Записывайте: 6 правил Клеопатры, благодаря которым она оставалась самой желанной

2 ноября принято отмечать день рождения Клеопатры VII Филопатор, царицы египетской, имя которой стало нарицательным и прославило его обладательницу на многие века. В честь такого знаменательного события попробуем разобраться, как же Клеопатре удалось добиться такого признания и прочно войти в память людей.

Знания — твоё главное оружие Клеопатра выросла в Александрии, самом просвещённом городе Египта. Именно поэтому она питала страсть к наукам и знала семь языков Фото © Instagram/canselsaritas Твоя физическая сила невелика, поэтому бери хитростью и умом С 11 лет Клеопатре пришлось заниматься государством и решать проблемы, оставленные отцом, в том числе бунты и восстания Фото © Instagram/katarzynapatalongfoto Помни, что живёшь один раз, и не стесняйся своих желаний Клеопатра держала целый гарем любовников и увела Марка Антония из семьи — потому что всегда следовала зову сердца Фото © Instagram/cicimoller Всегда будь великолепна как цветок Молочные ванны, скрабы из соли и маски из белой глины вошли в историю благодаря Клеопатре и прочно там основались, пережив её Фото © Instagram/domakeup Но врагов жаль как змея От предателей и заговорщиков царица избавлялась без жалости и колебаний — слишком многие пытались покуситься на её трон и жизнь Фото © Instagram/hairwithlinda Даже если у тебя забрали всё, гордость всегда остаётся с тобой Когда побеждённую Клеопатру собирались провести через весь город, она не дала себя опозорить и оборвала собственную жизнь Фото © Instagram/willowwwrose 5 самых таинственных историй, которые не может объяснить ни один учёный