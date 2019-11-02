Записывайте: 6 правил Клеопатры, благодаря которым она оставалась самой желанной

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Фото © Instagram/hairwithlinda

2 ноября принято отмечать день рождения Клеопатры VII Филопатор, царицы египетской, имя которой стало нарицательным и прославило его обладательницу на многие века. В честь такого знаменательного события попробуем разобраться, как же Клеопатре удалось добиться такого признания и прочно войти в память людей.

Знания — твоё главное оружие

Клеопатра выросла в Александрии, самом просвещённом городе Египта. Именно поэтому она питала страсть к наукам и знала семь языков

Фото © Instagram/canselsaritas

Твоя физическая сила невелика, поэтому бери хитростью и умом

С 11 лет Клеопатре пришлось заниматься государством и решать проблемы, оставленные отцом, в том числе бунты и восстания

Фото © Instagram/katarzynapatalongfoto

Помни, что живёшь один раз, и не стесняйся своих желаний

Клеопатра держала целый гарем любовников и увела Марка Антония из семьи — потому что всегда следовала зову сердца

Фото © Instagram/cicimoller

Всегда будь великолепна как цветок

Молочные ванны, скрабы из соли и маски из белой глины вошли в историю благодаря Клеопатре и прочно там основались, пережив её

Фото © Instagram/domakeup

Но врагов жаль как змея

От предателей и заговорщиков царица избавлялась без жалости и колебаний — слишком многие пытались покуситься на её трон и жизнь

Фото © Instagram/hairwithlinda

Даже если у тебя забрали всё, гордость всегда остаётся с тобой

Когда побеждённую Клеопатру собирались провести через весь город, она не дала себя опозорить и оборвала собственную жизнь

Фото © Instagram/willowwwrose

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