Тайные похороны Сталина. Как "ведьма" просила вынести тело вождя из мавзолея

Фото © ТАСС / Мамонтов Сергей, Неменов Александр

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Тело Сталина вынесли из мавзолея и перезахоронили по "многочисленным просьбам трудящихся" и жалобам духа Ленина, которые передала "ведьма" с 60-летним партийным стажем накануне Хэллоуина.

30 октября 1961 года делегаты XXII съезда КПСС по предложению ленинградской и московской парторганизаций, а также грузинской и украинской компартий единогласно постановили вынести тело Иосифа Сталина из мавзолея и предать его земле. Инициаторы этой идеи ссылались на многочисленные просьбы трудящихся и даже недовольство духа Ленина.

Широко популярен стереотип, что десталинизация в СССР началась в 1956 году, сразу после ХХ съезда КПСС, на котором культ личности Сталина был подвергнут критике со стороны Никиты Хрущёва. Спустя несколько лет, на XXI съезде КПСС в 1959 году, Хрущёв вновь выступил с речью о Сталине, только на этот раз не ругал его, а хвалил как выдающегося марксиста и организатора. Он отметил заслуги Сталина в период войны.

<p>Фото © ТАСС / Василий Егоров</p>

Хрущёв решил использовать политику Мао Цзэдуна, который обозначил свою тактику в управлении государством так: 70 процентов побед и 30 процентов ошибок. Подобным образом в хрущёвском СССР оценивалась и сталинская эпоха. Такая осторожность была связана с тем, что развенчание культа личности в 1956 году вызвало раскол во всех европейских компартиях, где появились сталинисты и антисталинисты. Даже внутри КПСС наметились два противоположных течения. Десталинизаторы настаивали на публичном осуждении всех преступлений и наказании виновных. Сталинисты желали возвращения прежних порядков.

Усиление одной из сторон могло представлять опасность для власти Хрущёва. Поэтому он старался не злить ни тех ни других.

По просьбам трудящихся

Но к 1961 году ситуация изменилась. Положение Хрущёва теперь было прочнее, чем когда-либо. Все конкуренты были отправлены в отставку или почётную ссылку на малозначимые должности, он успешно отразил попытку смещения в 1957 году. К этому добавились и успехи в космической программе, массовое переселение граждан в индивидуальные квартиры, строительство крупнейшей ГЭС в мире и рост ВВП. XXII съезд КПСС оказался идеальным моментом для того, чтобы окончательно разобраться с призраками прошлого.

Почин новой волне развенчания культа личности задал глава КГБ Александр Шелепин, бескомпромиссно раскритиковавший период культа личности за многочисленные преступления против невиновных членов партии. В этом же духе выступали и все последующие делегаты.

<p>Фото © Express / Archive Photos / Getty Images</p>

Кульминация состоялась в предпоследний день съезда КПСС, 30 октября 1961 года. Первый секретарь Ленинградского обкома Иван Спиридонов первым выступил с предложением вынести тело Сталина из мавзолея. По словам Спиридонова, в обком неоднократно приходили резолюции собраний трудящихся городских заводов, в которых содержалось требование вынести тело покойного генсека из мавзолея, поскольку он запятнал себя большой несправедливостью.

Эту идею поддержал и первый секретарь столичной парторганизации Пётр Демичев, также сославшийся на требования московских рабочих. Демичев подчеркнул, что после того, как стало известно о преступлениях сталинской эпохи, оставлять его тело в мавзолее будет кощунством.

Учитывая то, что Сталин являлся культовой фигурой в Грузии и главным национальным героем, было особенно важно продемонстрировать, что грузинская компартия тоже поддерживает решение центра. В этом заключалась самая большая сложность всей кампании, поскольку ни один грузинский руководитель не желал посягать на имя Сталина. Первый секретарь ЦК КП Грузии Василий Мжаванадзе был большим почитателем вождя и поносить его не соглашался даже под угрозой партийных взысканий. Вместо этого он в день выступления пришёл закутанным в шарф и прохрипел, что накануне простудился и потерял голос. Вместо него отправили выступать председателя Совмина Грузинской ССР Гиви Джавахишвили, который ограничился парой предложений, тогда как другие делегаты произносили длинные и эмоциональные речи.

В заключение от имени крупнейшей в стране республиканской организации — украинской компартии — её руководитель Николай Подгорный поддержал решение о выносе тела Сталина из мавзолея.

"Ведьма" и дух Ленина

Но самым запоминающимся эпизодом съезда стало выступление старой большевички Доры Лазуркиной. Она вступила в партию в 1902 году, когда многие делегаты съезда ещё даже не родились. Хорошо была знакома с Лениным и Крупской. В сталинскую эпоху более 15 лет провела в лагерях и на спецпоселении. По всем характеристикам — идеальное олицетворение старых большевиков, которых к началу 60-х уже почти не осталось.

Лазуркиной была доверена самая эмоциональная часть. Она рассказала о своих встречах с Лениным, о том, как по-отцовски он относился к революционерам, как она безвинно пострадала при Сталине, и наконец поведала делегатам, что накануне к ней явился дух Ленина и просил убрать Сталина из мавзолея.

— Я всегда ношу в сердце Ильича. Товарищи, в самые трудные минуты только потому и выжила, что у меня в сердце был Ильич и я с ним советовалась: как быть? Вчера я тоже советовалась с Ильичом. Будто бы он передо мной как живой стоял и сказал: "Мне неприятно быть рядом со Сталиным, который столько бед принёс партии", — рассказала Лазуркина под аплодисменты делегатов.

Позднее Молотов, вспоминая выступление Лазуркиной, окрестил её ведьмой.

После выступлений руководителей крупнейших парторганизаций и представителя старых большевиков вопрос о выносе тела покойного вождя из мавзолея можно было считать решённым. На голосовании все делегаты единогласно поддержали предложение о перезахоронении Сталина. Никто не рискнул выступить против.

Тайные похороны

Сразу после голосования была сформирована комиссия по перезахоронению. Похороны больше напоминали спецоперацию и проводились в атмосфере строжайшей секретности. Накануне в газетах сообщили, что партия решила перезахоронить Сталина, но не сообщалось, когда и где.

Для участия в тайной церемонии были отобраны самые проверенные и надёжные люди из кремлёвской комендатуры. Место погребения возле мавзолея было заранее огорожено фанерными щитами со всех сторон, чтобы никто не видел, как солдаты роют могилу.

<p>Фото © Hulton Archive / Getty Images</p>

Вечером 31 октября Красная площадь была оцеплена под предлогом репетиции ноябрьского парада. К 21:00 прибыли все участники церемонии, за исключением Мжаванадзе, который во второй раз саботировал решение партии, прислав вместо себя рыдающего Джавахишвили.

Саркофаг с телом Сталина был перенесён офицерами кремлёвской комендатуры в подвальное помещение. Там с гимнастёрки вождя сняли звезду Героя социалистического труда и срезали золотые пуговицы, пришив вместо них латунные. Тело переместили из стеклянного саркофага в деревянный гроб. После этого солдаты вынесли его и опустили в могилу.

В момент погребения Николай Шверник, который возглавлял комиссию, и Джавахишвили дали волю эмоциям и всплакнули. Остальные участники церемонии не проявили чувств. После того как могила была зарыта, все члены комиссии расписались в акте о перезахоронении Сталина и разошлись.

Захоронение Сталина должно было закрыть старую эпоху и символизировать начало новой. Не случайно в день похорон Сталина делегаты съезда приняли эпохальный документ — III Программу КПСС.

Первая была принята ещё на заре социалистического движения. Вторая — сразу после Февральской революции 1917 года. Третья разрабатывалась по личной инициативе Хрущёва. Именно она ставила задачу за 20 лет создать материально-техническую базу для окончательного перехода к коммунизму. Однако Хрущёв переоценил свои силы и возможности. Никакого перехода к коммунизму в 1980 году не состоялось, да и ему самому недолго оставалось быть у руля партии.

В то время про Хэллоуин — День всех святых, который отмечается ежегодно 31 октября — обычные граждане в Советском Союзе практически ничего не слышали. В этот день по традиции древнего кельтского праздника принято особенно почитать умерших. У европейцев считается, что в ночь на 1 ноября магическим образом открывается дверь в потусторонний мир и души мёртвых, привидения, выходят к людям. Странным образом значимые для страны события совпали именно с этим праздником. По мнению конспирологов, вынос тела вождя означал начало новой эпохи, которая и привела к шабашу ведьм в период перестройки и развалу СССР.

Автор:
Евгений Антонюк
ЕА
Евгений Антонюк
Историк
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