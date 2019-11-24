Бандито-гангстерито. Как создавали мультики про капитана Врунгеля и Айболита
Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, Кадр из мультфильма "Доктор Айболит"
40 лет лет назад на киностудии "Киевнаучфильм" была завершена работа над мультсериалом "Приключения капитана Врунгеля". А первая серия "Доктора Айболита" появилась 35 лет назад — в 1984 году. Через четыре года вышел культовый "Остров сокровищ". Режиссёром, сценаристом и художником этих мультфильмов был Давид Черкасский.
Вдохновлённые "Монти Пайтон"
Давид Черкасский с детства мечтал стать мультипликатором. Ещё до Великой Отечественной войны отец Давида пытался приобщить его к искусству. Сначала в доме появилась скрипка.
— Все еврейские мальчики должны быть вундеркиндами, поэтому была скрипка, — шутил Черкасский в одном из своих интервью. — Я побренчал, мне не понравилось. Тогда папа отвёл меня в кинотеатр, где показывали "Похождения Мюнхгаузена". Я был в восторге.
Профессиональным художником Черкасский не был, по образованию он строитель. Как-то после института решил нарисовать дома картинки для мультика, а через несколько дней его друг рассказал, что по радио объявили: "На студии "Киевнаучфильм" открывается отделение анимационных фильмов". Давид Черкасский взял свои рисунки, показал их на студии, и его взяли на работу. При том что на его место претендовали опытные художники и мультипликаторы.
В команду Черкасский пригласил своих друзей из строительного института. В 1969 году сложился творческий тандем: Давид Черкасский и Радна Сахалтуев. Черкасский рисовал персонажей, а Сахалтуев их закрашивал.
Вдохновлялись мультипликаторы довоенными анимационными фильмами и сериалом "Монти Пайтон". Критики позже замечали, что персонажи "Врунгеля" и "Острова сокровищ" очень похожи на героев сериала. Черкасский от этого не отказывался, поскольку его мультики и сериал появлялись примерно в одно время — стилистика витала в воздухе.
Не рисунки, а марионетки
Анимация в работах Черкасского — это не просто рисунки. Персонажи в "Докторе Айболите", "Приключениях капитана Врунгеля" и "Острове сокровищ" составлены из разрисованных кусочков бумаги, которые перемещались по стеклу. Технология называется "плоская марионетка".
Чтобы персонажи существовали не только в одной локации, могли использовать всё пространство экрана и места, куда их поместил режиссёр, Черкасский пользовался приёмом полной мультипликации, в которой по ходу сцены менялись не только движения персонажа, но и задний план. Трёхмерные "пролёты" имитировали панорамное изображение, как в художественном кино: один и тот же герой показывается то анфас, то в профиль, то со спины, а в следующем кадре мы видим картинку глазами Айболита через его очки и кончик носа.
"Айболит" был оперой
В начале 80-х на студию "Киевнаучфильм" пришло распоряжение — сделать мультфильм по произведениям Корнея Чуковского. Давид Черкасский взялся за эту работу. Но изначально "Доктор Айболит" был большой оперой: все герои поют, а не разговаривают друг с другом. Но чиновники велели всё переделать, потому что дети могут не понять такого формата.
Черкасский в культовых мультиках использовал совмещение рисунков и "живых" съёмок. Он первым в советской анимации соединил в кадре видеозапись настоящего моря с нарисованным кораблём Врунгеля. А вокруг дерева доктора Айболита клубился настоящий дым. В "Острове сокровищ" анимационная картинка сменяется вставками с живыми актёрами и певцами.
— Мы вставляли видео, чтобы облегчить работу, — рассказывал режиссёр, — Раньше 10 минут мультфильма мы делали девять месяцев. Чтобы ускорить процесс, пришлось придумать этот приём. Не рисовать же воду. Это всё от лени.
Стиль Черкасского отличался ещё и рисованием звуков, как в комиксах: "бум", "бац", "упс". А некоторые персонажи "кочуют" из мультика в мультик: один из пиратов "Острова" похож на гангстера Джулико Бандитто из "Врунгеля", а пират Сильвер практически брат-близнец Фукса, только чуть укрупнённый.
Работали мультипликаторы, по словам режиссёра, примерно по такому графику: к 10 утра приходили на студию, в 14:00 шли играть в футбол часа на три, возвращались и работали до полуночи.
Сделать Айболита худым и высоким Черкасскому посоветовал московский поэт Валентин Берестов, который был лично знаком с Корнеем Чуковским. Ему показали первые эскизы Доктора, который был маленьким и полным, он рекомендовал его переделать.
Художник Радна Сахалтуев позже вспоминал, что во время съёмок "Айболита" из студии пропало несколько фигурок персонажей. Видимо, кто-то зашёл в кабинет, пока все были на перерыве, и взял несколько рисунков. Их пришлось быстро восстанавливать, поскольку сроки поджимали. Сейчас нам кажется, что 10 минут мультфильма можно сделать за полчаса, но великие мультики создавались годами. И мы восхищаемся ими спустя десятилетия, подпевая нарисованным Бармалею, Врунгелю или пиратам.
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