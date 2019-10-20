Визит века. Как 30 лет мир следил за НЛО в Воронеже

Осенью 1989 года все советские и мировые СМИ сообщили о приземлении пришельцев в Воронеже. Свидетелями аномальных явлений стали десятки местных жителей.

В середине октября 1989 года все ведущие мировые издания сообщили сенсационную весть из Советского Союза. В провинциальном Воронеже состоялась встреча местных жителей с пришельцами. Неопознанные летающие объекты наблюдали десятки свидетелей, а кое-кто даже видел их пассажиров вблизи. Мировые СМИ ссылались на советское информагентство ТАСС, которое считалось официальным рупором государства и партии. Загадочный инцидент в Воронеже стал событием мирового масштаба и до сих пор является самым знаменитым из всех случаев, произошедших в СССР.

Пришельцы в Южном парке

В самом конце сентября 1989 года в редакцию воронежской газеты "Коммуна" пришли несколько обеспокоенных родителей вместе с детьми. Они уверяли, что несколько дней назад их дети, игравшие в Южном парке, видели инопланетян. Родители, разумеется, отмахнулись от этих историй, считая их плодом детских фантазий и разыгравшегося воображения. Однако в следующие несколько дней они и сами наблюдали в небе странные светящиеся объекты. Некоторые из их знакомых также видели нечто подобное.

Журналисты вместе с гостями отправились в Южный парк, где попытались реконструировать события 27 сентября, когда произошло первое наблюдение пришельцев. В парке подростки подробно рассказали о встрече с инопланетянами и указали место приземления яркого светящегося шара. Они также указали на то, что при посадке они задели стоявший рядом тополь, в результате чего он наклонился.

Затем из шара вышли двое. Один очень высокий (примерно трёхметрового роста), серебристого цвета и с тремя глазами. Второй маленький, странно двигавшийся, скорее всего, робот. Один из пришельцев что-то сказал и посмотрел на одного из мальчиков, из-за чего тот на несколько секунд оказался парализован. Кроме того, он навёл на него некий предмет, напоминающий пистолет. После чего подросток на несколько секунд исчез и затем появился на том же месте. После этого дети в ужасе убежали.

Всё это звучало совершенно невероятно. Журналисты опросили нескольких жителей многоэтажного дома, находящегося неподалёку от парка. Часть из опрошенных подтвердила, что за минувшие несколько дней видели светящиеся шары над парком.

Тогда решено было дать в газете небольшую заметку о произошедшем и попросить откликнуться всех свидетелей. Результат превзошёл все ожидания. В редакцию пришло несколько десятков писем от свидетелей. Все они были разного возраста, разных профессий. Среди них были учителя, рабочие и даже милиционеры. Все утверждали, что в конце сентября наблюдали те же странные летающие шары.

Мировая сенсация

В начале октября "Коммуна" опубликовала заметку "Футбол с пришельцами", в которой описала инцидент. Через несколько дней об истории сообщили ведущие советские издания. Затем она попала в западные СМИ. Появление пришельцев в СССР стало темой номер один во всех ведущих мировых изданиях.

"Это не шутка, не мистификация, не сумасшествие и не попытка подстегнуть местный туризм. ТАСС настаивает на инопланетном визите на юг России", — писала New York Times. В газете со ссылкой на советские источники также было опубликовано несколько интервью со свидетелями, среди которых был даже лейтенант милиции.

Уфологи всего мира ликовали. Если уж закрытый и засекреченный СССР официально объявил об инопланетном визите, значит, пришельцы точно существуют. Тем временем в городе начался настоящий переполох. Председатель горисполкома Виктор Атласов сформировал комиссию для расследования этого инцидента. Детей подвергли тщательному медицинскому обследованию. Были проведены беседы с их участковыми врачами, проверены больничные карты. Всех попросили нарисовать объекты и существ, которых они видели.

Расследование

В городе началась настоящая НЛО-мания. Члены комиссии были завалены сотнями писем от жителей города, которые спешили рассказать, что и они тоже видели что-то необычное в предыдущие несколько месяцев. Один из мужчин принёс камень странного цвета и утверждал, что он имеет внеземное происхождение. Другой принёс фотографию чистого неба и клялся, что запечатлел на снимке НЛО, но он по какой-то причине не отобразился на фото. Один из подростков сообщал, что на следующий день после приземления НЛО в Южном парке видел светящийся объект в другом месте и разглядел на нём символ, напоминающий русскую букву Ж.

В Южный парк прибыли специалисты, которые провели исследования на месте предполагаемого приземления объекта. К работе сформированной главой города комиссии по расследованию были привлечены эксперты-криминалисты, работники местной санэпидстанции, специалисты по ядерной физике, химии и биологии. Они провели почвенные анализы, взяли пробы листвы и почвы. Были проверены и уплотнения, которые якобы остались от посадочных штативов НЛО.

Через два месяца после событий, всколыхнувших город, комиссия официально представила результаты своих расследований в специальной передаче в эфире местного телевидения.

Официальная версия

Председатель комиссии Игорь Суровцев огласил результаты расследования лично. По его словам, никому из различных экспертов, привлечённых к работе, не удалось зафиксировать каких-то аномалий. Тщательный анализ почвы в парке продемонстрировал, что загрязнение в парке не превышает общих показателей по городу и объясняется техногенными факторами. Единственным незначительным отклонением стал уровень загрязнения радиоизотопами в парке. На поверхности почвы он составил 1 кюри на квадратный километр.

Это неопасный для жизни уровень загрязнения. Специалисты объяснили его осадками, проходившими на территории области после аварии на Чернобыльской АЭС несколько лет назад.

Кроме того, в углублениях, которые якобы остались после посадки НЛО, специалисты обнаружили повышенный уровень угнетения микроорганизмов. Однако и этот факт можно объяснить различными естественными причинами.

Официально было объявлено, что никаких материальных свидетельств присутствия неопознанного объекта обнаружено не было. Комиссия не исключила, что какое-то аномальное явление действительно могло наблюдаться в те дни, однако земная наука с теми инструментами, которые есть в её распоряжении, не смогла обнаружить ничего необычного.

Версия уфологов

Впрочем, с официальной версией согласились не все. Для уфологов Воронеж стал культовым местом. По их мнению, огромное количество свидетельств самых разных людей говорит о том, что осенью 1989 года в Воронеже действительно наблюдалась серия аномальных явлений.

Ещё одним весомым аргументом является свидетельство одного из подростков, который видел на объекте символ, напоминавший русскую букву Ж. Это так называемый символ "Уммо", популярный среди западных уфологов с 60-х годов ХХ века. По их мнению, он является знаком принадлежности корабля к некоей планете Уммо из созвездия Девы, обитатели которой часто посещают Землю. Сторонники версии о визите пришельцев указывают на то, что советский подросток конца 80-х вряд ли мог знать что-то про "Уммо", поскольку подобные материалы практически не проникали в СССР.

Кроме того, аргументом сторонников версии о состоявшемся контакте является географическое расположение Воронежа. Неподалеку находится т.н. Борисоглебский треугольник. По воспоминаниям сотрудников "Сеток" (созданных в конце 70-х годов под эгидой Минобороны и Академии наук организаций, призванных расследовать аномальные явления), именно в этом регионе наблюдались аномальные явления (пилоты самолётов неоднократно сообщали о наблюдении странных летающих объектов), которые они так и не смогли однозначно объяснить.

Версия скептиков

Что касается скептиков, то они с самого начала были склонны видеть в Воронежском инциденте лишь мистификацию. Подростки решили разыграть родителей и, сами того не желая, оказались в центре шумихи. В ходе расследования не удалось обнаружить никаких вещественных доказательств контакта, никаких следов пребывания пришельцев. Летающие объекты не были зафиксированы ни одной радиолокационной станцией.

Эта история могла бы и не получить подобного размаха, если бы не совпала с начинавшейся тогда политикой гласности. Сыграло свою роль и повальное увлечение НЛО, наступившее в конце 80-х годов. Приезд большого числа журналистов, в сочетании со всеми остальными факторами, вызвал в городе настоящий массовый индуцированный психоз, когда летающие шары стали видеть едва ли не сотнями. НЛО обсуждали в школах, больницах, милицейских участках и даже горисполкоме.

Волна НЛО-мании схлынула так же быстро, как и появилась. Через несколько недель город зажил прежней жизнью. Тем не менее воронежский инцидент оставил в истории значительный след. И по сей день он остаётся самым знаменитым случаем в истории СССР, связанным с НЛО.

Эта история обрела культовый статус у зарубежных любителей непознанного. Воронежскому контакту посвящены десятки статей и книг, его не обошёл стороной даже столь известный телеканал, как Discovery, снявший про него сюжет.

В конечном счете каждый остался при своём мнении. Скептики стали считать, что этот случай можно назвать аномальным разве что в том смысле, что не так часто детский розыгрыш разрастается до мирового масштаба. Сторонники существования НЛО продолжили верить в то, что по какой-то неясной причине пришельцы посетили провинциальный советский город осенью 1989 года.