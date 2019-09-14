Близкий контакт. Как США напугал трёхметровый монстр

Флэтвудского монстра, устроившего переполох в Западной Виргинии, пытаются идентифицировать уже более полувека.

12 сентября 1952 года в маленьком американском городке Флэтвудс произошёл необъяснимый инцидент. Несколько свидетелей наблюдали падение светящегося летающего объекта, а при попытке приблизиться к нему столкнулись с неизвестным существом, которое до полусмерти напугало их. Создание, ставшее известным как флэтвудский (он же — зелёный, он же — трёхметровый) монстр, так и не было однозначно идентифицировано и уже более полувека вызывает интерес как у скептиков, желающих развенчать эту историю, так и у любителей паранормального.

Неопознанный объект

Тёплым вечером сентября трое подростков, игравших на школьной площадке, увидели на небе неизвестный объект, приближающийся к земле и оставляющий за собой яркую полосу света. Объект, как им показалось, приземлился на поле одного из местных фермеров.

Заинтригованные школьники направились домой (двое из них были братьями), по пути захватив с собой нескольких соседей, включая семнадцатилетнего служащего национальной гвардии Юджина Лемона, который взял с собой собаку. Братья сообщили своей матери Кэтлин Мэй, что наблюдали летающий объект, приземлившийся на поле неподалеку. Мэй, бывшая учительница местной школы, на тот момент сотрудница салона красоты, отправилась вместе с подростками к месту приземления.

Лемон, несмотря на молодость, был опытным охотником и следопытом. Именно ему довелось первым обнаружить нечто, названное впоследствии флэтвудским монстром. Но прежде они столкнулись с другим необъяснимым явлением.

В окрестностях места, где будто бы приземлилось НЛО, распространялся зловонный и едкий туман, вызывавший неприятные ощущения в носоглотке. По воспоминаниям Кэтлин Мэй, запах тумана напоминал одновременно запах серы и чего-то горелого. Туманы в этом районе штата не были редкостью, но зловонием не отличались.

Сквозь туман группа исследователей сумела различить красные мигающие огни. Они находились не на земле, а на некотором возвышении, как будто мигающий объект завис в воздухе в нескольких метрах над землёй.

Когда они стали приближаться к мерцающим огням, собака Лемона начала вести себя странно. Она то скулила, то рычала, всем видом показывая, что испытывает сильное беспокойство от некоего объекта по левую сторону от группы. Тогда Лемон отошёл от остальных на несколько шагов и направил в ту сторону луч фонаря. В этот момент вся группа и увидела нечто.

Явление монстра

Луч фонаря оказался направлен прямо на голову неизвестного существа. Учитывая направление луча, высота неизвестного существа составляла около трёх метров. Свидетели описывали его как имеющего массивное тело тёмно-зелёного цвета и голову странной формы, напоминающую надетый капюшон или карточный пиковый туз. Лицо отличалось красно-рыжим оттенком и светящимися красными глазами. Кроме того, некоторые успели разглядеть когтистые лапы или пальцы создания на уровне его лица. Разгневанное светом фонаря чудовище издало ужасающий шипящий звук и метнулось на группу.

Объятые ужасом исследователи со всех ног помчались домой, причём Кэтлин Мэй перепрыгнула через высокий забор на краю поля (тогда как по пути туда ей потребовалось потратить несколько минут на преодоление этого препятствия).

Счастливо спасшиеся беглецы заперлись в доме семьи Мэй, после чего вызвали полицию. Однако шерифа не оказалось на месте, поскольку за несколько минут до этого он уехал к месту падения самолёта. В действительности никакого самолёта не было, просто неопознанный светящийся объект видели местные жители. Приняв его за терпящее крушение воздушное судно, они позвонили в полицию.

Дальнейшие события

Через несколько часов шериф приехал на вызов семьи Мэй, захватив с собой редактора местной популярной газеты. Выслушав свидетелей, никто не рискнул отправиться к месту появления монстра, решили дождаться восхода солнца.

Утром ни монстров, ни летающих тарелок на поле не оказалось. Однако присутствовавшие там отметили неприятный запах, который был уже не столь интенсивным, но ещё присутствовал. Кроме того, на поле были обнаружены следы, напоминающие занос автомобиля, хотя хозяин утверждал, что уже несколько лет не заезжал на эту часть поля на машине. Некоторые газеты также писали, что поисковикам удалось обнаружить на поле странные маслянистые выделения чёрного цвета, которые были переданы на экспертизу. Однако в дальнейшем ни один источник не сообщал о результатах экспертизы, поэтому, вероятнее всего, это конкретное сообщение стало газетной уткой.

Между тем состояние подростков ухудшалось. У них начались судороги и приступы рвоты. Особенно тяжёлым было состояние Лемона, который находился к предполагаемому монстру ближе всех. У него вдобавок к остальным симптомам ещё и сильно опухло горло — даже пил с трудом. Он связывал это с воздействием едкого и зловонного тумана. У других подростков также возникли проблемы с горлом, но в меньшей степени. У Кэтлин Мэй таких тяжёлых симптомов не наблюдалось.

Осмотревший пострадавших врач отметил, что симптомы напоминают отравление ипритом. Однако дальнейшего ухудшения состояния не произошло. Напротив, через несколько дней подростки пришли в норму.

Опросившие свидетелей полицейские и журналисты пришли к выводу, что они не врут. Их показания не противоречили друг другу. Кроме того, было очевидно, что все они страшно напуганы увиденным. Нашлись и другие свидетели — несколько человек, которые видели светящийся объект в небе и звонили шерифу, а также мать Лемона. Она утверждала, что в период отсутствия сына их дом дрожал несколько секунд. Она решила, что началось землетрясение. Включив радио, чтобы послушать предупреждения, она обнаружила, что оно не работает. Радио включилось только через 40–45 минут.

Новость о флэтвудском монстре сразу же стала национальной сенсацией. В город один за другим приезжали журналисты, телевизионщики, уфологи, исследователи паранормальных явлений, писатели. Посетили его и представители ВВС США, обследовавшие поле.

Было выдвинуто несколько различных версий, которые остаются дискуссионными до сих пор.

Близкий контакт третьей степени

Уфологи, приехавшие во Флэтвудс уже через несколько дней после инцидента, сходу заявили, что нашли достаточно доказательств, свидетельствующих о том, что в этом маленьком городке произошёл так называемый близкий контакт третьей степени. Который предусматривает не просто наблюдение неопознанных летающих объектов, но и неких существ, напрямую связанных с этими объектами.

По мнению сторонников этой версии, наличие нескольких не связанных друг с другом свидетелей, видевших странный объект в небе, наблюдение неизвестного существа, физические последствия для контактёров, наличие необъяснимого запаха и следы на траве достаточно ясно указывают на то, что контакт состоялся.

Рекламный трюк

Некоторые скептики с самого начала считали, что вся история со флэтвудским монстром не более чем инсценировка и рекламный трюк, призванный повысить туристическую привлекательность маленького и неприметного городка. По аналогии с лох-несским чудовищем.

Жители крошечного городка, где все друг друга знают, могли сговориться, в том числе и при участии местных журналистов, врачей, полицейских. Сторонники этой версии также указывают на то, что Флэтвудс активно занимается монетизацией инцидента. В городе регулярно проводится соответствующий тематический фестиваль, на место явления монстра возят туристов.

Однако их оппоненты полагают, что речи о сговоре и быть не может. Немало независимых свидетелей отмечали, что подростки действительно испытывали весьма неприятные симптомы в первые дни после предполагаемого контакта. Кроме того, их испуг был настолько сильным, что его трудно было бы подделать даже искусным актёрам, не говоря уже о подростках.

Ошибка идентификации

Скептическая версия, пользующаяся в последние годы наибольшей популярностью. Подростки действительно видели в тот вечер нечто страшное, их испуг был неподдельным, но инцидент имеет естественное объяснение.

Согласно этой версии, события, происходившие вечером 12 сентября, имеют следующее объяснение. Светящийся летающий объект, который видели подростки, является метеоритом, сгоревшим в атмосфере. О наблюдении метеорита в тот вечер сообщали жители сразу нескольких штатов.

Пульсирующие красные точки, которые они приняли за огни зависшего над землёй НЛО, могли быть огнями местного маяка. В окрестностях города расположено несколько авиамаяков. Вечером и в обстановке плотного тумана они вполне могли не разглядеть одного из них.

Что касается наблюдения монстра, то им могла оказаться сипуха (птица из семейства совообразных). Свидетели видели монстра всего несколько секунд в свете фонаря. Вдобавок, несомненное влияние на них оказывала атмосфера. Ожидание чего-то неизвестного и пугающего, следствием чего было возбужденное и взвинченное состояние, усиленное туманом и сумраком.

В такой нервозной обстановке ребята могли принять зелёные листья нижних веток дерева, сливающихся друг с другом, за тело монстра, а сидящую на более высокой ветке птицу — за его голову. Отличительной чертой сипухи является лицевой венчик в форме сердца или перевёрнутого пикового туза. Некоторые сипухи имеют красновато-рыжую окраску. Когтистые лапы, которые монстр держал у лица, вполне могли оказаться лапами птицы, сидевшей на ветке. Наконец, в теорию о сипухе неплохо вписывается и страшный звук, до полусмерти напугавший свидетелей. Сипуха известна тем, что издаёт душераздирающие звуки от завываний до шипения, которые помогают ей пугать грызунов и более эффективно охотиться на них.

Судороги и рвота нередко встречаются при различных формах истерических психозов, спровоцированных психотравмирующей ситуацией, и, как правило, проходят за несколько дней.

Следы на поле мог оставить автомобиль одного из местных жителей, который позднее признал, что ездил на поле ещё на рассвете, желая лично увидеть всё своими глазами до прибытия полиции.

Правда, и эта версия, несмотря на её логичность, не объясняет некоторые моменты. Не совсем понятно, почему у нескольких подростков были проблемы с горлом. Для истерических расстройств характерно ощущение так называемого кома в горле, но не раздражение и опухание. Кроме того, не очень ясно, откуда взялся запах, который отмечали все свидетели. В Западной Виргинии есть природные месторождения серы. Теоретически его можно было бы объяснить наличием поблизости подобного объекта. Однако местные жители обычно осведомлены о таких местах. К тому же запах наблюдался только в вечер контакта и на следующий день. В дальнейшем он исчез.

История флэтвудского монстра и полвека спустя остаётся неразгаданной до конца. Описанное свидетелями существо стало культовой фигурой поп-культуры (его образ присутствует в книгах, фильмах и компьютерных играх), а интерес к этому инциденту сохраняется до сих пор.