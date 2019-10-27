Секретный беглец. Как советский разведчик выбрался из британской тюрьмы

Джордж Блейк смог сбежать из английской тюрьмы, где отбывал 42-летний срок, благодаря дружбе с гангстером и левыми.

В октябре 1966 года в Англии произошёл один из самых дерзких побегов в истории. Советский разведчик Джордж Блейк, отбывавший 42-летнее заключение за работу на КГБ, бежал из тюрьмы и сумел добраться до ГДР, где был взят под советскую защиту. Это событие превратило Блейка в одного из самых знаменитых агентов разведки ХХ века и настоящую легенду холодной войны.

Ранние годы

Джордж Блейк родился в 1922 году в голландском Роттердаме. Он не был этническим англичанином, мать была голландкой, а отец — египтянином с еврейскими корнями. Однако в годы Первой мировой войны отец несколько лет прослужил в британской армии, благодаря чему получил подданство этой страны.

В 1940 году нацистская Германия оккупировала Голландию. Родина стала опасной для Блейка, в то время носившего фамилию Бехар. Транзитом через несколько стран он добрался до Британии, где взял фамилию Блейк, после чего ушёл на флот. В конце войны, в 1944 году, Блейка завербовала SIS. В первые годы после войны он занимался допросом пленных немецких офицеров флота. Однако с началом холодной войны Блейку нашли новое применение.

Герой корейской войны

Блейк, прошедший курсы русского языка, был отправлен в Корею. Там в то время назревала новая война. Официально Блейк числился в должности британского вице-консула под началом посла Вивиана Холта. Однако на деле Блейк собирал информацию о коммунистической деятельности в Корее.

Начавшаяся в 1950 году гражданская война в Корее застала его в Сеуле. После того как британцы присоединились к войне на стороне Южной Кореи, северные корейцы арестовали всю дипломатическую миссию Британии, не обращая внимания на дипломатический иммунитет.

Так Блейк и Холт на несколько лет оказались пленниками в Корее. Британцы не имели представления об их местонахождении, корейцы долгое время скрывали эту информацию даже от своих советских союзников. В плену Холт тяжело заболел, но Блейк буквально спас его, и с тех пор они всю жизнь оставались самыми близкими друзьями.

Только через три года, после вмешательства СССР, британских пленников удалось освободить. Холта и Блейка встречали в Англии как национальных героев. Тогда никто и не догадывался, что Блейк уже начал работать на СССР.

Агент КГБ

После возвращения в Британию Блейк получил повышение. Он был направлен в Берлин, где его задачей стала вербовка агентов из восточноевропейских стран и СССР. Для советской разведки Блейк оказался серьёзной удачей. Он не только саботировал вербовку агентов на своём направлении, но и регулярно делился с КГБ сверхсекретными данными, к которым имел доступ.

Так, именно от Блейка советская разведка узнала о планах строительства секретного тоннеля союзников под Берлином. Они намеревались вырыть почти 450-метровый подземный тоннель и напичкать его аппаратурой, чтобы прослушивать и записывать все советские переговоры. Благодаря Блейку информация о тоннеле была известна СССР ещё до его строительства.

В итоге британские и американские спецслужбы затратили колоссальные силы и средства на строительство тоннеля, который был заведомо бесполезным. Через этот тоннель СССР забрасывал союзникам дезинформацию, а через год он был демонстративно, с привлечением журналистов, обнаружен советскими солдатами. Что привело к громкому международному скандалу.

Блейк оказался едва ли не самым ценным британским агентом КГБ. В отличие от так называемой кембриджской пятёрки во главе с Кимом Филби, которая в основном делилась информацией по американцам, Блейк весьма активно передавал данные и о деятельности МИ-6.

Его усилиями сеть британских спецслужб в Восточной Европе на протяжении нескольких лет была дезорганизована. Блейк передавал данные как на английских агентов МИ-6, так и на "кротов" в КГБ. В частности, именно полученная от него информация позволила раскрыть первого советского агента ЦРУ, подполковника ГРУ Петра Попова, бывшего порученца главы КГБ и ГРУ Ивана Серова.

Арест

В 1961 году польский перебежчик Михаил Голеневский, сотрудничавший с польскими спецслужбами и КГБ, а также известный тем, что объявил себя наследником престола Алексеем Романовым, чудесно спасшимся от расстрела, выдал ЦРУ значительную часть советской сети в Европе.

Американцы передали информацию англичанам, которые арестовали ряд агентов, включая Блейка. После нескольких дней допросов Блейк признался, что сотрудничал с КГБ.

Как раз тогда на пике популярности был роман Ричарда Кондона "Маньчжурский кандидат". По сюжету главного героя пленили во время войны в Корее и устроили ему так называемое промывание мозгов, превратив в коммунистического зомби, выполнявшего любые приказы. Британскую прессу и судей очень интересовало, не произошло ли нечто подобное во время пребывания в плену и с Блейком. Однако он категорически всё отрицал, утверждая, что начал разделять коммунистические идеи по своей воле. А переломным моментом стали бесчеловечные бомбардировки корейских сёл и городов американскими самолётами В-29 "Суперкрепость", которые он лично пережил, будучи в плену. Это решение вызревало в нём постепенно, и он сам обратился с предложением устроить ему встречу с представителями советских спецслужб, на которой сообщил о своём желании сотрудничать.

Максимальное наказание, которое грозило Блейку за нарушение закона о служебной тайне, составляло 14 лет. Однако судьи благодаря лазейке в законодательстве смогли осудить его на гораздо больший срок. Его деятельность была разбита на несколько временных периодов, и за каждый из этих эпизодов Блейк получил по 14 лет. В итоге его наказание составило 42 года. Приговор оказался рекордным — на тот момент самым длительным за всю историю Британии наказанием, не являющимся пожизненным заключением.

42 года тюрьмы

Блейк провёл в тюрьме пять лет, прежде чем получил возможность сбежать. Сокамерники хорошо относились к нему, считая, что с ним обошлись крайне несправедливо, назначив такое наказание. Особенно близко Блейк сошёлся с тремя людьми: Шоном Бурком, Майклом Рэндлом и Патриком Поттлом.

Бурк был мелким гангстером. В тюрьме издавал журнал "Новый горизонт", для которого часто писал статьи Блейк. Поттл и Рэндл были левыми пацифистами, активистами движения за запрет ядерного оружия. Они отбывали небольшие сроки и решили помочь Блейку, который расположил их своими взглядами. Незадолго до их освобождения они договорились организовать Блейку побег.

Задача осложнялась тем, что ближайшим местом, где Блейк мог быть в безопасности, являлась восточная часть Германии. Чтобы добраться до неё, надо было незамеченным пересечь Ла-Манш, а затем почти половину Европы. Самолёты, поезда и корабли, естественно, исключались.

Главным вдохновителем побега являлся Бурк. Однако он был весьма ограничен в финансовых средствах. Поначалу предполагалось, что всю операцию организует Бурк, а Поттл и Рэндл только помогут деньгами на недешёвое мероприятие. Однако по ходу дела они также приняли активное участие в организации побега. А за финансовой помощью обратились по левой линии к знаменитому режиссеру Тони Ричардсону, который год назад получил "Оскара".

Ричардсон, как и его супруга Ванесса Редгрейв, был известен активной политической позицией и дал денег на побег советского агента из тюрьмы.

Побег

Подготовка побега заняла несколько месяцев. Бурк, навещавший Блейка в тюрьме, незаметно передал ему портативную рацию для дальнейшей связи и координации действий в момент побега. Блейку удалось надёжно спрятать её.

По воскресеньям все заключённые и охранники уходили в кинозал на просмотр фильма. Вечером 22 октября 1966 года Блейк незаметно вышел из кинозала. Он добрался до коридора, там сумел взобраться на окно, не имевшее решётки, затем спрыгнул на крыльцо и добрался до тюремной стены.

Все свои действия он координировал по рации с Бурком и Поттлом, которые ждали его снаружи. Высота тюремных стен составляла семь метров, поэтому друзья должны были забросить беглецу верёвочную лестницу, чтобы он смог перелезть через стену.

Но на этом этапе произошла накладка. Блейк, перебиравшийся через стену, неудачно упал и получил перелом запястья. Теперь Бурку и Поттлу предстояло не только укрыть беглеца, но и найти надёжного врача, который согласился бы осмотреть его ночью и не выдать властям.

Им удалось найти доктора и оставить Блейка в доме у друзей Поттла. Затем Блейк ночевал у приятелей Рэндла, каждый раз переходя от одних к другим.

В Британии для беглеца не было безопасного укрытия, ему необходимо было покинуть страну. Поттл и Рэндл приобрели семейный автофургон, в котором оборудовали тайное укрытие для Блейка. Оно располагалось под сиденьями. Для большей безопасности на этих местах сидели дети Рэндла, чтобы не вызывать подозрения у пограничников и таможенников.

Вскоре Рэндл вместе с семьёй отправился на автомобиле в Берлин, затем последовала переправа на пароме через Ла-Манш. И наконец КПП Хельмштедт — Мариенборн, граница ФРГ и ГДР. Через несколько дней Блейк уже был в Москве.

Дальнейшая судьба

История дерзкого побега советского агента через всю Европу наделала немало шума. Легендарный режиссёр Альфред Хичкок начал подготовку к съёмкам фильма по мотивам этого события, но умер, не успев завершить работу. Позднее всё это послужило основой для театральной пьесы, в которой роль Блейка сыграл Стивен Фрай.

Бурк, сопровождавший беглеца до Берлина, решил остаться в СССР, где получал специальное пособие по линии КГБ. Через несколько лет он вернулся в родную Ирландию. Британия долгое время безуспешно добивалась его экстрадиции.

Поттл и Рэндл остались в Британии. Оба предстали перед судом по обвинению в организации побега заключённого. На суде они заявили, что пошли на это из-за бесчеловечного, лицемерного и возмутительного приговора Блейку. В результате оба были оправданы судом присяжных.

Блейк остался в СССР, получил несколько государственных наград и звание полковника КГБ. Преподавал в Академии внешней разведки, написал книгу воспоминаний. Он по-прежнему живёт в Москве и остаётся одной из последних живых легенд периода холодной войны. В ноябре 2019 года ему исполнится 97 лет.