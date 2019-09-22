Русская Америка. Как индейцы плясали под гармонь и любили баню

235 лет назад началось заселение Аляски русскими колонистами. На протяжении всего периода существования Русской Америки её освоение шло усилиями частной компании.

22 сентября 1784 года на острове Кадьяк купцом Григорием Шелиховым было основано первое постоянное поселение, которое положило начало истории Русской Америки. Аляска оставалась российской колонией почти век, и русское влияние ощущается там до сих пор.

Как Россия осваивала Аляску

Колонистов для работы и жизни на новых территориях вербовала Российско-американская компания (РАК), которая и занималась освоением этого далёкого края. Для жизни в непростых климатических условиях старались отбирать людей, хорошо знакомых с суровым климатом. В основном сибиряков. Изредка встречались и финны.

Контракт колониста с РАК заключался на семь лет. Всё это время колонист обязан был проживать в одном из поселений Русской Америки. По желанию он мог продлить контракт ещё на семь лет — и так до бесконечности. Колонисты, которые в силу возраста уже не могли заниматься промыслами, зачастую оставались на Аляске и получали от РАК пенсию и земельные участки.

Основную часть населения составляли местные индейцы. Позднее появилась вторая заметная группа — креолы. Это были потомки от смешанных браков русских мужчин и индейских женщин, которые одобрялись и даже пропагандировались руководством РАК. Весьма распространённой была практика принимать на воспитание в семьи детей наиболее ценных торговых партнёров из числа алеутов. Как правило, колонисты становились крёстными отцами этих детей. В середине XIX века это практика была запрещена. Алеутских детей, даже оставшихся сиротами, запрещалось отдавать на воспитание русским или креолам. Их передавали "надёжнейшим" алеутам.

Креолы и некоторые индейцы получали русское воспитание, обучались в местных специально организованных учебных заведениях. Учёба в школах и училищах была бесплатной (за счёт компании), но выпускники обязаны были отработать несколько лет в РАК. Самых талантливых учеников иногда отправляли в Россию для дальнейшего обучения.

Русские колонисты составляли меньшинство населения. В зависимости от величины населённого пункта, их численность могла начинаться от нескольких десятков человек и заканчиваться несколькими сотнями. Как правило, колонисты занимали в поселениях те или иные административные должности либо были обладателями важнейших профессий: кузнецы, лекари, плотники, начальники байдарочных промысловых партий (флотилий)...

Колонисты и креолы жили в бревенчатых домах, типичных для России. Алеуты, как правило, проживали в своих традиционных жилищах — бараборах. С 40-х годов XIX века предпринимались попытки реформирования быта местных жителей, рассеянных по всему острову. Их начали селить в своеобразных промысловых артелях, создавая что-то вроде небольших посёлков.

Друзья и враги

Самым главным союзником русских колонистов на Аляске стали алеуты. Поначалу к ним был прагматичный подход. Их использовали как охотников на каланов и с выгодой сбывали им те или иные товары. Позднее, по мере укрепления колоний, стало расти число межнациональных браков. В конце XVIII века на Аляску приехала делегация священнослужителей, после чего в поселениях стали открываться церкви и началось распространение православия среди местных жителей. При церквях функционировали церковно-приходские школы для местных детей. В середине XIX века в Новоархангельске открылась духовная семинария, которая стала своеобразным центром просвещения Русской Америки.

В этом учебном заведении креолы изучали не только основы православия, но и русский язык, языки других местных племён, получали врачебные навыки. Алеуты пользовались теми же правами, что имела категория "оседлых инородцев" в Российской империи. Поначалу крестившиеся алеуты брали русские имена и фамилии (их обычно получали от крёстного отца). Позднее они получали только христианское имя, а фамилией становилось их прежнее индейское имя.

Однако с некоторыми индейскими народами отношения складывались не столь радужно. Наиболее враждебными были отношения колонистов с воинственными тлинкитами. В первые годы колонизации они неоднократно атаковали поселения и, пользуясь значительным численным превосходством, истребляли их жителей — как колонистов, так и алеутов. В одном из таких сражений принял участие капитан Юрий Лисянский, вместе с Крузенштерном совершавший первое в истории русское кругосветное путешествие. Шлюп Лисянского "Нева" оказывал колонистам поддержку с моря в сражении за Новоархангельск.

После того как в одном из столкновений тлинкиты понесли значительные жертвы, они несколько успокоились, переключившись на внутриплеменные распри. Тем не менее отношения между колонистами и тлинкитами оставались напряжёнными вплоть до продажи Аляски.

Управление

В первые несколько лет колонизации, когда поселения были ещё совсем небольшими, руководство колонией находилось на Дальнем Востоке, в городе Охотске. Позднее оно было перенесено в Кадьяк. Наконец, с 1808 года и до самой продажи колонии столицей Русской Америки был Новоархангельск, позднее переименованный американцами в Ситку. В городе имелись школы и училища (в том числе и для девочек, которых обучали домоводству), большой собор, духовная семинария и военно-морская база.

Во главе Русской Америки стоял руководитель РАК. Главный вдохновитель колонизации Александр Баранов оставался руководителем колонии почти 30 лет. После его смерти должность стала сменяемой. Главу компании избирали акционеры сроком на пять лет. В основном из числа морских офицеров.

Все территории были разделены на шесть отделов. Во главе каждого из них стояла контора, которая отвечала за все дела в своём округе. Русская Америка имела площадь порядка полутора миллионов квадратных километров. К моменту продажи Аляски на её территории проживало около 600 русских колонистов, имевших контракт с РАК, две тысячи креолов и несколько тысяч индейцев. На пике колонизации число русских, проживавших на Аляске, было в несколько раз выше.

Коммуникации между колонистами и индейцами осуществлялись через тойонов — индейских лидеров. Лояльные тойоны получали от РАК денежное содержание. Оно было утверждено специальными правилами для тойонов и составляло 250 рублей в год. Тойон выбирался территориальной конторой из числа наиболее лояльных и смышлёных индейцев и обязан был следить за жизнью своей общины, вплоть до контроля за регулярным посещением бани и чистотой в бараборах.

Колониальные деньги

На территории колоний имела хождение особая валюта — марки РАК. Деньги печатались на пергаменте из тюленьей кожи и использовались для расчётов с местными охотниками. Пушным промыслом занимались не только колонисты, но и алеуты. В дальнейшем они сдавали добытые шкуры РАК и получали за них "кожаные" рубли.

Эти деньги можно было потратить только в местных лавках и магазинах. Иностранные торговцы, иногда заплывавшие на Аляску, не принимали эту валюту.

Снабжение

Снабжение колонии продовольствием было одной из главных трудностей на протяжении всего периода существования Русской Америки. Северный морской путь в XIX веке ещё не был открыт, поэтому снабжение из России шло либо по суше, либо по морю, но по неудобному маршруту через Индийский океан. Впрочем, по суше путь был неблизким. Например, путешествие из Петербурга к восточным границам империи занимало не менее девяти месяцев.

Из-за климата колония не могла находиться на самообеспечении. Часть продовольствия при необходимости приобреталась у американских торговцев, иногда заходивших в порты. Ещё часть покупалась на азиатских рынках (в основном в Китае).

Наследие

Аляска была продана США в 1867 году решением российского правительства. Деятельность РАК уже не приносила прежней прибыли, а отдалённость территории делала её очень уязвимой. В случае потенциального конфликта не было возможности защитить её от противника. Поэтому было решено продать территорию и выручить за неё хоть какие-то средства.

После продажи Аляски в 1867 году большая часть российских колонистов вернулась на родину. Часть служивших в РАК креолов также перебралась в Россию. Оставшиеся постепенно подвергались ассимиляции. Тем не менее некоторые русские традиции надолго укоренились на Аляске. Ещё в годы Второй мировой войны, через 70 лет после продажи Аляски, среди некоторых племён аборигенов было распространено ношение женщинами платка на голове на русский манер, чаепитие из блюдец и даже танцы под гармонь.

Наибольшее влияние период русской колонизации оказал на алеутов, которые были главными союзниками колонистов. В их языке до сих пор сохранилось немало заимствований из русского.

По мере заселения Аляски американцами русский язык и старые традиции забывались. Главным наследием периода Русской Америки осталась религия. В настоящее время индейцы составляют порядка 15% населения Аляски. От 5 до 10% населения штата являются православными христианами, по меньшей мере каждый третий житель с индейскими корнями.