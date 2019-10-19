Тайна Маты Хари. Кто предал легендарную разведчицу и первую стриптизёршу Европы

Биография знаменитой танцовщицы и двойного шпиона всё ещё будоражит весь мир своей загадочной гибелью. Кем на самом деле была Мата Хари?

15 октября 1917 года по приговору французского суда была расстреляна Мата Хари. Сразу же после смерти она обрела всемирную популярность, даже её имя стало нарицательным. Легенды изображают Мату неотразимой соблазнительницей, легко вертевшей властными мужчинами и добывавшей от них сверхсекретную информацию. Однако подлинная история этой женщины несколько отличается от мифа, и разобраться в ней не так просто.

Ранние годы

Маргарета Зелле родилась в 1876 году в Голландии в весьма обеспеченной семье. Отец занимался бизнесом и обеспечивал семье весьма неплохой уровень жизни. Однако, когда Маргарете было 13 лет, её отец пережил финансовый крах. После его банкротства семья распалась, девушка впервые познала нужду.

В 18 лет она вышла замуж за моряка. Брак обернулся кошмаром, супруги постоянно враждовали, к тому же муж страдал алкоголизмом и порою бил её. Через несколько лет супруги развелись. Они несколько лет прожили на острове Ява, который тогда был голландской колонией. Именно там Маргарета стала изучать танцы местных женщин, которые позднее сделали её европейской звездой.

В 1902 году Маргарета Зелле уехала в Европу и исчезла. Вместо неё появилась Мата Хари.

Рождение легенды

Поначалу она безуспешно выступала во французских цирках под разными псевдонимами в качестве цирковой наездницы. Но затем переквалифицировалась в танцовщицы и сразу обрела бешеный успех. Элементы стриптиза придавали её выступлениям особую пикантность, тогда они ещё были большой редкостью. Благодаря ей восточные веяния стали последним писком европейской моды. Мата Хари также грамотно поработала над своим образом, выдавая себя за таинственную принцессу с острова Ява.

Всего через пять лет после первого выступления танцовщицы все европейские подмостки были забиты клонами и копиями Маты Хари, копировавшими её имидж и танцы. А сама она уже вращалась в кругах богатых и властных мужчин. Её первым известным любовником стал французский миллионер и страстный коллекционер восточного искусства Эмиль Гиме. Она выступала с приватными танцами перед самыми могущественными людьми Европы. В частности, несколько раз — перед наследником немецкого престола кронпринцем Вильгельмом.

Карьера Маты Хари пошла на спад в середине 10-х годов. Она начала выступать в достаточно зрелом возрасте, к началу войны ей было почти 40 лет. Хари была уже не столь грациозна. К тому же начавшаяся война практически лишила её возможности гастролировать по Европе.

Русская любовь и опасные игры

С началом войны танцевальная карьера Хари прервалась. Она была гражданкой нейтральной Голландии и могла беспрепятственно передвигаться по Европе. К ней начала присматриваться как немецкая разведка, так и французская. И те и другие считали, что куртуазная обольстительница сможет без труда добывать нужную им информацию.

Вопрос о том, была ли она завербована немецкой разведкой до 1916 года, остаётся дискуссионным. Что касается французов, то летом 1916 года они сделали Хари предложение, от которого невозможно было отказаться. И поспособствовал этому молодой русский капитан Вадим Маслов.

40-летняя танцовщица без памяти влюбилась в 21-летнего русского лётчика, который прибыл на Западный фронт в качестве помощи от русских союзников. Хари неоднократно называла Маслова своей первой и единственной настоящей любовью в жизни. Однако через несколько месяцев после начала их бурного романа произошло несчастье. В воздушном бою он был сбит немецким противником, получил тяжёлые ранения и лишился зрения.

Лётчика поместили в военный госпиталь недалеко от линии фронта, куда не допускали гражданских. Мата Хари всеми способами пыталась добиться разрешения навестить любимого, и наконец ей пошли навстречу, но с одним условием. Она согласится работать на французскую разведку.

Французам было известно, что немецкий кронпринц Вильгельм до войны был её поклонником и она неоднократно выступала перед ним. Они хотели, чтобы танцовщица вновь добилась его расположения и любыми путями выведала у него конфиденциальные сведения. Ведь кронпринц считался командующим группой армий, являвшихся главной силой немцев на Западном фронте.

Но французы не догадывались, что кронпринц не обладал реальной военной властью. По приказу отца-императора он подчинялся генерал-лейтенанту фон Кнобельсдорфу.

Таким образом, вся затея изначально была обречена на провал. Однако Хари согласилась на работу не только ради того, чтобы увидеть любимого. Французы пообещали ей миллион франков, если она добудет у кронпринца секретные сведения.

Разоблачение

В конце 1916 года она прибыла в нейтральный Мадрид, где предложила свои услуги немецкому военному атташе и в знак доброй воли передала ему несколько сплетен из жизни французских политиков. Хари пыталась добиться через атташе встречи с кронпринцем.

Атташе отослал в Германию сообщение об агенте, который может быть очень полезным. Сообщение перехватили французы и поняли, что речь идёт о Хари. Они заподозрили, что немцы перевербовали её, и решили слить ей информацию для проверки. Хари передали фамилии нескольких человек, среди которых был тот, которого они подозревали в работе на немецкую разведку. Вскоре эти фамилии стали известны немцам, и французы убедились, что информацию им передала танцовщица.

В феврале 1917 года Хари была арестована французскими спецслужбами. Её шпионская карьера продлилась всего два месяца.

Гибель

Дело Хари наделало очень много шума. Французские газеты писали, что она в одиночку погубила 50 тысяч солдат и что одна эта женщина опаснее целой армии. Хари на одном из допросов призналась, что взяла у немцев определённую сумму, но сделала это, чтобы втереться к ним в доверие. Никаких секретов она не сообщила. Однако после очень громкой газетной обвинительной кампании Хари была признана опаснейшей немецкой шпионкой и приговорена к смертной казни. На рассвете 15 октября 1917 года её расстреляли. Перед этим она успела послать воздушный поцелуй казнившим её солдатам.

Сразу же после смерти Мата Хари стала героиней множества книг, песен, театральных спектаклей, фильмов и книг. Однако подлинные обстоятельства её разоблачения и гибели до сих пор вызывают споры. Известно несколько различных версий.

Двойной агент

Согласно этой версии, танцовщица одновременно работала на французскую и немецкую разведку, была популярна в обеих воюющих странах. Первоначально её завербовали французы, однако совсем скоро она начала работать ещё и на немцев.

Хари некоторое время успешно продавала сплетни и слухи, получая деньги от тех и от других. Но учитывая, что ещё с довоенных времён имела связи в среде аристократии, финансовой, политической и военной элиты обеих стран, то представляла серьёзную угрозу. Французы, поняв, что имеют дело с двойным агентом, поспешили арестовать её.

Жертва интриг

По другой версии, никаких страшных секретов Хари не знала. Информация, которую она передавала, состояла из слухов и сплетен. Арестовавшие её французы прекрасно знали, что её деятельность не представляла никакой угрозы для их безопасности, однако решили сделать из неё козла отпущения. Поскольку война затягивалась, они несли все большие потери без каких-либо видимых успехов. Дела в стране шли настолько плохо, что в 1917 году последовала целая серия мятежей в войсках, в ходе которых взбунтовалось свыше 70 полков, не желавших подчиняться командирам и воевать.

В этих условиях поимка опасного шпиона могла повысить боевой дух нации и на какое-то время отвлечь от реальных проблем. Усилиями правительственных СМИ Хари, чьё наказание тянуло максимум на несколько лет заключения, превратилась в опаснейшую шпионку в истории, которая своим коварством губила целые армии. Французы чрезвычайно преувеличили могущество Хари, чтобы выгоднее подать свой успех обществу.

Чёрный пиар со стороны немцев

Согласно этой версии, Хари была до самого конца верна Франции и никогда всерьёз не работала на немцев. К слову, на этой версии настаивала сама танцовщица.

Она ответственно выполняла своё задание и всеми силами пыталась добиться встречи с кронпринцем. Дабы заслужить расположение и доверие немцев, она предложила им свои услуги, однако передавала информацию, не заслуживающую никакого интереса.

Раскусившие танцовщицу немцы решили перехитрить французов, провернув хитрую комбинацию. Они сознательно допустили утечку информации, которая рисовала Хари в невыгодном свете. Французы купились на эту приманку, начали подозревать в своём агенте немецкого и в конце концов арестовали её. Таким образом, немцам удалось устранить французского агента руками самих французов.

Немцы сдали её противнику

Следуя этой версии, Мата Хари изначально была завербована именно немцами. Произошло это ещё в начале войны. Некоторое время она передавала им слухи, ходившие в определённых французских кругах. Однако со временем её деятельность стала вызывать у немцев раздражение. Никакой действительно ценной информации она не сообщала, и немцы начали подозревать, что из них просто вытягивают деньги. В конце концов начальство решило избавиться от неё и в качестве наказания сдать французам. Немецкая разведка сознательно допустила утечку информации, которая позволила французам идентифицировать её и арестовать.

Гибель мгновенно сделала Мату Хари мировой суперзвездой. К настоящему времени она стала героиней тысяч книг, сотен песен, десятков фильмов и спектаклей. Более ста лет не утихают споры о её эффективности и опасности. Трагическая судьба танцовщицы, вовлечённой в опасные игры тайных служб, сделала её одной из самых знаменитых женщин в истории человечества.