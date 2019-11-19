Настоящее убийство, секс и цензура. Почему "Место встречи" хотели запретить?

Лайф собрал все факты о всенародно любимом советском сериале. Как снимали и пробивали фильму прокат его создатели и зачем режиссёр Говорухин поил чиновника Гостелерадио коньяком, искушая его красивыми женщинами.

19 ноября 1979 года состоялся премьерный показ сериала "Место встречи изменить нельзя". Несмотря на критику, опубликованную в главном печатном издании СССР "Правда", телефильм сразу стал всенародным хитом и остаётся таким до сих пор.

Чтобы утвердили Высоцкого, по договорённости другие кандидаты плохо играли на пробах. Начальство было против назначения барда на роль Жеглова. Однако Говорухин пошёл на трюк и попросил других кандидатов играть крайне посредственно.

— И когда я показывал руководству все пробы, то, конечно, они были гораздо хуже, чем записи с Высоцким. Начальство это убедило, — вспоминал Станислав Говорухин в своих мемуарах.

В основу первой серии легла реальная история убийства мужчиной своей жены Прототипом убийцы стал кандидат медицинских наук, убивший свою жену в конце 40-х Кадр фильма "Место встречи изменить нельзя" / "КиноПоиск"

Составитель книги "Московский уголовный розыск. 1918–2018. История в лицах" Юрий Федосеев писал, что муж-убийца инсценировал ограбление. Милиция, приехав к нему домой из-за поступившего сигнала, обнаружила в одной комнате мёртвую супругу, в другой — мужа с кляпом во рту. Оперативник сразу заподозрил неладное. Начали копать. Оказалось, что немолодой уже мужчина завёл юную любовницу и не придумал ничего лучше, чем избавиться от жены таким способом. Собственно, благодаря показаниям девушки и были раскрыты детали преступления.

Братья Вайнеры старательно переработали реальные факты и написали бестселлер "Эра милосердия". Высоцкий прочитал роман и загорелся идеей снять фильм, заразил ею Станислава Говорухина и запустил творческий процесс. Он выступил не только в роли актёра, но и как сценарист, а также как неофициальный сорежиссёр.

Высоцкий работал как стахановец Когда Говорухин отсутствовал на съёмочной площадке, руководил съёмками Высоцкий. Он был требователен и замучил съёмочную группу Кадр фильма "Место встречи изменить нельзя" / "КиноПоиск"

То количество сцен, на которое у Говорухина уходила неделя, Высоцкий снимал за четыре дня. Он не жалел ни себя, ни других. Был неимоверно изобретателен: благодаря ему образ Кирпича стал таким колоритным. Он посоветовал Садальскому шепелявить и произносить фразу про кошелёк с детской наивностью.

Отказались от секса в кадре В романе братьев Вайнеров была постельная сцена с участием Конкина и Даниловой, из фильма её вырезали по цензурным соображениям Кадр фильма "Место встречи изменить нельзя" / "КиноПоиск"

В романе Вайнеров главный герой описывает свои воспоминания о постельной сцене с участием обнажённых любовников серией поцелуев и романтических сравнений.

Чтобы разрешили съёмки, режиссёр подкупил чиновника коньяком и женщинами Глава Гостелерадио был против проекта. Но, когда он уехал в командировку, стало проще договориться. Зам оказался сговорчивее Кадр фильма "Место встречи изменить нельзя" / "КиноПоиск"

Из воспоминаний исполнителя роли Шарапова Владимира Конкина: "Он был человеком восточным и, естественно, не оставался равнодушным к хорошему спиртному и красивым женщинам... Девицы ему что-то на ушко воркуют, мужик расчувствовался и подписал не глядя".

Шарапова довели до нервного срыва К Конкину плохо относились Вайнеры, Высоцкий кричал на него. Актёр хотел отказаться от роли, но положение спас Виктор Павлов Кадр фильма "Место встречи изменить нельзя" / "КиноПоиск"

Исполнитель роли бывшего однополчанина Шарапова — участника банды "Чёрная кошка" — развеселил Конкина тем, что устроил для него читку сценария на фоне памятника Карлу Марксу. Актёр воспрянул духом и воплотил полюбившийся всем образ Шарапова.

Садальский получил от криминального авторитета в подарок ящик коньяка Исполнитель роли карманника Кирпича настолько растрогал прототипа, реального вора в законе, что тот одарил его элитным алкоголем Кадр фильма "Место встречи изменить нельзя" / "КиноПоиск"

Саша Шорин, или Кирпич, лидер Сокольнической преступной группировки, ещё не раз выражал признательность актёру: он несколько раз оплачивал счета Садальского в ресторанах. Когда Кирпич умер, Садальский пришёл на его похороны и положил в гроб красную розу.

Чуть не утопили каскадёров в Яузе В сцене погони за Фоксом "студебекер" с дублёрами должен был упасть в воду "на пузо", но перевернулся и начал тонуть Кадр фильма "Место встречи изменить нельзя" / "КиноПоиск"

Всё закончилось благополучно: всех спасли, хотя, конечно, пришлось понервничать.

Во время съёмок скончался консультант Консультантом выступал генерал-лейтенант МВД СССР Константин Никитин. Перед сдачей фильма он внезапно умер Кадр фильма "Место встречи изменить нельзя" / "КиноПоиск"

Из-за Никитина создателям фильма пришлось долго отстаивать и согласовывать разные моменты картины, которые он критиковал, в том числе и блатную феню.

Высоцкий даже написал шуточное стихотворение по этому поводу. Звучало оно так:

"Наше телевидение требовало резко:

Выбросить слова "легавый", "мусор" или "мент".

Поменять на мыло шило, шило — на стамеску,

А ворьё переиначить в "чуждый элемент".

Зэки звали Ларису Удовиченко замуж Она так убедительно сыграла роль Маньки-Облигации, что стала получать кипами письма из тюрем Кадр фильма "Место встречи изменить нельзя" / "КиноПоиск"

Высоцкий получил премию через семь лет после смерти Высоцкий — единственный из актёров фильма, кому в 1987 году была присвоена Государственная премия уже посмертно Кадр фильма "Место встречи изменить нельзя" / "КиноПоиск"

Владимир Конкин в 1999 году был удостоен премии МВД России за роль Шарапова.

На фильм было потрачено 832 тысячи рублей, что соответствует современным 100 миллионам рублей. В одном из интервью Станислав Говорухин отметил, что это очень скромная сумма. Пять серий — это как пять фильмов, а эта сумма — бюджет двух кинокартин. Это пример того, что в создании народного кино бюджет не играет главной роли. По мнению создателей, съёмки дались тяжело, но сериал вышел замечательный.