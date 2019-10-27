Тайные похороны Сталина. Как "ведьма" просила вынести тело вождя из мавзолея

Тело Сталина вынесли из мавзолея и перезахоронили по "многочисленным просьбам трудящихся" и жалобам духа Ленина, которые передала "ведьма" с 60-летним партийным стажем накануне Хэллоуина.

30 октября 1961 года делегаты XXII съезда КПСС по предложению ленинградской и московской парторганизаций, а также грузинской и украинской компартий единогласно постановили вынести тело Иосифа Сталина из мавзолея и предать его земле. Инициаторы этой идеи ссылались на многочисленные просьбы трудящихся и даже недовольство духа Ленина.

Широко популярен стереотип, что десталинизация в СССР началась в 1956 году, сразу после ХХ съезда КПСС, на котором культ личности Сталина был подвергнут критике со стороны Никиты Хрущёва. Спустя несколько лет, на XXI съезде КПСС в 1959 году, Хрущёв вновь выступил с речью о Сталине, только на этот раз не ругал его, а хвалил как выдающегося марксиста и организатора. Он отметил заслуги Сталина в период войны.

Хрущёв решил использовать политику Мао Цзэдуна, который обозначил свою тактику в управлении государством так: 70 процентов побед и 30 процентов ошибок. Подобным образом в хрущёвском СССР оценивалась и сталинская эпоха. Такая осторожность была связана с тем, что развенчание культа личности в 1956 году вызвало раскол во всех европейских компартиях, где появились сталинисты и антисталинисты. Даже внутри КПСС наметились два противоположных течения. Десталинизаторы настаивали на публичном осуждении всех преступлений и наказании виновных. Сталинисты желали возвращения прежних порядков.

Усиление одной из сторон могло представлять опасность для власти Хрущёва. Поэтому он старался не злить ни тех ни других.

По просьбам трудящихся

Но к 1961 году ситуация изменилась. Положение Хрущёва теперь было прочнее, чем когда-либо. Все конкуренты были отправлены в отставку или почётную ссылку на малозначимые должности, он успешно отразил попытку смещения в 1957 году. К этому добавились и успехи в космической программе, массовое переселение граждан в индивидуальные квартиры, строительство крупнейшей ГЭС в мире и рост ВВП. XXII съезд КПСС оказался идеальным моментом для того, чтобы окончательно разобраться с призраками прошлого.

Почин новой волне развенчания культа личности задал глава КГБ Александр Шелепин, бескомпромиссно раскритиковавший период культа личности за многочисленные преступления против невиновных членов партии. В этом же духе выступали и все последующие делегаты.

Кульминация состоялась в предпоследний день съезда КПСС, 30 октября 1961 года. Первый секретарь Ленинградского обкома Иван Спиридонов первым выступил с предложением вынести тело Сталина из мавзолея. По словам Спиридонова, в обком неоднократно приходили резолюции собраний трудящихся городских заводов, в которых содержалось требование вынести тело покойного генсека из мавзолея, поскольку он запятнал себя большой несправедливостью.

Эту идею поддержал и первый секретарь столичной парторганизации Пётр Демичев, также сославшийся на требования московских рабочих. Демичев подчеркнул, что после того, как стало известно о преступлениях сталинской эпохи, оставлять его тело в мавзолее будет кощунством.

Учитывая то, что Сталин являлся культовой фигурой в Грузии и главным национальным героем, было особенно важно продемонстрировать, что грузинская компартия тоже поддерживает решение центра. В этом заключалась самая большая сложность всей кампании, поскольку ни один грузинский руководитель не желал посягать на имя Сталина. Первый секретарь ЦК КП Грузии Василий Мжаванадзе был большим почитателем вождя и поносить его не соглашался даже под угрозой партийных взысканий. Вместо этого он в день выступления пришёл закутанным в шарф и прохрипел, что накануне простудился и потерял голос. Вместо него отправили выступать председателя Совмина Грузинской ССР Гиви Джавахишвили, который ограничился парой предложений, тогда как другие делегаты произносили длинные и эмоциональные речи.

В заключение от имени крупнейшей в стране республиканской организации — украинской компартии — её руководитель Николай Подгорный поддержал решение о выносе тела Сталина из мавзолея.

"Ведьма" и дух Ленина

Но самым запоминающимся эпизодом съезда стало выступление старой большевички Доры Лазуркиной. Она вступила в партию в 1902 году, когда многие делегаты съезда ещё даже не родились. Хорошо была знакома с Лениным и Крупской. В сталинскую эпоху более 15 лет провела в лагерях и на спецпоселении. По всем характеристикам — идеальное олицетворение старых большевиков, которых к началу 60-х уже почти не осталось.

Лазуркиной была доверена самая эмоциональная часть. Она рассказала о своих встречах с Лениным, о том, как по-отцовски он относился к революционерам, как она безвинно пострадала при Сталине, и наконец поведала делегатам, что накануне к ней явился дух Ленина и просил убрать Сталина из мавзолея.

— Я всегда ношу в сердце Ильича. Товарищи, в самые трудные минуты только потому и выжила, что у меня в сердце был Ильич и я с ним советовалась: как быть? Вчера я тоже советовалась с Ильичом. Будто бы он передо мной как живой стоял и сказал: "Мне неприятно быть рядом со Сталиным, который столько бед принёс партии", — рассказала Лазуркина под аплодисменты делегатов.

Позднее Молотов, вспоминая выступление Лазуркиной, окрестил её ведьмой.

После выступлений руководителей крупнейших парторганизаций и представителя старых большевиков вопрос о выносе тела покойного вождя из мавзолея можно было считать решённым. На голосовании все делегаты единогласно поддержали предложение о перезахоронении Сталина. Никто не рискнул выступить против.

Тайные похороны

Сразу после голосования была сформирована комиссия по перезахоронению. Похороны больше напоминали спецоперацию и проводились в атмосфере строжайшей секретности. Накануне в газетах сообщили, что партия решила перезахоронить Сталина, но не сообщалось, когда и где.

Для участия в тайной церемонии были отобраны самые проверенные и надёжные люди из кремлёвской комендатуры. Место погребения возле мавзолея было заранее огорожено фанерными щитами со всех сторон, чтобы никто не видел, как солдаты роют могилу.

Вечером 31 октября Красная площадь была оцеплена под предлогом репетиции ноябрьского парада. К 21:00 прибыли все участники церемонии, за исключением Мжаванадзе, который во второй раз саботировал решение партии, прислав вместо себя рыдающего Джавахишвили.

Саркофаг с телом Сталина был перенесён офицерами кремлёвской комендатуры в подвальное помещение. Там с гимнастёрки вождя сняли звезду Героя социалистического труда и срезали золотые пуговицы, пришив вместо них латунные. Тело переместили из стеклянного саркофага в деревянный гроб. После этого солдаты вынесли его и опустили в могилу.

В момент погребения Николай Шверник, который возглавлял комиссию, и Джавахишвили дали волю эмоциям и всплакнули. Остальные участники церемонии не проявили чувств. После того как могила была зарыта, все члены комиссии расписались в акте о перезахоронении Сталина и разошлись.

Захоронение Сталина должно было закрыть старую эпоху и символизировать начало новой. Не случайно в день похорон Сталина делегаты съезда приняли эпохальный документ — III Программу КПСС.

Первая была принята ещё на заре социалистического движения. Вторая — сразу после Февральской революции 1917 года. Третья разрабатывалась по личной инициативе Хрущёва. Именно она ставила задачу за 20 лет создать материально-техническую базу для окончательного перехода к коммунизму. Однако Хрущёв переоценил свои силы и возможности. Никакого перехода к коммунизму в 1980 году не состоялось, да и ему самому недолго оставалось быть у руля партии.

В то время про Хэллоуин — День всех святых, который отмечается ежегодно 31 октября — обычные граждане в Советском Союзе практически ничего не слышали. В этот день по традиции древнего кельтского праздника принято особенно почитать умерших. У европейцев считается, что в ночь на 1 ноября магическим образом открывается дверь в потусторонний мир и души мёртвых, привидения, выходят к людям. Странным образом значимые для страны события совпали именно с этим праздником. По мнению конспирологов, вынос тела вождя означал начало новой эпохи, которая и привела к шабашу ведьм в период перестройки и развалу СССР.