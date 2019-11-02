Невидимый ужас. Тайна исчезновения эсминца в Филадельфии

Согласно популярной легенде, в ходе эксперимента по превращению боевого корабля в невидимку он переместился во времени и пространстве, а экипаж понёс тяжёлые потери.

28 октября 1943 года в Филадельфии был проведён один из самых загадочных экспериментов в истории. Как гласит легенда, в ходе опытов по превращению боевого эсминца в корабль-невидимку исследователям удалось добиться серьёзных успехов. Правда, дались они такой ценой, что эксперименты были прекращены, а произошедшее в тот день — строжайше засекречено.

Филадельфийский эксперимент

Согласно наиболее распространённой версии легенды, необычные эксперименты на эсминце "Элдридж" начались летом 1943 года, когда корабль был зачислен в состав американских военно-морских сил.

Подробные обстоятельства экспериментов остаются практически неизвестными, поэтому в различных источниках выдвигаются отличающиеся друг от друга версии и гипотезы. По одной версии, на эсминце проводились испытания с использованием неких особых генераторов, которые способны достичь такого преломления света, что объект станет полностью невидимым. По другой версии, суть опытов заключалась в неких исследованиях гравитации. По третьей — проводились эксперименты с созданием электромагнитных полей.

Так или иначе, исследователям якобы удалось добиться определённых успехов, правда, с определёнными побочными эффектами. Корабль становился незаметным, и его окутывал зелёный туман, а по окончании экспериментов экипаж корабля жаловался на плохое самочувствие, спутанность сознания и т.д.

Наконец 28 октября 1943 года была поставлена жирная точка. Последний эксперимент пошёл не так, как ожидалось. Корабль благополучно исчез, но так и не появился. Вместо этого он оказался в гавани Норфолка, в 300 с лишним километрах от Филадельфии. Там его якобы видело несколько человек. Затем по необъяснимой причине корабль снова исчез и появился на прежнем месте в гавани Филадельфии.

При этом экипаж понёс тяжёлые потери. Часть моряков просто исчезла, другие погибли от ударов током, некоторые сошли с ума, несколько человек оказались буквально "вмонтированы" в палубы и переборки и лишь меньшинство экипажа уцелело, не получив серьёзных повреждений. При этом у всех моряков часы показывали неправильное время и синхронно отставали примерно на десять минут.

Согласно легенде, оставшихся в живых моряков подвергли интенсивному курсу "промывания мозгов", чтобы они забыли о пережитом. Сам инцидент был строжайше засекречен, и эксперименты прекратились. На корабль набрали новую команду, а сразу же после войны он был отправлен в резерв и позднее продан грекам.

Загадочная смерть

В 1955 году исследователь НЛО Моррис Джессоп опубликовал очередную книгу на уфологическую тематику. Джессоп был одним из первых популяризаторов НЛО в мире, и в середине 50-х годов его книги пользовались немалой популярностью.

В один из дней на адрес Джессопа пришло письмо от некоего Карлоса Альенде. Он заверил исследователя, что был свидетелем чего-то настолько необычного, в сравнении с чем неопознанные летающие объекты не более, чем детские шалости.

Далее Альенде описал ему историю Филадельфийского эксперимента, свидетелем которого он якобы был, наблюдая происходившее с борта стоявшего в гавани торгового судна. Джессоп усомнился в показаниях Альенде, тем не менее вступил с ним в долгую переписку.

Исследователь планировал опубликовать ещё одну книгу про НЛО и Филадельфийский эксперимент. Однако сделать это не удалось, поскольку его прежний издатель умер, к тому же интерес публики к неопознанным объектам к концу 50-х заметно утих.

19 апреля 1959 года Джессоп связался с одним из издателей и договорился о встрече на следующий день. По его словам, он достиг невероятного прорыва в расследовании эксперимента и планировал поделиться своими соображениями.

Однако на следующий день тело исследователя было найдено в его машине со шлангом в салоне. По версии следствия, Джессоп покончил с собой.

Сторонниками теории заговора его внезапная гибель была истолкована однозначно — как попытка скрыть Филадельфийский эксперимент и его последствия.

Популяризация

В дальнейшем, с начала 60-х годов, различные исследователи неоднократно публиковали книги о Филадельфийском эксперименте, правда, почти все они основывались на материалах Джессопа и Альенде. Начиная с 70-х годов история пользовалась большой популярностью, и по её мотивам было снято несколько художественных фильмов. Благодаря этому Филадельфийский эксперимент стал популярнейшей городской легендой.

В 1990 году некий мужчина, назвавшийся бывшим моряком с эсминца, подтвердил историю эксперимента. Эту новость широко растиражировали СМИ, однако другие дожившие до 90-х годов моряки отрицали, что мужчина с таким именем когда-либо был в команде "Элдриджа".

Управление военно-морских исследований неоднократно отрицало какие-либо подобные эксперименты в годы Второй мировой войны. Моряки с эсминца также утверждали, что не участвовали в подобных экспериментах. Вдобавок, по их словам, в октябре 1943 года их корабль вообще не заходил в Филадельфию.

Теория заговора

Тем не менее сторонники теории заговора отметают все эти аргументы и уверены в том, что в октябре 1943 года корабль действительно столкнулся с чем-то необычным и выходящим за рамки обыденного.

Они указывают на то, что корабль видели в один и тот же день как в Филадельфии, так и в Норфолке, хотя между ними настолько значительное расстояние, что пройти его за несколько часов невозможно.

Поскольку эксперимент был строго засекречен, то судовой журнал полностью сфальсифицирован и доверять его записям нельзя. То же самое можно сказать и о моряках с эсминца, которым "промыли мозги" и строжайше запретили даже упоминать о государственном секрете. Единственного моряка, который рискнул выступить в печати спустя почти полвека, осмеяли и объявили самозванцем.

Кроме того, весьма странной выглядит гибель Джессопа, который буквально накануне смерти сообщил, что достиг некоего прорыва в расследовании этой тайны. Его смерть, замаскированная под самоубийство, явно была на руку тем, кто стремился не допустить огласки этой загадочной истории.

Версия скептиков

По версии скептиков, доверять истории, известной со слов всего одного человека, по меньшей мере недальновидно. В истории Филадельфийского эксперимента нет ничего, что не могло бы быть объяснено с точки зрения науки. Кроме того, в данной легенде, видимо, перемешались реально происходившие с несколькими кораблями события.

Прежде всего, сомнения вызвал единственный свидетель эксперимента, который и раскрыл его тайну. Это некий Карлос Альенде. Проведённое в 80-е годы расследование позволило установить его реальную личность. Им оказался Карл Мередит Аллен, большой фантазёр и человек со странностями. Он был известен рассылкой весьма странных писем многим своим родственникам и знакомым. Например, он утверждал, что лично знаком с Эйнштейном, который долгое время был его наставником, а также курировал Филадельфийский эксперимент.

Судовой журнал "Элдриджа" не подтверждает, что он был в Филадельфии в октябре 1943 года. Корабль, который некоторые свидетели могли принять за "Элдридж", вероятнее всего, был эсминцем "Энгстрем". Он действительно был в Филадельфии и Норфолке в один день, поскольку военные корабли имели возможность прохода через засекреченный Чесапикский канал, который использовался только военными кораблями и был закрыт для всех остальных. Известно, что осенью 1943 года этот корабль как минимум один раз проходил этим маршрутом.

Более того, на "Энгстре" в 1943 году действительно проводились эксперименты. Только речь шла не о создании корабля-невидимки. Они заключались в так называемом размагничивании корабля. При помощи катушки электромагнита создавалось магнитное поле с переменной амплитудой. Благодаря снижению намагниченности корпуса корабля он становился "невидим" для популярных в начале Второй мировой войны магнитных мин и торпед. Со стороны процедура выглядела весьма необычно: громоздкая аппаратура, кабели, "сходившие с ума" компасы и наручные часы. Поначалу эта методика производила большое впечатление на моряков.

Что касается загадочной смерти Джессопа, то, по версии скептиков, ничего загадочного в ней не было. В последние годы его дела шли неважно, старые книги не раскупались, издатели не принимали новые книги автора. Джессоп находился в сильной депрессии, усугублённой автомобильной аварией, в которой он пострадал, а также уходом жены. По свидетельству многих друзей и знакомых, в последние месяцы жизни исследователь находился в сильной депрессии и часто размышлял о самоубийстве.

По версии скептиков, история Филадельфийского эксперимента была навеяна реально существовавшей практикой дегауссизации (размагничивания) судов, поначалу пугавшей моряков, а также существованием закрытого для гражданских судов Чесапикского канала, позволявшего военным кораблям "чудесным" образом преодолевать большое расстояние за несколько часов. Эти истории, передававшиеся из уст в уста, постепенно обретали всё более фантастические черты, пока фантазёр Аллен не соединил их воедино.