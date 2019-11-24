Бандито-гангстерито. Как создавали мультики про капитана Врунгеля и Айболита

Мультфильмы про доктора Айболита, капитана Врунгеля и Остров сокровищ были созданы более 30 лет назад, сегодня они не только актуальны по тематике, интересна сама мультипликация. Лайф выяснил, как создавались легендарные советские мультики.

40 лет лет назад на киностудии "Киевнаучфильм" была завершена работа над мультсериалом "Приключения капитана Врунгеля". А первая серия "Доктора Айболита" появилась 35 лет назад — в 1984 году. Через четыре года вышел культовый "Остров сокровищ". Режиссёром, сценаристом и художником этих мультфильмов был Давид Черкасский.

Вдохновлённые "Монти Пайтон"

Давид Черкасский с детства мечтал стать мультипликатором. Ещё до Великой Отечественной войны отец Давида пытался приобщить его к искусству. Сначала в доме появилась скрипка.

— Все еврейские мальчики должны быть вундеркиндами, поэтому была скрипка, — шутил Черкасский в одном из своих интервью. — Я побренчал, мне не понравилось. Тогда папа отвёл меня в кинотеатр, где показывали "Похождения Мюнхгаузена". Я был в восторге.

Профессиональным художником Черкасский не был, по образованию он строитель. Как-то после института решил нарисовать дома картинки для мультика, а через несколько дней его друг рассказал, что по радио объявили: "На студии "Киевнаучфильм" открывается отделение анимационных фильмов". Давид Черкасский взял свои рисунки, показал их на студии, и его взяли на работу. При том что на его место претендовали опытные художники и мультипликаторы.

В команду Черкасский пригласил своих друзей из строительного института. В 1969 году сложился творческий тандем: Давид Черкасский и Радна Сахалтуев. Черкасский рисовал персонажей, а Сахалтуев их закрашивал.

Вдохновлялись мультипликаторы довоенными анимационными фильмами и сериалом "Монти Пайтон". Критики позже замечали, что персонажи "Врунгеля" и "Острова сокровищ" очень похожи на героев сериала. Черкасский от этого не отказывался, поскольку его мультики и сериал появлялись примерно в одно время — стилистика витала в воздухе.

Не рисунки, а марионетки

Анимация в работах Черкасского — это не просто рисунки. Персонажи в "Докторе Айболите", "Приключениях капитана Врунгеля" и "Острове сокровищ" составлены из разрисованных кусочков бумаги, которые перемещались по стеклу. Технология называется "плоская марионетка".

Чтобы персонажи существовали не только в одной локации, могли использовать всё пространство экрана и места, куда их поместил режиссёр, Черкасский пользовался приёмом полной мультипликации, в которой по ходу сцены менялись не только движения персонажа, но и задний план. Трёхмерные "пролёты" имитировали панорамное изображение, как в художественном кино: один и тот же герой показывается то анфас, то в профиль, то со спины, а в следующем кадре мы видим картинку глазами Айболита через его очки и кончик носа.

"Айболит" был оперой

В начале 80-х на студию "Киевнаучфильм" пришло распоряжение — сделать мультфильм по произведениям Корнея Чуковского. Давид Черкасский взялся за эту работу. Но изначально "Доктор Айболит" был большой оперой: все герои поют, а не разговаривают друг с другом. Но чиновники велели всё переделать, потому что дети могут не понять такого формата.

Черкасский в культовых мультиках использовал совмещение рисунков и "живых" съёмок. Он первым в советской анимации соединил в кадре видеозапись настоящего моря с нарисованным кораблём Врунгеля. А вокруг дерева доктора Айболита клубился настоящий дым. В "Острове сокровищ" анимационная картинка сменяется вставками с живыми актёрами и певцами.

— Мы вставляли видео, чтобы облегчить работу, — рассказывал режиссёр, — Раньше 10 минут мультфильма мы делали девять месяцев. Чтобы ускорить процесс, пришлось придумать этот приём. Не рисовать же воду. Это всё от лени.

Стиль Черкасского отличался ещё и рисованием звуков, как в комиксах: "бум", "бац", "упс". А некоторые персонажи "кочуют" из мультика в мультик: один из пиратов "Острова" похож на гангстера Джулико Бандитто из "Врунгеля", а пират Сильвер практически брат-близнец Фукса, только чуть укрупнённый.

Работали мультипликаторы, по словам режиссёра, примерно по такому графику: к 10 утра приходили на студию, в 14:00 шли играть в футбол часа на три, возвращались и работали до полуночи.

Сделать Айболита худым и высоким Черкасскому посоветовал московский поэт Валентин Берестов, который был лично знаком с Корнеем Чуковским. Ему показали первые эскизы Доктора, который был маленьким и полным, он рекомендовал его переделать.

Художник Радна Сахалтуев позже вспоминал, что во время съёмок "Айболита" из студии пропало несколько фигурок персонажей. Видимо, кто-то зашёл в кабинет, пока все были на перерыве, и взял несколько рисунков. Их пришлось быстро восстанавливать, поскольку сроки поджимали. Сейчас нам кажется, что 10 минут мультфильма можно сделать за полчаса, но великие мультики создавались годами. И мы восхищаемся ими спустя десятилетия, подпевая нарисованным Бармалею, Врунгелю или пиратам.