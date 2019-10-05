Последний ход Сталина. Как соратники избавились от "завещания" вождя

Кому хотел передать бразды правления страной перед смертью Сталин, почему он хотел уйти в отставку и кого намеревался лишить всех постов.

5 октября 1952 года в Москве открылся XIX Съезд КПСС, продлившийся девять дней. По ряду параметров этот съезд стал уникальным. Это был последний съезд при жизни Сталина, и его выступление на нём нередко называют политическим завещанием генерального секретаря. Иосиф Сталин изрядно удивил всех, предложив глобальные изменения в руководстве партии, а его попытка подать в отставку до сих пор ставит исследователей в тупик.

Стоит напомнить, что XIX съезд открылся через 13 лет после XVIII и побил абсолютный рекорд в советской истории. Ни до, ни после него такого громадного промежутка между партийными съездами в СССР не было.

Революция в политбюро

Часть изменений была косметической. Например, переименование ВКП(б) — Всесоюзной коммунистической партии большевиков в КПСС — Коммунистическую партию Советского Союза.

Но были и более серьёзные перемены, затрагивающие принцип управления партией и её верхние слои напрямую. По инициативе Сталина была проведена реформа политбюро, точнее его упразднение.

В СССР с самого начала существовала достаточно необычная система, в которой причудливо переплеталась партийная иерархия и государственный аппарат. Например, фактическим руководителем государства был лидер партии, а не глава правительства. Любой член политбюро в иерархии был значительно выше любого министра, даже если не занимал никаких государственных постов.

Например, Дзержинский, несмотря на высокие посты и широкую известность, никогда не был полноправным членом политбюро, только кандидатом (что было ниже по статусу).

По замыслу Сталина, политбюро упразднялось, ему на смену приходил президиум ЦК. В отличие от прежнего органа он имел весьма широкий состав. Сталин предложил включить в его состав сразу 25 человек и добавить к ним ещё 11 кандидатов в президиум. Разумеется, эта реформа серьёзно напугала старое сталинское окружение. Было очевидно, что им готовят смену, в новом президиуме они просто растворялись среди многочисленных новичков.

Кроме того, создавалось Бюро президиума ЦК — более узкий орган власти, своеобразное политбюро внутри политбюро в составе девяти человек. Стоит особенно отметить, что бюро было фактически секретным органом власти, поскольку Сталин предложил не оглашать информацию о его создании и его составе в печати.

Есть версия, что именно это нововведение и стоило жизни Сталину. Когда его сразил удар, окружение не торопилось оказывать помощь умирающему вождю партии, опасаясь за своё будущее. А практически на первом же заседании после смерти Сталина реформа была свёрнута. Бюро президиума упразднили, а всех новичков, введённых им в состав нового органа, просто изгнали.

Опала Молотова и Микояна

На съезде Сталин неожиданно для всех подверг разгромной критике сразу двух своих старых соратников — Вячеслава Молотова и Анастаса Микояна. Оба были его старыми знакомыми и проверенными людьми. С Молотовым Сталин был близок ещё с дореволюционных времён, в 30-е и 40-е годы он был его правой рукой. Микоян пользовался доверием Сталина с начала 20-х.

Оба соратника не были включены в состав Бюро президиума, хотя и сохранили посты в расширенном составе президиума ЦК. Тем не менее внезапная критика двух старых товарищей также насторожила сталинское окружение. Это был второй сигнал того, что их время заканчивается и в будущем вождь партии, видимо, будет делать ставку на других людей.

Отставка Сталина

Одной из главных загадок стала попытка Сталина подать в отставку. Произошло это не на самом съезде, а на открывшемся сразу же после него пленуме ЦК (по сути, продолжение съезда, но в более узком составе). Этот пленум стал единственным, полные материалы которого никогда не публиковались в печати. Поэтому выступление Сталина известно только со слов очевидцев. Однако, учитывая, что свидетелями выступали совершенно не связанные друг с другом люди и при этом его речь они описывали почти одинаковыми словами, есть все основания доверять их показаниям.

На пленуме Сталин неожиданно встал и попросил освободить его от обязанностей генерального секретаря и председателя Совмина, сославшись на то, что он уже стар и ему тяжело столько работать. Присутствующие встретили его заявление гробовым молчанием. Но затем вскочил Маленков и энергично запротестовал, остальные отреагировали на слова Маленкова аплодисментами. Тогда Сталин ещё раз прервал их и предложил выбрать другого руководителя. Однако его предложение вновь было встречено протестами нескольких человек, к которым присоединились все остальные. Тогда Сталин махнул рукой и сел на место.

До сих пор не совсем понятно, что же это было. Уже в хрущёвское время стала популярной версия, что Сталин таким образом проверял соратников на преданность. Но это слишком примитивный трюк для такого мастера аппаратных комбинаций. Сталин подавал в отставку в середине 20-х годов, но тогда это был элемент политической борьбы с противниками. В 1952 году никаких конкурентов и соперников у него уже давно не было.

Мог ли Сталин действительно желать отставки? Нельзя исключать, что этот жест носил ритуальный характер и призван был успокоить разволновавшихся соратников из ближнего круга. Которые от обилия изменений, проведённых на съезде, а также после разгромной критики Молотова и Микояна стали не на шутку беспокоиться за себя. Сталин этим жестом мог намекнуть им, что переживать не стоит, за власть он теперь вообще не держится и никаких репрессий устраивать больше не будет.

Также возможно, что Сталин не планировал уходить со всех постов, но намеревался отдать пост председателя Совета министров своему преемнику, чтобы тот успел освоиться с рычагами управления до его смерти.

Преемник

В послевоенное время появилось несколько кандидатур, которых прочили в преемники Сталина. Одно время потенциальным преемником считался молодой глава Госплана Николай Вознесенский, амбициозный выдвиженец Жданова, возглавивший важнейшее ведомство в 35 лет. Однако после смерти Жданова враждовавшие с ним Маленков и Берия безжалостно расправились со всеми его выдвиженцами, инициировав "Ленинградское дело".

Затем долгое время потенциальным преемником считался Молотов, но он как раз на XIX съезде подвергся критике и угодил в опалу. Зато возвысился прежде неприметный Пантелеймон Пономаренко.

До 1947 года он руководил Белоруссией, то есть входил в число крупнейших региональных руководителей. Белорусская компартия была второй по численности среди республиканских, после украинской.

В годы войны Пономаренко был одним из руководителей партизанского движения, а затем вошёл в число секретарей ЦК. На XIX съезде Пономаренко был введён в состав президиума ЦК. По всем параметрам он подходил на роль преемника. Он был предан и лоялен Сталину, молод по политическим меркам (всего 50 лет), имел опыт руководства третьей по величине союзной республикой.

Симпатии Сталина к Пономаренко были известны делегатам съезда. Когда тот поднимался на трибуну, его удостоили настоящих оваций, что было редкостью для обычного докладчика.

Существует версия, что Сталин не только намеревался, но и предпринимал определённые действия для назначения Пономаренко. В частности, в конце февраля 1953 года Сталин распорядился подготовить назначение Пономаренко на пост председателя Совета министров. После проведения всех необходимых формальностей одобрить назначение должны были на заседании президиума ЦК в начале марта. Однако 1 марта Сталин перенёс удар, от которого уже не оправился.

Косвенным подтверждением этой версии служит тот факт, что от Пономаренко после смерти Сталина поспешили избавиться, словно видели в нём опаснейшего политического конкурента. Его сразу же вывели из состава президиума и назначили сначала на малозначимую должность министра культуры, а затем и вовсе отправили на дипломатическую работу, что считалось почётной ссылкой для политиков такого ранга.

14 октября речь Сталина закрыла съезд партии. Это было его последнее публичное выступление. После смерти генерального секретаря в марте 1953 года, самые радикальные реформы XIX съезда были отменены. Бюро президиума ЦК было расформировано, а всех новичков исключили из его состава, сократив его численность до десяти человек.