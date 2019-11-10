Убит за измену или пропал без вести. Главная тайна сына Хрущёва

Старший сын Никиты Хрущёва пропал без вести на Великой Отечественной войне. Но в постсоветское время появились и другие версии исчезновения сына советского лидера.

10 ноября 1917 года родился Леонид Хрущёв — старший сын советского лидера Никиты Хрущёва. Он был удивительно похож на другого советского "принца" — Василия Сталина. Они были почти ровесниками, оба с ранних лет отличались хулиганским характером, имели проблемы с дисциплиной, любили дерзкие выходки. Они рано познакомились с алкоголем, часто меняли женщин и вели образ жизни, далёкий от праведного строителя коммунизма. Наконец, оба были лётчиками и воевали в действующей армии.

И тем не менее один из сыновей стал заметной фигурой в советской истории, а второй оказался едва ли не засекречен из-за своего исчезновения. На фоне других кремлёвских наследников Леонид Хрущёв был совсем неизвестен. Со временем это привело к появлению самых причудливых слухов и легенд. Вплоть до того, что на самом деле сын Хрущёва перелетел к немцам, начал с ними сотрудничать, а затем был захвачен советской спецгруппой и расстрелян в Москве за предательство. Якобы именно это и подтолкнуло Хрущёва к развенчанию культа личности Сталина. Но действительно ли эта версия имеет хоть какие-то основания, или это не более чем современный миф?

Исчезновение

Леонид Хрущёв участвовал ещё в советско-финской войне в качестве пилота бомбардировщика. В Великой Отечественной он принимал участие с первых дней. В конце июля 1941 года его бомбардировщик был подбит, но он всё же сумел приземлиться на советском аэродроме. Правда, при посадке он сильно повредил ногу и несколько месяцев лечился в госпитале. Позднее за эти вылеты он был награждён орденом Красного Знамени.

Осенью 1942 года он начал переучиваться на лётчика-истребителя. К моменту своего исчезновения Хрущёв имел немалый опыт пилотирования, но именно в качестве лётчика-истребителя почти не летал. Его общий налёт на "Яке" составлял всего несколько часов.

11 марта 1943 года Хрущёв не вернулся из боя. Со слов напарника, пилота по фамилии Заморин, Хрущёв не был подбит в бою, а, скорее всего, не справился с управлением. Однако Заморин не видел момента катастрофы и утверждал в своём рапорте, что самолёт Хрущёва исчез из его поля зрения, заложив крутой вираж.

Показания напарника оставляли надежду на то, что Хрущёв всё же жив. Были организованы поиски его самолёта с воздуха, наземные части, партизаны и разведорганы получили ориентировки на розыск лётчика. Всё это не дало никаких результатов. Допросы возвращавшихся из немецкого плена советских солдат также не дали новой информации. Никто не знал ничего о судьбе пропавшего лётчика, обломки его самолёта также не удалось найти. С 1945 года Леонид Хрущёв считался в СССР погибшим.

Хрущёв в плену

В 90-е годы была выдвинута совершенно иная версия исчезновения Хрущёва. Согласно ей, лётчик на самом деле дезертировал и перелетел за линию фронта к немцам, сдавшись в плен. Там он начал активно сотрудничать с врагом, и узнавший об этом Сталин якобы вознегодовал и потребовал любыми путями доставить Леонида в Москву. Группой Судоплатова Хрущёв был захвачен и вывезен обратно через линию фронта. В столице он предстал перед трибуналом и был расстрелян за измену, несмотря на заступничество отца.

Популяризатором этой версии стал бывший сотрудник КГБ Вадим Удилов, после выхода на пенсию занявшийся публицистикой. Правда, у его версии был один существенный недостаток. Она не имела совершенно никаких документальных подтверждений. Удилов ссылался на слухи, которые ходили в кулуарах власти в брежневскую эпоху.

Единственным косвенным свидетельством в пользу этой версии может быть судьба Любови Сизых — жены (точнее сожительницы, поскольку они не были расписаны) Леонида. Вскоре после его исчезновения она была осуждена на пять лет лишения свободы. Официально она обвинялась в шпионаже за тесную связь с супругой одного из работников иностранного посольства. Однако сторонники этой версии уверены, что её осудили именно как "жену врага народа", поскольку за дезертирство военных в СССР ответственность несли и их ближайшие родственники.

Что касается отсутствующих документов, то сторонники этой версии уверены, что всё дело в том, что в период нахождения у власти Хрущёва все компрометирующие свидетельства были уничтожены по его приказу.

Несмотря на слабую доказательную базу, версия пользуется большой популярностью в кругах современных сталинистов, традиционно недоброжелательно относящихся к Хрущёву.

Аргументы против

Против версии о расстреле Хрущёва-младшего существует немало доводов. Прежде всего это его посмертное награждение орденом Отечественной войны. В СССР почти никогда не награждали пропавших без вести, подобные случаи можно пересчитать по пальцам одной руки. Если его наградили, значит, не было никаких сомнений в том, что по своей воле он к немцам не попал. В июне 1945 года орден был передан Никите Хрущёву с формулировкой: "На память о дорогом Вашем сыне, геройски погибшем в боях с немецкими захватчиками".

Если бы Леонид действительно оказался в плену, немцы обязательно раструбили бы на весь мир об этом событии, как это произошло с Яковом Джугашвили. Однако немцы не сделали ни одного заявления о появлении статусного пленника. На каждого военнопленного у немцев хранились учётные карточки. На Леонида Хрущёва подобной карточки найти не удалось.

Кроме того, трудно даже представить, каким образом спецгруппе Судоплатова удалось бы вызволить Хрущёва из плена. Статусных пленников немцы сразу отправляли в глубокий тыл, откуда их не смогли бы вызволить даже супергерои. Вдобавок сам Судоплатов отрицал эту операцию и писал, что по линии разведки проходила только ориентировка на розыск Хрущёва как пропавшего без вести. Судоплатов негативно относился к Хрущёву-старшему, но версию о предательстве его сына опровергал. Против этой версии также выступал лётчик Александр Щербаков — сын сталинского "мэра" Москвы Щербакова, с которым у Хрущёва-старшего были весьма напряжённые отношения.

Наконец, этой версии противоречит поведение Никиты Хрущёва. Если бы он знал о судьбе своего сына, вряд ли он стал бы организовывать масштабные поиски в конце 50-х. Тогда были тщательно исследованы все места возможного падения самолёта, опрошены жители всех окрестных населённых пунктов. Очевидно, что Хрущёв считал своего сына погибшим и надеялся найти его останки, чтобы похоронить как подобает.

Откровение Заморина

Однако поиски, предпринятые генсеком, ничего не дали. Было обнаружено несколько десятков самолётов, но останков самого Леонида так и не нашли. К началу 60-х поиски были свёрнуты.

Только в середине 70-х годов, уже после смерти Хрущёва-старшего, история получила неожиданное продолжение. Бывший напарник Хрущёва — гвардии подполковник Иван Заморин — прислал министру обороны Дмитрию Устинову покаянное письмо. В нём он сообщал, что в 1943 году он вместе с командованием полка смалодушничал и подал не совсем откровенный рапорт. Боясь наказаний за гибель сына советского вельможи, они решили послать наверх такой отчёт, чтобы обнадёжить Хрущёва. Теперь же Заморин писал, что лично был свидетелем героической гибели напарника. По его словам, Леонид своей машиной прикрыл хвост его самолёта и принял залп немецкого истребителя Fw-190 на себя. Его мощь была настолько велика, что самолёт прямо в воздухе рассыпался на куски.

По этой причине самолёт и не смогли обнаружить на земле. Обломки упали на территории, контролируемой немцами, а его поиски начались только через несколько дней. Шансов выжить в такой ситуации у Хрущёва не было.

Стоит отметить, что в брежневскую эпоху Никита Хрущёв оценивался негативно, отношение к нему было отрицательным, и ни единой причины выгораживать его сына и приписывать ему несуществующие подвиги ни у кого не было. Поэтому это свидетельство заслуживает доверия.

Вероятнее всего, старший лейтенант Леонид Хрущёв действительно погиб в бою 11 марта 1943 года. Аргументы в пользу этой версии гораздо более убедительны, чем сомнительная история о переходе на сторону немцев и тайном расстреле.