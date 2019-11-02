Кровавый Штумпф. История оборотня-людоеда, который мог быть родственником Трампа

Один из самых знаменитых оборотней в истории признал вину в самых невероятных преступлениях: пожирании детей, сношениях с суккубами, связях с Сатаной и превращении в настоящего зверя.

31 октября 1589 года в немецком Бедбурге был казнён Петер Штумпф, обвинённый в связях с дьяволом, инцесте, каннибализме, оборотничестве и серийных убийствах. Мужчина признался, что на протяжении нескольких лет нападал на животных, взрослых людей и детей, убивал их, а затем пожирал. Кроме того, он утверждал, что умеет превращаться в волка. Дело оборотня из Бедбурга стало одним из самых громких европейских процессов над ликантропами, а некоторые современные исследователи считают, что он может являться далёким родственником нынешнего президента США.

Преуспевающий фермер

Точная дата рождения Петера Штумпфа неизвестна. Предполагается, что он родился в 1552 году в деревне Эппрат, неподалёку от городка Бедбург. Точно не установлена даже правильная фамилия оборотня. В различных документах он фигурирует как Штумпф, Штуб или Штуббе. Известен в округе был как преуспевающий фермер.

Штумпф был женат, но быстро овдовел и в одиночку воспитывал двух детей. Ни в чём предосудительном Штумпф долгое время замечен не был. За исключением любовных отношений с женщиной по имени Катарина, которая, как позднее выяснилось, приходилась ему дальней родственницей.

К сожалению, биографические подробности жизни Штумпфа почти неизвестны из-за того, что через несколько лет после его гибели вспыхнула Тридцатилетняя война, которая опустошила немецкие земли и уничтожила значительную часть местных архивов.

Оборотень

Однажды в округе Бедбурга объявился волк. Поначалу он нападал только на животных — овец и ягнят, чем доставил множество проблем местным фермерам, у которых никак не получалось изловить волка.

Однако со временем на лесных дорогах стали всё чаще находить растерзанные тела людей. Жертвами нападений хищника чаще всего были дети. В редких случаях он нападал на женщин и практически никогда не нападал на мужчин. Был достоверно зафиксирован лишь один смертельный случай нападения волка на взрослого мужчину.

Апогей нападений пришёлся на 80-е годы. За это время никто так и не смог поймать волка. Хотя находились свидетели, которые утверждали, что своими глазами видели хищника издалека. По их описаниям, это был особенно крупный волк, с невероятно умными, но при этом злобными глазами, с необычайно большими лапами и зубами.

В то время в Европе было популярно убеждение, что особенно крупные волки на самом деле являются оборотнями. Были и другие признаки, позволявшие отличить простого волка от вервольфа, но именно этот был одним из важнейших.

К концу 80-х в германских землях началась настоящая паника, связанная с вервольфами. На этот период пришёлся пик веры в злодеев-оборотней. В окрестностях Бедбурга люди перестали передвигаться в одиночку. Если кому-то необходимо было дойти до соседней деревни, никто не рисковал делать это без сопровождения. Богатые люди набирали целую вооружённую гвардию, сопровождавшую их в дороге через лес для защиты от нападения волка-людоеда.

Наконец, в 1589 году группе хорошо вооружённых охотников удалось выследить волка-убийцу. Правда, он ушёл от них, скрывшись в лесной чаще. Расстроенные охотники уже решили, что добыча ускользнула от них, как вдруг наткнулись там на Петера Штумпфа.

Показания оборотня

Разумеется, он сразу же оказался главным подозреваемым в оборотничестве. В то время пытки считались абсолютно нормальной частью расследования, но перед их применением подозреваемому давали последний шанс заговорить "по-хорошему". Его растягивали на дыбе и демонстрировали весь арсенал пыточных инструментов.

После того как эти манипуляции проделали со Штумпфом, он заговорил, не дожидаясь пыток. Показания его звучали невероятно для нашего времени, но в XYI веке, с его верой в сверхъестественное, они никого не удивили.

Штумпф утверждал, что действительно обладает способностью превращаться в волка. Эту способность он получил ещё в 12 лет, когда заключил договор с дьяволом. Сатана обещал ему процветание в земной жизни в обмен на его бессмертную душу.

Он также передал ему особый волшебный пояс, надев который он преображался в хищного зверя. Поначалу Штумпф нападал только на соседский скот, особенно он ценил ягнят. Однако со временем ему захотелось попробовать человеческой крови.

Тогда он начал нападать на людей. Жертвами он избирал детей, поскольку они не могли дать отпор волку. Иногда нападал и на женщин, но почти никогда — на мужчин. Дважды он нападал на беременных женщин и описывал, как растерзал детей в их утробе и наслаждался их тёплыми крохотными сердцами. Кроме того, Штумпф признался в том, что сожрал одного из своих новорождённых сыновей.

В итоге Штумпф признался в 18 убийствах, каннибализме, кровосмесительной связи с дочерью и дальней родственницей, сексуальных отношениях с суккубом, а также в связях с дьяволом и колдовстве.

Никакого волшебного пояса Сатаны, про который говорил Штумпф, найти у него не удалось, хотя на допросе он указал место, где оставил его. Впрочем, это ничуть не смутило судей, ведь он сам рассказал всё, что от него требовалось, а усомниться в его показаниях и в голову никому не могло прийти.

31 октября 1589 года оборотень из Бедбурга, как стали его называть, был казнён при большом стечении народа и местной знати. Казнь оборотня стала одной из самых жестоких в европейской истории. Его привязали к колесу, раскалёнными щипцами вырвали плоть в десяти местах, переломали ноги и руки и наконец отсекли голову и сожгли. Его любовницу и дочь также приговорили к смерти, но с ними обошлись более гуманно. Их просто задушили и сожгли.

Через несколько лет началась Тридцатилетняя война, из-за которой значительная часть архивов погибла. Поэтому в деле Штумпфа до сих пор остаётся немало белых пятен, которые трудно восстановить. В частности, так и неясно, прекратились ли нападения волков на людей в округе после казни Штумпфа.

Современные версии

В настоящее время существует несколько версий, объясняющих дело оборотня из Бедбурга с современной точки зрения.

Согласно одной из популярных версий, Штумпф действительно был серийным убийцей и каннибалом, страдавшим клинической ликантропией. При этом психическом состоянии, изредка встречающемся при шизофрении, человеку кажется, что он превращается в волка. Больные часто страдают приступами ярости, во время которых ощущают себя зверями и ведут себя соответственно. В таком состоянии они теряют контроль над собой и нередко нападают на людей. Среди людей с подобными отклонениями известны серийные убийцы. Соответственно, Штумпф действительно мог нападать на людей и терзать их тела, словно волк.

По другой версии, Штумпф просто оказался жертвой религиозных разборок в регионе. Как раз в тот период закончилась так называемая Кёльнская война между католиками и протестантами. По её итогам в Бедбурге укрепились католики, которые принялись устанавливать свой порядок. Известно, что Штумпф был протестантом, поэтому не исключено, что кто-то из местных высокопоставленных католиков решил организовать показательный процесс, а Штумпф просто случайно подвернулся под руку, на него оказалось удобно повесить ещё и обвинение в убийствах. Таким образом, суд убивал сразу двух зайцев: уничтожал местного преуспевающего протестанта и успокаивал местных жителей, дрожавших в ужасе перед вервольфом.

Наконец, по третьей версии, никакого злого умысла у его преследователей не было. Штумпф просто оказался не в то время и не в том месте, а затем оговорил себя из страха перед пытками. Тот факт, что он был протестантом, усложнил его положение, поскольку у него не нашлось сильных заступников. К тому же он, судя по всему, был не слишком дружен с местной общиной.

Дональд Трамп

Несколько лет назад, когда Дональд Трамп стал президентом США, легенда об оборотне из Бедбурга неожиданно заиграла новыми красками, поскольку некоторые исследователи заподозрили президента в родственной связи с древним оборотнем. Дело в том, что любовница Штумпфа, Катарина, которую казнили вместе с ним, носила фамилию Трамп.

Исследователи проследили немецких предков президента до середины XYI века и выяснили, что самый ранний из известных предков Трампа жил в Кальштадте, всего в нескольких днях пути от Бедбурга. Они не исключили, что кто-то из далёких предков президента США мог быть родственником любовницы оборотня (которая сама приходилась ему дальней родственницей), но однозначно установить родство оказалось невозможно из-за погибших ещё в XVII веке архивов.