлияние в мозг.