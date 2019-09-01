Поджигатели войны. Как нацисты подставили поляков и начали Вторую мировую

Нацисты начали войну, организовав фейковые атаки поляков, которые на самом деле оказались делом рук СС, СД и абвера.

Вечером 31 августа 1939 года в обстановке строжайшей секретности германскими спецслужбами была проведена так называемая операция под фальшивым флагом. Несколько немецких отрядов, переодетых в польскую форму, атаковали приграничные немецкие объекты. Через несколько часов в ответ на эти фальшивые атаки немецкие войска перешли польскую границу. Началась Вторая мировая война.

Подготовка к провокациям

Операция под польским флагом понадобилась немцам потому, что Гитлер не хотел выглядеть в глазах мировой общественности агрессором. Так как до этого он действовал, декларируя идеи восстановления справедливости. Но вооружённое нападение на Польшу могло вызвать крайне негативную реакцию со стороны Британии и Франции, которых Гитлер в то время ещё опасался. Поэтому ему потребовался повод для войны.

В начале августа 1939 года совместными усилиями СС и абвера началась разработка провокационной операции, которая позволила бы выставить Польшу вероломным агрессором. К середине августа были определены приоритетные цели для фальшивых атак, личный состав, участвующий в операции, и кураторы.

Планировалось атаковать таможенный пункт в Хохлиндене, домик лесничего в Питшене, станцию связи в Нойберштайхе, а также захватить приграничный железнодорожный тоннель в Яблонкове. Главной частью операции была фальшивая атака "поляков" на радиостанцию в Гляйвице.

Все операции готовились в атмосфере строжайшей секретности. Участников доставляли к польской границе в закрытых грузовиках. Им не только строжайше запрещалось разговаривать с кем-либо, но и даже просто выглядывать из кузова. Не разрешалось брать с собой какие-либо документы. На границе часть из них переодевалась в польскую униформу, другая часть — в гражданскую одежду. Они должны были изображать польских ополченцев и партизан. Большая часть участников операции служила в СС или СД, но были и люди из абвера — они участвовали в атаке на тоннель. Их отбирали из числа тех, кто более-менее сносно владел польским языком.

Они должны были атаковать намеченные приграничные немецкие объекты. После беспорядочного огня они отступали, оставив трупы в польской униформе. Роль убитых при нападении поляков играли отобранные в лагерях немецкие заключённые, приговорённые к смертной казни. Их планировалось переодеть в польскую униформу, умертвить при помощи инъекции и изрешетить пулями, чтобы ни у кого не было сомнений, что эти люди погибли в перестрелке.

Общее руководство операцией осуществлял шеф гестапо Рейнхард Гейдрих. На местах командовали эсэсовцы. Атакой на таможенный пост руководил Оттфрид Хельвиг, а координатором был Герберт Мельхорн. Группу, которая должна была захватить туннель, возглавлял Ганс-Альбрехт Херцнер. Нападением на домик лесничего командовал Отто Раш, отбор смертников из лагерей и их доставку курировал Генрих Мюллер. Он же был личным представителем Гейдриха и координировал все действия групп. Главная роль в операции отводилась штурмбаннфюреру СС Альфреду Науйоксу, который командовал атакой на гляйвицкую станцию. Этой операции отводилась главенствующая роль.

Фальстарт

Первой тайной операцией немцев стал захват железнодорожного тоннеля в Яблонкове. Он находился практически на границе между Чехословакией, уже ставшей частью Германии, и Польшей и имел важное стратегическое значение. Его уничтожение позволяло существенно затормозить продвижение немцев на этом участке. Поляки об этом знали, поэтому заминировали его ещё за несколько месяцев до начала войны.

В ночь на 26 августа группа абвера под командованием лейтенанта Херцнера должна была атаковать станцию и захватить тоннель. Ожидалось, что через несколько часов на подмогу подойдут регулярные части вермахта, поскольку начало войны с Польшей планировалось на 26-е число. Однако в последний момент на самом верху было принято решение перенести дату начала войны на несколько дней. Из-за проблем со связью диверсанты не знали об изменении планов и дисциплинированно атаковали станцию.

К их удивлению, обороняющиеся обладали самыми современными средствами связи. После недолгой перестрелки на подмогу прибыли части польской армии, и немцам пришлось бежать. Чтобы замять разгоревшийся скандал, командующий расквартированной в районе немецкой дивизией генерал Отт лично принёс извинения полякам, списав всё на действия некоего безумца, который будет строго наказан.

Первая операция ещё не начавшейся войны провалилась. Поляки с этого момента особенно пристально следили за туннелем и 1 сентября успели взорвать его всего через час после объявления войны.

"Бабушка умерла"

Именно с этой фразы началась Вторая мировая война. Она была кодовым сигналом к выступлению для гляйвицкой группы. Ранним вечером 31 августа Науйокс снял трубку телефона в отеле и услышал фразу, которая изменила сотни миллионов человеческих жизней на Земле: Grossmutter gestorben. Через три часа он начал операцию, которая станет первым актом самой кровопролитной войны в истории человечества.

В 19:30 его отряд был уже в сборе и выдвинулся к радиостанции. Через полчаса они ворвались в помещение станции. Персонал, находившийся на месте, естественно, был не в курсе операции и принял всё за чистую монету, тем более что участники нападения переговаривались по-польски. Напуганных немцев связали и отвели в подвал. После этого переодетые эсэсовцы изрешетили стены в помещении, разгромили комнаты и вышли в радиоэфир. Прокричав несколько фраз на польском под аккомпанемент стрельбы, они обратились к слушателям, объявив, что станция захвачена польской армией. После этого они оставили в окрестностях тела переодетых немецких смертников, предварительно изуродовав их лица, чтобы сделать невозможной идентификацию.

Только одно тело не было подвергнуто этой процедуре. Это был труп силезского фермера Франтишека Хонёка, известного своими польскими симпатиями. За свои взгляды он поплатился жизнью. За сутки до операции он был захвачен гестапо, убит при помощи инъекции и переодет в польскую форму. Он был единственным, кто имел при себе документы, поскольку именно его тело немцы планировали представить общественности для подтверждения польской агрессии. Таким образом, Хонёк стал первой жертвой Второй мировой войны.

Оставив трупы, группа Науйокса отступила. Аналогичным образом развивались события и на других объектах атак. В 4:30 утра 1 сентября люфтваффе нанесло удары по польским аэродромам, а через 15 минут польскую границу перешли сухопутные части вермахта. Утром того же дня все германские СМИ сообщили о вероломной атаке польских сил на немецкие приграничные объекты. В тот же день, выступая в рейхстаге, Гитлер заявил, что Польша своими безрассудными действиями вынудила Германию ответить силой. Началась самая жестокая и масштабная война в истории человечества.

Провокаторы, развязавшие войну

Судьбы этих людей сложились по-разному. Командовавший нападением на железнодорожный туннель Херцнер в звании оберлейтенанта был переведён в легион "Нахтигаль", в котором служили украинские националисты. На Восточном фронте он получил тяжёлое ранение и умер от его последствий в сентябре 1942 года.

Ушедший из СД после конфликта с Гейдрихом Мельхорн (первоначально именно он координировал взаимодействие групп, участвовавших в операции под фальшивым флагом) отвечал за маскировку мест массового захоронения узников одного из концлагерей. После войны он не привлекался к ответственности, работал адвокатом, затем юридическим консультантом в компании "Маузер". Умер в 1968 году.

Отвечавший за атаку на домик лесничего Отто Раш в годы войны возглавлял айнзатцгруппу С, действовавшую на территории оккупированной Украины. Он был непосредственным организатором бойни в Бабьем Яре. Позднее по состоянию здоровья оставил службу в СД и руководил одной из немецких фирм. Был подсудимым на Нюрнбергском трибунале, но из-за тяжёлого состояния здоровья (болезнь Паркинсона и прогрессирующая деменция) дело против него было прекращено. Умер в 1948 году.

Генрих Мюллер, непосредственно координировавший операцию, через месяц после начала войны был вознаграждён постом шефа гестапо, который занимал до последних дней войны. В начале мая 1945 года он исчез из Берлина. Выдвигалось множество версий о его дальнейшей судьбе и о том, где он мог укрыться. Только в 2013 году было объявлено о том, что его захоронение удалось обнаружить. Мюллер погиб в начале мая, но из-за всеобщего хаоса не был идентифицирован.

Альфред Науйокс, руководивший налётом на станцию в Гляйвице, в 1941 году был изгнан из СД за невыполнение приказа и отправлен на Восточный фронт. После ранения был переведён на работу в оккупационную администрацию Дании. Там он оказался причастен к убийствам нескольких членов Сопротивления. В конце 1944 года попал в плен к американцам, но избежал ответственности за военные преступления в обмен на сотрудничество со следствием.

Именно Науйокс выступал в качестве свидетеля на Нюрнбергском трибунале и сообщил самые подробные данные о немецкой провокации, начавшей мировую войну. После этого он был экстрадирован в Данию, где его обвинили в убийстве нескольких членов Сопротивления. Был приговорён к тюремному заключению, но через три года освобождён вместе с остальными осуждёнными нацистами.

Науйокс вернулся в ФРГ, где занимался бизнесом и поддерживал контакты с некоторыми старыми нацистами. В 60-е годы он опубликовал мемуары под названием "Человек, который начал войну", в которых ещё раз подробно описал события, происходившие в Гляйвице. Немецкие правоохранители несколько раз начинали против него новые расследования, но осуждён он так и не был. Умер в 1966 году.

Рейнхард Гейдрих, осуществлявший общее руководство провокационной операцией, вознёсся выше всех, став одной из ключевых фигур нацистской Германии. В сентябре 1939 года он получил пост главы РСХА (Главное управление имперской безопасности), объединившего сразу несколько спецслужб. Позднее стал главой протектората Богемии и Моравии (бывшей Чехословакии). Погиб в результате покушения агентов Сопротивления в Праге в июне 1942 года.