Загадка Янтарной комнаты. Кто похитил сокровища Российской империи

Янтарную комнату искали в тайных немецких бункерах, на дне моря и даже подозревали, что она специально была подделана, чтобы обмануть нацистов.

В начале октября 1941 года, через несколько дней после оккупации Пушкина, немцы вывезли в Германию легендарную Янтарную комнату — одно из самых знаменитых сокровищ, принадлежавших некогда императорской династии Романовых.

Вплоть до весны 1945 года комната находилась в замке Кёнигсберг (теперь Калининград). Однако после капитуляции нацистской Германии сокровище бесследно исчезло. Судьба Янтарной комнаты вот уже 70 с лишним лет остаётся загадкой. За это время появилось множество версий её исчезновения, вплоть до самых экстравагантных.

Краткая история комнаты

Этот шедевр был создан немецкими мастерами в самом начале XVIII века по заказу прусского короля Фридриха. Через несколько лет его сын Фридрих Вильгельм, знаменитый король-солдат, подарил Янтарный кабинет русскому царю Петру I. Фридрих и Пётр были близкими друзьями, и прусский король решил одарить своего приятеля и союзника ценным подарком.

Позднее шедевр был перемещен в Екатерининский дворец в Царском Селе. В период правления Елизаветы была затеяна грандиозная реконструкция дворца под руководством знаменитого архитектора Растрелли. По просьбе императрицы итальянец добавил к Янтарной комнате несколько элементов, чтобы её можно было разместить в более крупном помещении.

После реконструкции ставшая ещё более роскошной Янтарная комната превратилась в один из самых знаменитых элементов Екатерининского дворца.

Как комната оказалась у немцев

После начала Великой Отечественной войны эвакуации на восток подлежали не только заводы, но и важные предметы искусства. Часть сокровищ из бывших императорских дворцов и музеев удалось вывезти, однако Янтарную комнату решено было оставить. До сих пор однозначно так и не установлено, по какой причине бесценный шедевр был оставлен на месте. Согласно наиболее распространённой версии, сотрудники музея не рискнули тронуть комнату, опасаясь повредить её. За долгие годы янтарь, находившийся в здании с печным отоплением и сквозняками, мог стать очень хрупким, и комнату не стали эвакуировать, побоявшись испортить шедевр. Вместо этого стены комнаты заклеили марлей и ватой, замаскировав всё обоями. Это должно было предохранить комнату от повреждений и спрятать её от немцев.

Однако нацисты, оккупировавшие Пушкин, обнаружили сокровище. В начале октября они демонтировали комнату для вывоза в Германию, справившись за 36 часов. Уже 14 октября она находилась в Кёнигсберге.

Исчезновение

С октября 1941 года Янтарная комната находилась в Кёнигсбергском замке. Из-за разницы в размерах помещений (немцы смонтировали комнату в меньшем помещении, чем в Екатерининском дворце) некоторые элементы комнаты даже не выставлялись, а хранились в запечатанных ящиках.

Летом 1944 года начались налёты авиации союзников на Кёнигсберг. После одной из бомбардировок Кёнигсбергский замок получил серьёзные повреждения. Однако, согласно архивным свидетельствам, непосредственно янтарная комната не пострадала. Чтобы исключить риск её разрушения при дальнейших бомбардировках, немцы демонтировали её и упаковали в ящики. В таком виде она хранилась вплоть до начала 1945 года.

В январе 1945 года нацистское руководство инициировало эвакуацию Восточной Пруссии. Предполагалось, что помимо людей будут вывозиться и все ценности. Однако эвакуация из-за огромных масштабов была достаточно хаотичной. С тех пор Янтарную комнату никто не видел. В апреле 1945 года, после взятия Кёнигсберга советскими войсками, не удалось найти никаких следов сокровища.

Комната погибла в огне

Согласно одной из популярных версий, Янтарная комната погибла в ходе боевых действий. В ходе летних налётов британской и американской авиации летом 1944 года была разрушена почти половина Калининграда. Весьма серьёзный урон получил и замок Кёнигсберг, в котором находилась комната. Вполне возможно, что уже на этом этапе сокровище было повреждено.

Весной 1945 года бои продолжились, город был почти полностью разрушен. Уцелело не более 10% зданий. Особенно сильно пострадал замок, который к моменту капитуляции немецкого гарнизона лежал в руинах. Авиабомбы, артиллерия, городские бои — всё это могло превратить исторический шедевр в груду обломков. Тем более что на фоне начавшегося хаоса и паники немцам было явно не до шедевров прошлого.

Комнату спрятали в тайном хранилище

Эта версия является самой популярной. Она опирается на ряд свидетельств немецких военнослужащих, которые утверждали, что упаковывали Янтарную комнату и готовили её к дальнейшему вывозу в некое надёжное место. Новый импульс этой версии придала находка нескольких элементов утраченного шедевра в 90-е годы, которые удалось вывезти немецким офицерам.

У немцев было достаточно времени, чтобы вывезти и спрятать Янтарную комнату. Эвакуация Восточной Пруссии началась в январе 1945 года, а Кёнигсберг был захвачен только в середине апреля. Немцы могли вывезти сокровище на одном из кораблей в Германию, либо спрятать его где-то на территории региона.

Поиски тайного убежища, где могла быть спрятана комната, продолжаются до сих пор. Почти каждый год в разных странах организуются новые экспедиции, которые ищут сокровище в Германии, Польше, Литве или Калининградской области. За этот период было обнаружено несколько немецких тайников, но никаких следов Янтарной комнаты пока найти не удалось.

Однако тот факт, что в 90-е годы в Европе были найдены несколько элементов комнаты, стимулирует искателей сокровищ и учёных продолжать поиски. Летом 2019 года польские специалисты обнаружили тщательно замаскированный туннель рядом с бывшим командным бункером в Мамерках. После этого СМИ сообщили, что в этом туннеле может находиться Янтарная комната и какие-то другие сокровища, награбленные нацистами. В настоящее время работы на объекте продолжаются.

Комната утонула

Согласной этой версии, сокровище находится на дне моря. В ходе эвакуации Янтарную комнату решили вывозить на корабле "Вильгельм Густлофф", который так и не добрался до Германии. Он был торпедирован советской подлодкой под командованием Александра Маринеско.

Известно несколько свидетельств от людей, которые видели, как некие ящики из замка грузили на корабль. Однако проверить достоверность этих свидетельств невозможно. Погрузка на "Вильгельм Густлофф" велась в спешке и хаосе, до сих пор не удалось установить даже точное число пассажиров, находившихся на корабле, не говоря уже о его грузе.

Комнату тайно продали

Конспирологическая версия, согласно которой комнату в целости и сохранности обнаружили в подвалах замка Кёнигсберг. Однако вместо возвращения в Пушкин её решили тайно передать американцам в счёт оплаты долга за поставки в рамках ленд-лиза.

Данная версия является откровенно сомнительной. Во-первых, экономическое положение СССР было не настолько бедственным, чтобы поступать подобным образом. Во-вторых, американцев вряд ли заинтересовал бы шедевр, который они не могли показать публике. Какой смысл платить за обладание сокровищем, которое не может быть выставлено ни в одном музее. В-третьих, в подобной сделке участвовало бы немало специалистов и экспертов. Вряд ли настолько знаменитый объект удалось бы тайно продать и хранить эту тайну на протяжении 74 лет.

Комната была фальшивой

Ещё одна конспирологическая и маловероятная версия. По ней, настоящую Янтарную комнату вывезли на восток ещё летом 1941 года. А немцам оставили наспех сделанную фальшивку. После войны Янтарную комнату решили не возвращать, а Сталин и последующие советские лидеры при каждой удобной возможности припоминали пропажу комнаты лидерам ФРГ. Таким образом, мнимая гибель Янтарной комнаты использовалась как дополнительный рычаг для давления на капиталистическую часть Германии. А сама комната якобы до сих пор остаётся в одном из тайных хранилищ. Эта версия возникла в годы холодной войны, но не пользовалась особой популярностью.

Существует вероятность, что Янтарная комната погибла в начале 1945 года. Однако многие специалисты считают, что она спрятана в одном из тайных бункеров нацистов на территории Европы. Тот факт, что до сих пор время от времени удаётся находить спрятанные нацистами сокровища и предметы искусства, стимулирует историков и искателей сокровищ продолжать свои поиски.