Королева секса. Как наложница стала императрицей Китая

Китайская императрица Цыси осталась в истории как самая развратная правительница, на которой оборвалась пятивековая династия Цин.

21 сентября 1898 года регентша маньчжурской династии Цин в Китае Цыси устранила последних конкурентов и стала императрицей. Империя недолго прожила после её смерти. Зато репутация Цыси как самой развратной императрицы прошла через века.

Её восхождение к трону началось за полвека до этого. Будучи шестнадцатилетней девушкой и дочерью опального чиновника, Цыси смогла завоевать доверие высших сановников, попав во дворец императора Сяньфэна в качестве наложницы самого последнего, пятого уровня.

Смекнув, что её единственный конёк — секс, будущая императрица начала совершенствоваться в этом вопросе. Её наставницей стала главная наложница Китая по прозвищу Слива, которая давала ей платные уроки.

Следующим шагом по "карьерной лестнице" стало сближение с женой императора — царицей Цыань. Цыси внимательно следила за тем, что происходит при дворе. Однажды она узнала, что Цыань собираются отравить, подсыпав мышьяк в вино. Цыси предупредила её об этом, чем спасла жизнь императрице. Поскольку Цыань была бесплодной, она предложила Цыси роль матери наследника.

Между женщинами возникла симпатия, перешедшая в страсть. Цыань, очарованная Цыси, порекомендовала её императору Сяньфэну в качестве драгоценной наложницы. Это высший ранг девушек при дворе, выше только царица.

В апреле 1856 года Цыси родила ребёнка. Рождение единственного сына императора, наследника китайского трона, усилило влияние Цыси. Когда умер истощённый от курения опиума и венерических болезней император, власть оказалась сосредоточенной в руках его вдовы Цыань и драгоценной наложницы Цыси.

Вдову главы государства не интересовала политика, поэтому Цыси в этом регентском тандеме лидировала. Далеко не всех такое положение вещей устраивало, у регентши было много врагов. В 1861 году она раскрыла заговор и казнила 500 человек, которых подозревала в бунтарских настроениях.

Цыси, получив власть, начала реализовывать свои сексуальные фантазии с оглядкой на соправительницу, которая зорко следила за тем, чтобы Цыси соблюдала правила приличия. К тому же Цыань ревновала наложницу.

С определённого момента жизнь Цыси стала напоминать инстинкты насекомого. По словам биографов, боясь огласки, она начала убивать своих любовников, используя мышьяк. Вести себя, как самка паука, Цыси начала не сразу. Первый раз, когда она забеременела от певца Яо Баошэна, то просто отправила его в деревню с большой суммой денег. Актёру Яну Юэлоу, который стал её любовником позднее, повезло меньше.

Однажды Цыань, зайдя в покои Цыси, обнаружила там её любовника — красавца-актёра. Поскольку по традициям того времени держать при себе фаворита официально было нельзя, то вскоре, опасаясь скандала, Цыси его отравила. А спустя некоторое время от загадочного отравления умерла и сама Цыань.

Преемником Цыси был её сын Тучжи от императора Сяньфэна. Он должен был вступить на престол в 17 лет. Но царский потомок прожил очень мало, заразившись сифилисом в 14 лет. После его смерти Цыси назначила будущим императором Цзайтяня, сына своей сестры, скрепив так императорский род своей родословной.

Цыси жестоко расправлялась с политическими конкурентами. Самым показательным инцидентом стал случай во время "боксёрского восстания" в Пекине, когда китайцы объявили войну иностранцам, которые контролировали прибыльную торговлю опиумом. Сначала она подначивала повстанцев крушить заводы, железные дороги и христианские церкви, громить дома и магазины иностранцев. Когда же Европа пригрозила ввести войска, она потопила бунтующих в крови. После этого Китай ослаб и стал ещё больше зависим от других держав.

Ряд антиманьчжурских восстаний также был жестоко подавлен Цыси. У неё получалось укреплять собственную власть, но она совершенно не занималась государственными реформами. В 1868 году в Японии, которая отставала от Китая, началась модернизация, известная как "Обновление Мэйдзи". Это впоследствии привело к тому, что в Японо-китайской войне 1894 года японцы нанесли Китаю поражение, что и спровоцировало крах династии Цин.

Чем запомнилась императрица

Чем в больший упадок приходило государство, тем более разнузданные оргии устраивались при дворе. Такие групповые "церемонии" стали фирменным знаком её правления. Аппетиты Цыси не знали границ. Начинала она скромно — с одного-двух любовников. Постепенно их число выросло до сотен.

Она вернула в практику ритуал предыдущей династии, который назывался "Облизывание тычинок лотоса". Китайская императрица У Ху, введя его в обиход, обозначила приход "эры женского превосходства". Расхожим сюжетом на эротических гравюрах VII века стали изображения, на которых императрица поддерживает своё платье, а сановник, стоя на коленях, выполняет "ритуал".

Цыси увеличила производство порнографических карточек, в театрах шли пьесы с включением натуралистических сцен, большим спросом пользовались эротические романы.

Наряду с сексуальными извращениями Цыси прибегала к нетрадиционным методам омоложения. Для этого она ежедневно выпивала кружку сцеженного грудного молока, которое брали у недавно родивших китаянок.

Китай на закате правления Цыси стал напоминать Западную Римскую империю накануне крушения. Власть была уже не в состоянии управлять многочисленными территориями, народ погружался в нищету, а вельможи тонули в разврате. В результате множества противоречий государство разлагалось.

В 1908 году Цыси скончалась от инсульта в возрасте 72 лет. После неё остались многомиллионное состояние и дышащая на ладан империя. На престол взошёл её трёхлетний племянник Пу И, которого затем свергли. Затем вспыхнула Синьхайская революция и рухнула империя Цин, а вместе с ней и китайская монархия.