Бонус за славу. Как поощряли народных артистов СССР

В Советском Союзе народные артисты получали массу бонусов и льгот, порой недоступных простым смертным.

6 сентября 1936 года было учреждено звание народного артиста СССР. В те времена оно открывало доступ к закрытым спецраспределителям, номенклатурным больницам, персональным пенсиям и дачам в престижных посёлках. Но в настоящее время от былого величия звания мало что осталось.

Народными артистами становились самые выдающиеся деятели искусства (композиторы, актёры, режиссёры, артисты балета, оперные певцы, циркачи), внёсшие особый вклад в свою сферу деятельности. Формально предусматривалась очерёдность и своеобразная иерархия званий. Сначала шёл заслуженный артист республики, затем народный артист республики. И только после этого, как венец карьеры, звание народного артиста СССР.

В Москве регулярно устраивались декады искусства народов СССР, в рамках которых проходило присвоение звания народного артиста представителям чествуемых республик. Это привело к тому, что среди народных артистов СССР было немало людей, почти не известных за пределами союзных республик. При этом всенародные любимцы и культовые артисты нередко так и не получали это звание. К примеру, Владимир Высоцкий так и не стал народным артистом, несмотря на фантастическую популярность.

Сколько человек получили

Всего звание народного артиста СССР получило 1006 человек. 6 сентября 1936 года оно было присвоено первым 13 артистам, среди которых были такие знаменитые театральные деятели, как Владимир Немирович-Данченко и Константин Станиславский. Последними народными артистами СССР 21 декабря 1991 года стали актёры Софья Пилявская и Олег Янковский.

Рекордсмены

Самой молодой обладательницей звания народного артиста СССР стала 24-летняя казахская оперная певица Куляш Байсеитова. Она же является абсолютным рекордсменом по скорости получения этого звания. Вокалистка получила его уже через три года после начала своей творческой карьеры. Далеко не всем артистам так везло, многие получали его только на склоне лет. Например, Георгий Вицин стал народным артистом только в 73 года, несмотря на свою популярность. Старейшим деятелем искусства, получившим звание, был украинский композитор Станислав Людкевич. Ему присвоили его в возрасте 90 лет.

Кто не получал звание

В первые три десятилетия эстрадные исполнители вообще не получали это звание. В брежневскую эпоху было сделано несколько исключений. Звание присвоили Леониду Утёсову, Людмиле Зыкиной и Клавдии Шульженко, а также нескольким исполнителям, совмещавшим эстраду и оперу, как Муслим Магомаев. Регулярно присваивать звание популярным эстрадным артистам начали только в конце 80-х годов.

Льготы и бонусы

Звание народного артиста СССР давало немало различных льгот и бонусов его обладателю. Народные артисты практически приравнивались к высокопоставленным государственным деятелям. Они прикреплялись к номенклатурным больницам и санаториям, в которых имели право бесплатно отдыхать. Им полагались государственная дача (как правило, в элитных дачных посёлках, куда не имели шанса попасть простые смертные) и служебный автомобиль.

На гастролях народных артистов селили в лучшие номера гостиниц, а в пути предоставлялись лучшие места в поездах и самолётах. В особо дефицитные времена их прикрепляли к специальным распределителям, где они получали товары, которых не было в обычных магазинах.

Заработная плата начислялась им по повышенному тарифу. И, наконец, они получали особую пенсию. Как и отставные номенклатурщики высокого ранга, народные артисты становились персональными пенсионерами. Подобные пенсии в среднем в два-три раза превышали среднюю по стране. Кроме того, персональные пенсионеры имели существенные скидки на услуги ЖКХ, лекарства и имели право на дополнительную жилплощадь — сверх стандартных советских норм. В эпоху, когда рынка жилья не существовало и оно распределялось вручную, получить комфортную квартиру в хорошем месте народному артисту было значительно легче, чем коллеге, не имевшему этого звания.

Когда звание ценилось выше всего

В сталинскую эпоху звание народного артиста давало наибольшие привилегии (закрытые спецраспределители, индивидуальные квартиры, дачи, автомобили — всё это было просто недоступно для простых смертных в то время). В дальнейшем, по мере роста благосостояния всего общества, оно давало всё меньше ощутимых бонусов, пока окончательно не превратилось в почётное звание.

Что сейчас

Преемником общесоюзного звания стало звание народного артиста Российской Федерации, которое также предусматривает определённую иерархию. Оно не должно присваиваться ранее чем через 10 лет (для артистов балета — пять лет) после присвоения звания заслуженного артиста РФ.

В отличие от советской эпохи, присвоение звания производится только раз в год, накануне празднования Дня работника культуры.

Современное звание народного артиста является не более чем почётным. Почти никаких заметных льгот и бонусов, в отличие от советского времени, оно не предоставляет. Артисты, чьи заслуги были отмечены государством, имеют льготы по оплате услуг ЖКХ. Федеральных доплат это звание не предусматривает, но регионы имеют право самостоятельно устанавливать те или иные надбавки.

В Москве народные артисты, уже вышедшие на пенсию, с недавних пор получают специальные выплаты в размере 30 тысяч, а также право захоронения на наиболее престижных кладбищах города. В некоторых регионах также установлены ежемесячные надбавки к пенсиям проживающих на их территории деятелей искусства. Они варьируются в зависимости от финансовой обеспеченности региона, но сравнительно невелики: от 500 рублей до 5–7 тысяч в месяц.