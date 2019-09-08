Личный маг Сталина. Почему мозг Вольфа Мессинга оценили в миллион долларов

Лучший друг экстрасенса артист Юрий Никулин пришёл на его похороны в гриме клоуна.

10 сентября 120 лет назад родился знаменитый телепат Вольф Мессинг. Он угадывал мысли людей, находил пропавшие предметы и предсказывал будущее. К Сталину в Кремль он входил без пропуска. О нём вышло несколько исследований и мемуаров близких людей.

Страдал лунатизмом В детстве у Вольфа был сомнамбулизм, от которого его вылечили, ставя у кровати корыто с ледяной водой Фото © 24smi.org

Наследственный дар? Маленький Вольф унаследовал дар от отца, который предсказывал урожаи яблок Фото © 24smi.org

Первое предсказание он сделал в шесть лет. Однажды маленький Вольф обезоружил распекавшего его отца, сказав, что наутро их корова, кормилица этой небогатой семьи, умрёт. Глава семьи не поверил, но на следующий день всё сбылось.

Юному Мессингу приписывают множество чудес: в 11-летнем возрасте встретил великана, назвавшего его сыном Божиим, в подростковом возрасте обманул контролёра, подсунув ему клочок газеты вместо билета, в двадцать лет помог найти пропавшие бриллианты из дома графа Чарторыйского.

Собирался стать раввином, потом ограбил синагогу и организовал трип по Европе Он хорошо знал Тору, готовился принять духовный сан. Но потом разочаровался в боге, опустошил кассу для пожертвований и уехал Фото © 24smi.org

В годы скитаний эксцентричный юноша успел поработать в польских бродячих цирках. Там он и заинтересовался всерьёз иллюзионизмом и эстрадной телепатией. В своей автобиографии он рассказывает, как побывал в Германии, Австрии, Англии, во Франции, даже в Индии, где виделся с Махатмой Ганди.

Три месяца в хрустальном гробу изображал мёртвого японца В конце 30-х был популярен номер, где Мессинг изображает труп. По словам мага, в общей сложности он пролежал так 90 дней Фото © 24smi.org

В те времена он плохо питался и очень смахивал на мертвеца. В течение дня, когда толпы зевак штурмовали павильон, где лежал Мессинг, он не мог есть и пить, зато ночью бежал к шкафчику с едой и жадно поглощал скудные запасы.

С началом Второй мировой войны Мессинг бежал в Советский Союз, что спасло его от верной смерти. 1 сентября 1939 года немецкие войска вторглись на территорию Польши и начали сгонять евреев в гетто.

Отца и братьев убили нацисты Все родственники, включая отца и братьев, погибли в Майданеке и в варшавском гетто Фото © Wikipedia

Мессинг пишет в автобиографии, что он предсказал гибель Гитлера и крах фашистской Германии. И за это был записан в список личных врагов фюрера.

Мессинг ненавидел нацистов и с радостью помогал фронту. Он купил два истребителя: Як-1 и Як-4, на одном из которых лётчик-ас Ковалёв сбил четыре вражеских самолёта.

Удивил Сталина Вождь пригласил Вольфа к себе в Кремль. А уйти предложил без пропуска. Он поразился, когда тот легко миновал все посты Фото © Репродукция фотохроники ТАСС

Мессинг разоблачал чудеса В СССР ему предложили роль иллюзиониста в агитбригаде, развлекавшей солдат. В конце каждого номера он сообщал: "Никакой магии" Фото © 24smi.org

Это было обязательное требование со стороны администрации. Любая мистика разоблачалась, а все чудеса должны были иметь материальную основу. Другое дело, что Мессинг и не видел в своём ремесле ничего необычного. Он так и говорил: "Это не чтение мыслей, а чтение мускулов".

Свой природный талант он отточил до предела, научившись по психофизиологическим реакциям: пульсу, дыханию, частоте морганий — угадывать то, что человек думает.

Помог разведке разоблачить шпиона Во время войны к Вольфу обратились за помощью. На границе был задержан шпион. Он шифровался, но маг его вывел на чистую воду Фото © 24smi.org

Дружил с Никулиным, Райкиным и Леоновым В СССР иллюзионизм был в диковинку. Скоро Мессинг обрёл достаток и известность. Бывал в гостях у Юрия Никулина и других артистов Фото © ИТАР-ТАСС

Когда Мессинга не стало, Никулин, прервав выступление и даже не успев полностью стереть грим клоуна с лица, пришёл на гражданскую панихиду.

Панически боялся публики За сутки до выступления Вольф терял аппетит и ходил как на взводе. Он так и не смог привыкнуть к публичности, хоть и скрывал это Фото © 24smi.org

Когда ему ассистировала его жена, Аида Мессинг, ему было проще выступать. Потом она умерла, и вместо неё некоторое время проработала другая ассистентка. Когда он оставался один на сцене, он потел и заикался. Людям казалось, что это бурлит его мистическая энергия, а у него от волнения обычно болел живот.

Умер после кражи любимого талисмана Однажды он купил себе перстень с огромным бриллиантом. Стоил он 700 тысяч рублей. Когда его украли, он понял, что конец близок Фото © 24smi.org

Через неделю его не стало. В 1974 году после операции на сосудах Вольф Мессинг скончался от пневмонии. Он будто предчувствовал это и успел попрощаться со своей квартирой перед тем, как его госпитализировали.

Иностранцы давали миллион долларов за мозг Мессинга Татьяна Лунгина, близкая подруга мага, рассказала в мемуарах, что некая иностранная организация оценила его мозг в такую сумму Фото © 24smi.org

Сделка не состоялась, ведь профессор Крымский, патологоанатом, как и обещал, сохранил мозг экстрасенса. Сейчас он хранится в московском Институте мозга.