Невидимый ужас. Тайна исчезновения эсминца в Филадельфии

Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia, © Flickr / Tomasz Baranowski

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Согласно популярной легенде, в ходе эксперимента по превращению боевого корабля в невидимку он переместился во времени и пространстве, а экипаж понёс тяжёлые потери.

28 октября 1943 года в Филадельфии был проведён один из самых загадочных экспериментов в истории. Как гласит легенда, в ходе опытов по превращению боевого эсминца в корабль-невидимку исследователям удалось добиться серьёзных успехов. Правда, дались они такой ценой, что эксперименты были прекращены, а произошедшее в тот день — строжайше засекречено.

Филадельфийский эксперимент

<p>Фото © <a href="https://wiki.wargaming.net/ru/Navy:USS_Eldridge_(1943)" target="_blank">wargaming.net</a></p>

Согласно наиболее распространённой версии легенды, необычные эксперименты на эсминце "Элдридж" начались летом 1943 года, когда корабль был зачислен в состав американских военно-морских сил.

Подробные обстоятельства экспериментов остаются практически неизвестными, поэтому в различных источниках выдвигаются отличающиеся друг от друга версии и гипотезы. По одной версии, на эсминце проводились испытания с использованием неких особых генераторов, которые способны достичь такого преломления света, что объект станет полностью невидимым. По другой версии, суть опытов заключалась в неких исследованиях гравитации. По третьей — проводились эксперименты с созданием электромагнитных полей.

Так или иначе, исследователям якобы удалось добиться определённых успехов, правда, с определёнными побочными эффектами. Корабль становился незаметным, и его окутывал зелёный туман, а по окончании экспериментов экипаж корабля жаловался на плохое самочувствие, спутанность сознания и т.д.

Наконец 28 октября 1943 года была поставлена жирная точка. Последний эксперимент пошёл не так, как ожидалось. Корабль благополучно исчез, но так и не появился. Вместо этого он оказался в гавани Норфолка, в 300 с лишним километрах от Филадельфии. Там его якобы видело несколько человек. Затем по необъяснимой причине корабль снова исчез и появился на прежнем месте в гавани Филадельфии.

При этом экипаж понёс тяжёлые потери. Часть моряков просто исчезла, другие погибли от ударов током, некоторые сошли с ума, несколько человек оказались буквально "вмонтированы" в палубы и переборки и лишь меньшинство экипажа уцелело, не получив серьёзных повреждений. При этом у всех моряков часы показывали неправильное время и синхронно отставали примерно на десять минут.

Согласно легенде, оставшихся в живых моряков подвергли интенсивному курсу "промывания мозгов", чтобы они забыли о пережитом. Сам инцидент был строжайше засекречен, и эксперименты прекратились. На корабль набрали новую команду, а сразу же после войны он был отправлен в резерв и позднее продан грекам.

Загадочная смерть

<p>Фото © Public Domain</p>

В 1955 году исследователь НЛО Моррис Джессоп опубликовал очередную книгу на уфологическую тематику. Джессоп был одним из первых популяризаторов НЛО в мире, и в середине 50-х годов его книги пользовались немалой популярностью.

В один из дней на адрес Джессопа пришло письмо от некоего Карлоса Альенде. Он заверил исследователя, что был свидетелем чего-то настолько необычного, в сравнении с чем неопознанные летающие объекты не более, чем детские шалости.

Далее Альенде описал ему историю Филадельфийского эксперимента, свидетелем которого он якобы был, наблюдая происходившее с борта стоявшего в гавани торгового судна. Джессоп усомнился в показаниях Альенде, тем не менее вступил с ним в долгую переписку.

Исследователь планировал опубликовать ещё одну книгу про НЛО и Филадельфийский эксперимент. Однако сделать это не удалось, поскольку его прежний издатель умер, к тому же интерес публики к неопознанным объектам к концу 50-х заметно утих.

19 апреля 1959 года Джессоп связался с одним из издателей и договорился о встрече на следующий день. По его словам, он достиг невероятного прорыва в расследовании эксперимента и планировал поделиться своими соображениями.

Однако на следующий день тело исследователя было найдено в его машине со шлангом в салоне. По версии следствия, Джессоп покончил с собой.

Сторонниками теории заговора его внезапная гибель была истолкована однозначно — как попытка скрыть Филадельфийский эксперимент и его последствия.

Популяризация

<p>Фото © <a href="https://flot.com/history/interesting/eldridge.htm" target="_blank">Mil.Press FLOT</a></p>

В дальнейшем, с начала 60-х годов, различные исследователи неоднократно публиковали книги о Филадельфийском эксперименте, правда, почти все они основывались на материалах Джессопа и Альенде. Начиная с 70-х годов история пользовалась большой популярностью, и по её мотивам было снято несколько художественных фильмов. Благодаря этому Филадельфийский эксперимент стал популярнейшей городской легендой.

В 1990 году некий мужчина, назвавшийся бывшим моряком с эсминца, подтвердил историю эксперимента. Эту новость широко растиражировали СМИ, однако другие дожившие до 90-х годов моряки отрицали, что мужчина с таким именем когда-либо был в команде "Элдриджа".

Управление военно-морских исследований неоднократно отрицало какие-либо подобные эксперименты в годы Второй мировой войны. Моряки с эсминца также утверждали, что не участвовали в подобных экспериментах. Вдобавок, по их словам, в октябре 1943 года их корабль вообще не заходил в Филадельфию.

Теория заговора

Тем не менее сторонники теории заговора отметают все эти аргументы и уверены в том, что в октябре 1943 года корабль действительно столкнулся с чем-то необычным и выходящим за рамки обыденного.

Они указывают на то, что корабль видели в один и тот же день как в Филадельфии, так и в Норфолке, хотя между ними настолько значительное расстояние, что пройти его за несколько часов невозможно.

Поскольку эксперимент был строго засекречен, то судовой журнал полностью сфальсифицирован и доверять его записям нельзя. То же самое можно сказать и о моряках с эсминца, которым "промыли мозги" и строжайше запретили даже упоминать о государственном секрете. Единственного моряка, который рискнул выступить в печати спустя почти полвека, осмеяли и объявили самозванцем.

Кроме того, весьма странной выглядит гибель Джессопа, который буквально накануне смерти сообщил, что достиг некоего прорыва в расследовании этой тайны. Его смерть, замаскированная под самоубийство, явно была на руку тем, кто стремился не допустить огласки этой загадочной истории.

Версия скептиков

<p>Фото © <a href="https://wiki.wargaming.net/ru/Navy:USS_Eldridge_(1943)" target="_blank">wargaming.net</a></p>

По версии скептиков, доверять истории, известной со слов всего одного человека, по меньшей мере недальновидно. В истории Филадельфийского эксперимента нет ничего, что не могло бы быть объяснено с точки зрения науки. Кроме того, в данной легенде, видимо, перемешались реально происходившие с несколькими кораблями события.

Прежде всего, сомнения вызвал единственный свидетель эксперимента, который и раскрыл его тайну. Это некий Карлос Альенде. Проведённое в 80-е годы расследование позволило установить его реальную личность. Им оказался Карл Мередит Аллен, большой фантазёр и человек со странностями. Он был известен рассылкой весьма странных писем многим своим родственникам и знакомым. Например, он утверждал, что лично знаком с Эйнштейном, который долгое время был его наставником, а также курировал Филадельфийский эксперимент.

Судовой журнал "Элдриджа" не подтверждает, что он был в Филадельфии в октябре 1943 года. Корабль, который некоторые свидетели могли принять за "Элдридж", вероятнее всего, был эсминцем "Энгстрем". Он действительно был в Филадельфии и Норфолке в один день, поскольку военные корабли имели возможность прохода через засекреченный Чесапикский канал, который использовался только военными кораблями и был закрыт для всех остальных. Известно, что осенью 1943 года этот корабль как минимум один раз проходил этим маршрутом.

Более того, на "Энгстре" в 1943 году действительно проводились эксперименты. Только речь шла не о создании корабля-невидимки. Они заключались в так называемом размагничивании корабля. При помощи катушки электромагнита создавалось магнитное поле с переменной амплитудой. Благодаря снижению намагниченности корпуса корабля он становился "невидим" для популярных в начале Второй мировой войны магнитных мин и торпед. Со стороны процедура выглядела весьма необычно: громоздкая аппаратура, кабели, "сходившие с ума" компасы и наручные часы. Поначалу эта методика производила большое впечатление на моряков.

Что касается загадочной смерти Джессопа, то, по версии скептиков, ничего загадочного в ней не было. В последние годы его дела шли неважно, старые книги не раскупались, издатели не принимали новые книги автора. Джессоп находился в сильной депрессии, усугублённой автомобильной аварией, в которой он пострадал, а также уходом жены. По свидетельству многих друзей и знакомых, в последние месяцы жизни исследователь находился в сильной депрессии и часто размышлял о самоубийстве.

По версии скептиков, история Филадельфийского эксперимента была навеяна реально существовавшей практикой дегауссизации (размагничивания) судов, поначалу пугавшей моряков, а также существованием закрытого для гражданских судов Чесапикского канала, позволявшего военным кораблям "чудесным" образом преодолевать большое расстояние за несколько часов. Эти истории, передававшиеся из уст в уста, постепенно обретали всё более фантастические черты, пока фантазёр Аллен не соединил их воедино.

Автор:
Евгений Антонюк
ЕА
Евгений Антонюк
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