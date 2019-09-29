Арест Королёва. За что отца советской космонавтики отправили в тюрьму

Почему конструктор, открывший человечеству космос, очутился в магаданских лагерях.

Вечером 26 июня 1938 года Сергей Королёв, будущий отец мировой космонавтики, а тогда мало кому известный инженер, увидел около своего дома двух типов, одетых в необычно плотные для жаркого вечера костюмы. Вскоре после того, как он вошёл домой, в дверь позвонили. Ближайшие годы Королёву предстояло провести в лагерях. По сравнению со многими коллегами это была счастливая судьба.

Реактивное движение

Что такое ракетная техника, люди теоретически знали очень давно. Однако только в ХХ веке ракеты перестали быть игрушками или малополезной экзотикой. Понимание того, какие перспективы открывает новая техника, пришло далеко не сразу и не ко всем. В 1931 году при Осоавиахиме появилась небольшая Группа изучения реактивного движения (ГИРД). Сначала ей не придавали большого значения и даже отдельное помещение выделили только через несколько месяцев. Однако ГИРД состояла из настоящих энтузиастов.

Её первым лидером был Фридрих Цандер — рижанин, один из первых, кто не просто разглядел в ракетах теоретический потенциал, но начал воплощать мечты в металле. Вместе с ним в ГИРД пришёл инженер Сергей Павлович Королёв. Тестовые реактивные двигатели были маломощными, аппараты — небольшими, но начало было положено. Цандер вскоре умер, однако нашлось кому продолжить его дело.

В 1933 году ГИРД взяло под крыло военное ведомство. Группу изучения объединили с ленинградской Газодинамической лабораторией в Реактивный научно-исследовательский институт. В том же году Королёв представил несколько проектов ракетного самолёта. РНИИ в целом довольно успешно работал, однако над конструкторами уже сгущались тучи.

Вредители и троцкисты

После "чисток" в армии и расстрела покровителя конструкторов генерала Михаила Тухачевского в 1937 году волна посадок и казней добралась и до РНИИ.

Всё началось с доносов на директора РНИИ Ивана Клеймёнова и ещё нескольких работников РНИИ. Письма писали инженеры Андрей Костиков и Леонид Корнеев. Вскоре эти бумаги легли на стол наркому НКВД Николаю Ежову. Там Клеймёнов именовался вредителем, "стоящим за спиной подонков человечества: Пятакова, Тухачевского и прочих". Затем последовал ряд доносов разных авторов, в которых обвинялись и другие сотрудники РНИИ. В том числе Королёв. Сергею Павловичу инкриминировали медленную работу над ракетопланом и ракетами.

Клейменов написал обстоятельный доклад, в котором перечислял уже достигнутые успехи. Разработаны и прошли испытания 82-мм и 132-мм реактивные снаряды — вскоре их примут на вооружение и будут вовсю использовать в Великую Отечественную. Создано несколько образцов специальных боеприпасов — осветительных, сигнальных. Однако события было уже невозможно остановить, и в ноябре 1937 года Клейменова арестовали одновременно с заместителем по научной части Георгием Лангемаком.

Конструкторам сразу же широким жестом инкриминировали создание антисоветской троцкистской вредительской организации. Клейменов дал по этому поводу признательные показания. Каким образом добывались такие показания, Королёв рассказывал позднее: "физические репрессии и издевательства". Широко известный тезис, что Королёву графином сломали челюсть на допросе, подтверждён не слишком надёжно, но с тем, что избиения подследственных в 1937–1938 годах широко практиковались, согласны даже следователи НКВД следующего поколения.

Обычные проблемы при разработке принципиально новых видов техники — переделки, задержки, ошибки, неудачные решения — интерпретировались как результат заговора. Среди прочих была названа и фамилия Королёва. 26 июня 1938-го его арестовали.

Интересно, что позднее и Глушко, и Королёв отказывались от выбитых у них силой признаний вины. Но это не имело уже никакого значения. "Экспертную оценку" обеспечил автор самого первого доноса — Костиков. Как человек заинтересованный, он, разумеется, не пожалел чёрной краски для сослуживцев и добился своего: арест и гибель Лангемака принесли ему пост главного инженера РНИИ и возможность пользоваться как своими наработками бывших коллег при создании "Катюши".

Интересно, что позднее широко распространилась точка зрения, что Королёв был арестован будто бы за растрату. Однако начальный приговор касался именно "вредительской троцкистской организации".

Следствие и суд заняли несколько месяцев. 27 сентября 1938 года конструктор был приговорён к десяти годам лишения свободы. К тому моменту арестованные раньше Клейменов и Лангемак были уже расстреляны. Их приговор был отменён в 1955 году, а в 1991 оба стали одними из последних героев соцтруда посмертно. Но для Королёва ещё ничего не закончилось.

Пока суд да дело, руководство НКВД сменилось. Архитектор "Большого террора" Ежов попал в опалу, а возглавивший ведомство Лаврентий Берия устроил зачистку. Часть дел пересмотрели, многие чекисты прежнего призыва пошли под суд за фабрикацию дел, некоторых расстреляли. Королёв в это время находился на золотом прииске Мальдяк в Магаданской области. В течение короткого времени его здоровье серьёзно подломилось, так что через несколько месяцев пересмотр дела ему бы уже не помог.

Собравшийся в 1940 году суд пришёл к выводу, что Королёв всё-таки не состоял ни в каких тайных организациях. Правда, ему инкриминировали не менее абсурдные вещи: якобы он ставил цель загрузить РНИИ ненужной работой и "выполнял вредительские расчёты". На сей раз конструктора обвиняли в том, что построенные им в 1936 году ракеты оказались непригодными. В реальной жизни основная масса опытных образцов оружия и техники так и не становится ничем. В 1957 году прокуратура признала очевидное: никакого состава преступления в действиях Королёва не содержалось.

На прииски он не вернулся. Последующие годы Королёв проработал в "шарашках" — закрытых тюремных КБ. В 1944 году с него сняли судимость. После этого начался путь Королёва — отца величайшей в мире космической программы. К великому сожалению, по дороге к звёздам конструктору причинили массу незаслуженных страданий и в итоге чуть не убили.