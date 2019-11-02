Записывайте: 6 правил Клеопатры, благодаря которым она оставалась самой желанной

Знания — твоё главное оружие
Клеопатра выросла в Александрии, самом просвещённом городе Египта. Именно поэтому она питала страсть к наукам и знала семь языков
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Твоя физическая сила невелика, поэтому бери хитростью и умом
С 11 лет Клеопатре пришлось заниматься государством и решать проблемы, оставленные отцом, в том числе бунты и восстания
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Помни, что живёшь один раз, и не стесняйся своих желаний
Клеопатра держала целый гарем любовников и увела Марка Антония из семьи — потому что всегда следовала зову сердца
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Всегда будь великолепна как цветок
Молочные ванны, скрабы из соли и маски из белой глины вошли в историю благодаря Клеопатре и прочно там основались, пережив её
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Но врагов жаль как змея
От предателей и заговорщиков царица избавлялась без жалости и колебаний — слишком многие пытались покуситься на её трон и жизнь
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Даже если у тебя забрали всё, гордость всегда остаётся с тобой
Когда побеждённую Клеопатру собирались провести через весь город, она не дала себя опозорить и оборвала собственную жизнь
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5 самых таинственных историй, которые не может объяснить ни один учёный