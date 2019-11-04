Проклятие фараонов. Как умирали археологи, откопавшие мумии

Обнаружение гробницы фараона Тутанхамона стало одним из важнейших открытий в археологии, но последующие события заставили мировую прессу переключить внимание с науки на мистику.

4 ноября 1922 года археолог Говард Картер и его команда обнаружили в египетской Долине Царей практически не тронутую грабителями могилу фараона. Взволнованный Картер сразу же телеграфировал о необычайном открытии лорду Карнарвону — крупнейшему коллекционеру египетских древностей и владельцу концессии на право раскопок. Британский аристократ, мечтавший побывать в нетронутой гробнице, даже не догадывался, что ему первым предстоит пасть жертвой проклятия фараонов.

Зловещие знаки

Вскрытие погребения было отложено до приезда лорда. Это произошло только 23 ноября. Открытие внутренней погребальной камеры, где и находилась мумия Тутанхамона, и вовсе было отложено до февраля следующего года.

Открытие гробницы стало мировой научной сенсацией и привело к всплеску египтомании в Европе и Америке. Однако Карнарвон, за огромную сумму продавший эксклюзивные права на освещение раскопок газете Times, недолго ликовал. Через месяц после вскрытия погребальной камеры он умер при странных обстоятельствах. Тогда и вспомнили о нескольких странных событиях, сопровождавших открытие гробницы. Во всем Каире неожиданно отключилось электричество, установить причину перебоев так и не удалось. А в жилище начальника экспедиции Говарда Картера пробралась королевская кобра (символ фараонов) и съела его канарейку, которую он приобрёл на египетском базаре за несколько дней до находки гробницы, поскольку продавец уверял его, что эта птица принесёт ему удачу. После этих событий пресса всего мира стала писать о проклятии фараонов, которое неминуемо падёт на всех участников экспедиции.

Череда смертей

Через несколько дней после посещения погребальной камеры лорда Карнарвона в щеку укусил москит. Укус был достаточно сильным, и решивший побриться лорд по неосторожности порезал его. В рану попал стрептококк, что привело к тяжёлому рожистому воспалению. Болезнь дала осложнение в виде пневмонии, а затем один за другим стали отказывать другие органы. После двух недель мучений лорд Карнарвон скончался в возрасте 56 лет.

Внезапная смерть владельца концессии, который был в числе трёх первых людей, посетивших гробницу, заставила прессу заговорить о загадочном проклятии, которое пало на тех, кто потревожил покой фараона. Особенно странным было то, что москит укусил лорда именно в щёку. Ведь у мумии Тутанхамона исследователи обнаружили прижизненное повреждение левой щеки.

Через месяц во Франции умер миллионер и железнодорожный магнат Джордж Гулд, вернувшийся из Египта. Он добился у старого приятеля Карнарвона разрешения побывать в могиле фараона, но во время пребывания в Египте подхватил какую-то инфекцию. У него началась тяжёлая лихорадка, также перешедшая в пневмонию, как и у лорда. Врачи посоветовали Гулду перебраться на французскую Ривьеру, где местный климат окажет на него целебное воздействие. Однако это не помогло, и Гулд умер в возрасте 59 лет.

В июле того же года член королевской фамилии принц Али Бей, также посещавший могилу фараона, был застрелен в Лондоне своей супругой — бывшей французской элитной куртизанкой Маргаритой Алиберт. Европейский суд полностью оправдал её, поскольку её адвокаты сумели убедить всех, что её восточный супруг был подлинным чудовищем и варваром.

Два месяца спустя сводный брат лорда Карнарвона Обри Херберт во время операции по удалению зубов подхватил инфекцию и умер от заражения крови спустя несколько дней в возрасте 43 лет.

В начале января 1924 году умер Арчибальд Дуглас-Рейд — рентгенолог, обследовавший мумию Тутанхамона. Установить причину его смерти однозначно не удалось, специалисты посчитали, что он умер от последствий постоянного излучения.

В конце того же года в Каире был застрелен генерал-губернатор Англо-Египетского Судана Ли Стэк. С этого момента череда загадочных смертей на время затихла. Но через несколько лет начался новый виток.

В апреле 1928 года умер египтолог Артур Мейс, один из ключевых членов экспедиции Картера. В 1924 году он вынужден был покинуть Египет из-за проблем со здоровьем. Учёный надеялся, что пребывание на европейских курортах облегчит его состояние. На протяжении следующих нескольких лет он регулярно менял места проживания, но улучшения самочувствия так и не наступало. Он умер в Америке, а вскрытие показало, что причиной смерти стало отравление мышьяком.

Через месяц умер второй сводный брат лорда Карнарвона Мервин Херберт. 46-летний дипломат возвращался из Албании в Италию и был укушен малярийным комаром. Лихорадка дала осложнение в виде пневмонии, от которой он умер, как и его старший сводный брат.

В ноябре 1929 года в своей постели был задушен секретарь Говарда Картера Ричард Бетелл, а спустя два месяца его отец без видимых причин выбросился из окна на седьмом этаже.

Различные версии

Проклятие фараонов стало одной из самых горячих тем десятилетия. Естественно, предпринималось множество попыток объяснить действие проклятия фараонов естественными причинами. Долгое время одной из самых популярных версий многочисленных смертей исследователей гробницы было действие микотоксинов — древних грибков, против которых у современного человека нет иммунитета.

Также в качестве возможных причин смертей называли действие древних бактерий или ядов, спрятанных в специальных ловушках на расхитителей гробниц. Выдвигались конспирологические версии о мести со стороны некоего тайного египетского общества, которое убивает расхитителей гробниц. Были и откровенно мистические гипотезы. Например, знаменитый писатель Артур Конан-Дойл объяснял действие проклятия происками неких элементалей — стражей могил, созданных египетскими жрецами, чтобы оберегать покой усопших правителей.

Однако ни одна из этих версий так и не объяснила, почему гнев духов, действие токсинов и месть египетских богов были столь избирательны. Почему они выбирали своей целью одних, но миловали других, зачастую стоявших рядом. Этим аргументом очень быстро воспользовались скептики.

Доводы скептиков

Главный аргумент скептиков — почему из участников экспедиции, которые посещали погребение в числе самых первых и зачастую проводили там недели и месяцы, подавляющее большинство прожили долгую жизнь и умерли многие годы спустя? Из трёх человек, первыми вошедших в гробницу, умер только лорд Карнарвон. Глава экспедиции Картер скончался только в 1939 году — в возрасте 64 лет. Учитывая столь долгий срок, вряд ли разумно причислять его к жертвам проклятия. Что касается дочери Карнарвона Эвелин, вошедшей вместе с ними, то она дожила до 1980 года и умерла в возрасте 79 лет.

Ближайший соратник и помощник Картера Артур Челлендер, зашедший в гробницу вслед за ними, умер в 1936 году в возрасте 61 года.

Работавший в гробнице Алан Гардинер прожил более 80 лет и умер в 1963 году. Оба художника экспедиции также прожили после этого достаточно долго. Хаузер умер в 1959 году, а Холл — в 1969.

Из 58 человек, непосредственно работавших в гробнице или с мумией, в течение первых 10 лет умерло только 8 человек. При этом некоторые из них ещё до приезда в Египет имели серьёзные проблемы со здоровьем или находились в достаточно преклонном возрасте.

Скептики указывают также на то, что проклятия в древнем Египте были достаточно редки и в основном грозили карами в загробной жизни. Кроме того, могила Тутанхамона была тщательно обследована и никаких упоминаний проклятия специалисты не обнаружили.

Они считают, что всю историю с проклятием придумал английский египтолог и журналист Артур Вейгалл, обиженный на Карнарвона, который отказал его газете в эксклюзивных правах на освещение раскопок, передав их Times.

В отместку Вейгалл после смерти Карнарвона раскрутил историю с проклятием фараонов, пользуясь своим прекрасным знанием египетской истории и культуры. Он делал это так умело, что вскоре истории о проклятии стали пользоваться большим спросом у читателей, чем новости о научных открытиях в гробнице.

Впрочем, несмотря на все старания скептиков, легенда о проклятии фараонов жива и уже давно стала неотъемлемой частью современной поп-культуры.