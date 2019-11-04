Смутное время. "Игра престолов" в эпоху Минина и Пожарского

Родовитый князь и посадский мужик из мясной лавки смогли сделать то, что до них не удалось ни царям, ни находчивым авантюристам.

4 ноября 1612 года Второе ополчение, собранное в Нижнем Новгороде и Ярославле Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, освободило Московский Кремль от поляков. Это событие считается символическим окончанием Смутного времени и вот уже 14 лет отмечается как День народного единства.

Смута

В начале XVII века Русское царство пережило сильнейшие династический, политический и экономический кризисы, которые по степени разрушительности можно сравнить разве что с Гражданской войной прошлого века.

После пресечения династии Рюриковичей и смерти Бориса Годунова престол перешёл к его сыну Фёдору, который был почти сразу свергнут в результате переворота. С этого момента на протяжении почти 10 лет продолжалась династическая чехарда, в ходе которой сменилось несколько царей, а также объявилось три самозванца. Один из них ненадолго получил престол и смог царствовать, а второй сформировал альтернативную Боярскую думу и добился присяги значительной части русских городов. Всё это осложнялось неурожаями, природными катаклизмами, вторжением поляков, литовцев, шведов, крымских татар, а также восстанием Болотникова.

Эти события происходили на фоне сложнейших и непредсказуемых придворных интриг в лучших традициях "Игры престолов". Те или иные деятели то и дело меняли стороны, внезапно предавали и коварно убивали. Например, Прокопий Ляпунов успел поучаствовать в приходе к власти Лжедмитрия I, поддержать восстание Болотникова, перейти на сторону Шуйского и повоевать с Лжедмитрием II, попытаться сместить Шуйского, поучаствовать в Семибоярщине и приглашении поляков в Москву и стать лидером Первого ополчения, которое этих поляков из Москвы пыталось изгнать.

Даже те, кто держался в стороне от интриг, не были в безопасности. Воевода Михаил Скопин-Шуйский, принципиально державшийся подальше от этих игр престолов, в конце концов был отравлен на пиру, поскольку его твёрдость и нежелание заниматься интригами постепенно сделали его очень популярной фигурой и потенциальным кандидатом на престол.

Краткое описание событий

В 1605 году Фёдор Годунов был свергнут придворными заговорщиками. Новым царём стал Лжедмитрий, объявленный чудесно спасшимся сыном Ивана Грозного. Его правление было недолгим, при первых попытках проявить самостоятельность он был свергнут и убит придворными заговорщиками. Это вызвало недовольство поляков, ставленником которых был убитый самозванец.

Они начали военное вторжение в Россию. Новый царь Василий Шуйский с самого начала правления столкнулся с мощной придворной оппозицией, часть которой переметнулась к восставшему авантюристу Ивану Болотникову, объявившему себя воеводой свергнутого Лжедмитрия. В то же время объявился Лжедмитрий II, "чудом спасшийся" во время переворота.

Шуйский запросил помощи у шведов, и в обмен на территориальные уступки те выделили ему отряд. Однако поляков остановить не удалось. Шуйский оказался между молотом и наковальней. С одной стороны — сильные в военном отношении поляки, с другой — Лжедмитрий II, который сформировал своё альтернативное правительство и осадил Москву.

Бояре, недовольные неудачливым царём, решили взять дело в свои руки. Шуйский был свергнут, а власть перешла к так называемой Семибоярщине. Бояре решили пригласить на пустующий трон сына польского короля Сигизмунда Владислава с условием принятия им православия.

Поляков впустили в Москву, войско Лжедмитрия распалось. Казалось, что Смута идёт к концу, но вмешался польский король Сигизмунд, который решил разорвать все договорённости и запретил сыну менять веру, решив царствовать самостоятельно.

В этих условиях возникло Первое ополчение, которое состояло из авантюристичных аристократов и остатков войска Лжедмитрия II. Они нанесли полякам поражение в Москве и загнали их гарнизон за стены Китай-города. Однако вскоре все лидеры ополчения переругались, один из его лидеров, Ляпунов, был убит казаками, и оно прекратило существовать как единая сила. Поляки тем временем выслали к Москве сильный отряд под командованием опытного Яна Ходкевича.

Что сделали Минин и Пожарский

В условиях раздробленности страны и иностранной интервенции центром сопротивления стал Нижний Новгород. Именно там осенью 1611 года зародилось Второе ополчение, которое и положило конец Смуте.

Нижний Новгород был весьма богатым и развитым городом. Из-за удачного расположения города на Волге в нём было много торговцев и ремесленников. Город, в отличие от многих других, упорно держался присяги, данной царю, и даже попытки Лжедмитрия II силой добиться от его жителей лояльности так и не удались.

В сентябре 1611 года на народном сходе в Нижнем Новгороде была зачитана грамота от пленённого поляками патриарха Гермогена, который звал на борьбу с иноземными и иноверческими захватчиками. Призыв патриарха был поддержан недавно выбранным на должность земского старосты владельцем мясной лавки Кузьмой Мининым. Минин имел несомненные организаторские способности и деловую хватку, иначе вряд ли был бы выбран начальником над посадскими людьми.

По его инициативе был созван новый сход, на котором обсуждались практические вопросы борьбы с захватчиками. Минин предложил нанять серьёзных профессионалов своего дела, служилых людей, которые умеют держать оружие и смогут изгнать интервентов. Их надо было хорошо вооружить, чем-то кормить и платить жалованье, поэтому финансовый вопрос стоял наиболее остро.

Минин предложил организовать сбор средств в городе. Каждый житель должен был выделить в общую казну треть своих средств, противившиеся подвергались полной конфискации имущества. Эта идея была поддержана на сходе.

Теперь требовалось найти надёжного человека, который станет авторитетным лидером нового ополчения. В условиях Смуты такие люди были настоящим дефицитом. На сходе вспомнили, что в своём имении неподалёку от Новгорода сейчас лечится от ран князь Дмитрий Пожарский, идеально подходивший на роль лидера. Он был весьма знатен, поскольку принадлежал к одной из ветвей Рюриковичей. Он был весьма последователен, поскольку не менял союзников и не пытался участвовать в интригах Смутного времени, а просто служил престолу. Наконец, он имел военные навыки и уже отметился участием в Первом ополчении, где и получил тяжёлую рану в стычке с поляками.

Так началось формирование Второго ополчения. Пожарский стал его военным лидером, а Минин — "завхозом", отвечавшим за финансовые и хозяйственные вопросы. Постепенно в ополчение стали стекаться служилые люди из других городов. Весной 1612 года ополченцы переместились в Ярославль, где был сформирован Совет всея земли, ставший альтернативным Семибоярщине правительством. В его состав вошли представители нескольких знатных фамилий, но лидерами остались Минин и Пожарский.

В Ярославле ополчение превратилось в мощную военную силу. В конце лета оно выдвинулось к Москве, чтобы перехватить шедший на выручку полякам отряд Ходкевича. В пути к ним присоединился отряд князя Дмитрия Трубецкого — один из уцелевших осколков Первого ополчения.

Победа

В начале сентября 1612 года у стен Москвы состоялась кровопролитная битва между силами Второго ополчения и польско-венгерско-казацким отрядом Ходкевича. Несмотря на численное превосходство противника, ополченцы одержали победу.

После поражения Ходкевича польский гарнизон в Китай-городе был обречён. Однако, несмотря на предложение Пожарского сдаться, поляки продолжали упорствовать, хотя у них давно закончилось продовольствие и они вынуждены были прибегать даже к каннибализму.

Наконец, 22 октября по старому стилю (4 ноября по современному календарю) ополчение взяло штурмом Китай-город. Уцелевшие поляки укрылись в Кремле, но ненадолго. Через несколько дней они всё же сдались победителям.

Это событие стало символическим концом Смутного времени. Вскоре был созван Земский собор, который выбрал нового русского царя. Появление легитимной власти значительно стабилизировало обстановку в стране, хотя последствия Смуты давали о себе знать ещё долгие годы.

Что стало с Мининым и Пожарским

Вплоть до созыва Земского собора, выбравшего нового царя, лидеры Совета всея земли де-факто временно руководили Россией вместе с князем Трубецким. Кузьма Минин после воцарения Михаила Романова получил чин думного дворянина и стал знатным человеком. Он принимал участие в заседаниях Боярской думы, царь пожаловал ему вотчину — село Богородское (ныне город Богородск) и девять соседних деревень.

Весьма вероятно, что со временем Минин стал бы окольничим, а затем и боярином, но он умер весьма скоропостижно. В 1616 году он отправился в Казань — выяснять причину восстания татар и черемисов. На обратном пути в Москву Минин неожиданно заболел и скончался.

Его сын Нефёд получил в управление вотчину отца, но умер ещё достаточно молодым в 1632 году. С его смертью род Мининых прервался.

Князь Пожарский был одним из руководителей Земского собора, выбравшего нового царя. Князь получил боярский чин и большие земли в Нижегородском уезде. Он занимал довольно высокое положение при царском дворе. Достаточно сказать, что во время миропомазания нового монарха державу царя нёс именно он.

В дальнейшем Пожарский занимал должности коломенского наместника и нижегородского воеводы. Возглавлял Ямской приказ, отвечавший за перевозки, ямские слободы и подорожные грамоты. Затем на протяжении нескольких лет руководил Разбойным приказом, который был аналогом современного МВД. Пожарскому также довелось поруководить Поместным приказом, занимавшимся вопросами поместного и вотчинного землевладения в стране. На закате жизни князь возглавлял Судный приказ, ведавший судебными вопросами.

Пожарский стал одним из наиболее влиятельных людей своего времени, а также одним из богатейших людей страны. Он умер весной 1643 года в возрасте 63 лет.

По мужской линии род Пожарского пресёкся в 1685 году со смертью его внука Юрия, не оставившего наследников. Однако потомки Пожарского по женской линии оставили заметный след в последующих эпохах. Потомками князя были знаменитый деятель екатерининской эпохи, фельдмаршал Николай Репнин, герой Отечественной войны 1812 года, декабрист Сергей Волконский, генерал-губернатор Малороссии Николай Репнин-Волконский и директор Императорских театров Сергей Волконский.